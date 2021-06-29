Harley-Davidson Street Bob: крутой по расчёту

В 2018 году, когда мне посчастливилось присутствовать на презентации обновленной линейки софтейлов от Harley-Davidson, я был крайне удивлён, какими лёгкими и послушными стали харлеи. Как владельцу тяжёлого и старого Harley-Davidson из семейства турингов, мне было очень странно поднимать с подножки новый Street Bob, совсем не напрягаясь. Инженеры вложили очень много терпения и любви, проектируя обновлённую раму для своих байков. Она стала легче, технологичнее, крепче и, что-ли, ближе к народу. И вот, прошло три года, и я забираю тыквенно-оранжевый Street Bob из гаража московского офиса Harley-Davidson, чтобы провести недельный тест-драйв. Я уже знаю, что с этим мотоциклом мне будет весело, но ещё не догадываюсь, насколько к месту он придётся в условиях трафика столицы.
Садовое кольцо в районе Курской в середине рабочего дня напоминает огромную платную стоянку. Я протискиваюсь в крайнее левое междурядье, почти не поворачивая ручку газа, потому что огромный мотор уже на первой передаче выстреливает лёгкий мотоцикл с такой силой, что становится не по себе. В зеркало заднего вида, за 10-15 машин от меня, я вижу известный туристический эндуро. Как владелец харлея, я готовлюсь, по привычке, его пропустить, но необходимость в этом отпадает сама собой. Проскальзывая между автомобилями я всё сильнее удаляюсь от этого, как его часто называют в мотосообществе, «пернатого». Street Bob иглой прошивает трафик и выкидывает меня к светофору на пересечении Покровки и Садового неожиданно быстро. Ещё 45 секунд до «зелёного», а байк сзади – всё ещё расталкивает машины. Я как-то виновато выезжаю за стоп-линию, чтобы пропустить товарища, но тут загорается зелёный, и… до пересечения с Сахарова я валю так, что аж уши заворачиваются в трубочку. Мне плевать на оставшийся сзади трафик, да и вообще, на всё вокруг. Я вцепился в руль, потому что с каждым поворотом ручки газа байк буквально вырывается из-под меня.
Street Bob по своему концепту – минималистичен. Главное в нём – двигатель, а всё остальное существует как бы вокруг него. До 2018 года этот мотоцикл существовал на платформе Dyna: два задних амортизатора по бокам, почти как у Sportster, а на борту всегда стоял «биг твин», старший мотор из всей линейки харлеев. Три года назад бренд отказался от платформы Dyna и поставил большую часть своих байков на моноамортизатор системы Softail. Street Bob — лёгкий, подрывной, мощный байк для городских жителей. Таковым он остался и по сей день, но уже с задним моноамортизатором и на обновлённой раме. 114 кубодюймов (по-нашему — 1868 кубических сантиметров) — объём самого мощного харлеевского двигателя на сегодняшний день. Эта же силовая установка трудится в тяжёлых турингах Road King и Ultra Limited, но там она двигает полтонны, а здесь — 161 ньютон-метр крутящего момента и 100 лошадиных сил приходятся на 288 килограммов веса. Абсолютно нерациональное использование силы! Байк провоцирует проскочить, ускориться, и даже посоревноваться с другими мотоциклами, что обычно для владельца Harley-Davidson — бренная суета. За такое удовольствие придётся отдать, по последним цифрам, 1,4 миллиона рублей. Да, недушно, но помните: это цена не только за Street Bob, но и за чувство крутости, которое он прививает тебе с первого километра.
Двигатель Milwaukee Eight 114, вкупе со стоковым глушителем по звуку напоминает что угодно, но не Harley-Davidson. Ровная работа мотора, никакого тебе «potato», как называют звук старых харлеев их фанаты. К симфонии ровного и слегка тракторного грохота ГРМ, добавляется нервный писк: звук системы охлаждения. Радиатор — редкая доселе штука у байков этой марки, позволяет мотору работать более эффективно и быстро. Она «даёт холодка» и не позволяет ему закашляться в условиях повышенных нагрузок. На очень маленькой цифровой приборной панели мигают цифры холостых оборотов: «800-900-1100-900». Тысяча сто на холостых? Ну окей, харли, вижу, тебе есть, что сказать. Milwaukee Eight 114 — драгоценная, очень важная козырная карта Harley-Davidson. Он совместил первобытную силу железного, примитивного байка и современные наработки инженеров, наконец, позволяя мотоциклам HD сравниться по физическим характеристикам с представителями «гоночных» брендов. Это будущее, и оно работает ровно.
У мотоцикла есть характер, и он довольно дурной. Более того, он провоцирует и тебя быть плохим парнем.
Когда рыжий Street Bob стоял в гараже рядом с моим старым турингом, между ними прямо проскакивала искра, как между старой, мудрой женой и молодой, но глупой любовницей. Каждый поворот ручки газа на Street Bob — это целый спектр приятных ощущений. Байк рвётся вперёд, а тебе только и остаётся, что глядеть в оба и испытывать сбои в работе своего инстинкта самосохранения. У мотоцикла есть характер, и он довольно дурной. Более того, он провоцирует и тебя быть плохим парнем. Ты же, ничего не остаётся – принимаешь этот вызов и чувствуешь себя от этого невероятно крутым. А ведь именно для этого существует харлей, правда? В общем, после недели сумасшедшей езды верхом на Street Bob 2021, я сел обратно на свой Road King 2004 года и извинялся перед ним за измену. Простит ли он теперь меня – не знаю, но наверняка придётся заехать в магазин и купить ему парочку новых деталей.