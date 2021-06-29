Harley-Davidson Street Bob: крутой по расчёту

Садовое кольцо в районе Курской в середине рабочего дня напоминает огромную платную стоянку. Я протискиваюсь в крайнее левое междурядье, почти не поворачивая ручку газа, потому что огромный мотор уже на первой передаче выстреливает лёгкий мотоцикл с такой силой, что становится не по себе. В зеркало заднего вида, за 10-15 машин от меня, я вижу известный туристический эндуро. Как владелец харлея, я готовлюсь, по привычке, его пропустить, но необходимость в этом отпадает сама собой. Проскальзывая между автомобилями я всё сильнее удаляюсь от этого, как его часто называют в мотосообществе, «пернатого». Street Bob иглой прошивает трафик и выкидывает меня к светофору на пересечении Покровки и Садового неожиданно быстро. Ещё 45 секунд до «зелёного», а байк сзади – всё ещё расталкивает машины. Я как-то виновато выезжаю за стоп-линию, чтобы пропустить товарища, но тут загорается зелёный, и… до пересечения с Сахарова я валю так, что аж уши заворачиваются в трубочку. Мне плевать на оставшийся сзади трафик, да и вообще, на всё вокруг. Я вцепился в руль, потому что с каждым поворотом ручки газа байк буквально вырывается из-под меня.