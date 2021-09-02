Хижина полярного отшельника
Упруго-напряженный каркас из легированного авиационного алюминия, многослойный синтетический тент с эффектом самозатухания при поджоге, печь длительного горения со складным конвектором, которая может на одной зарядке топлива работать до 15 часов к ряду, распашная дверь с автоматическим закрытием — вот так в общих чертах в 21-м веке выглядит «красная палатка» полярника. Это все очень сильно отличается от той печально известной «красной палатки», в которой когда-то в 1928 г. ютились выжившие участники экспедиции Умберто Нобиле. С той исторической палаткой итальянских полярников их объединяет, пожалуй, только цвет.
Редакция «National Geographic Россия» — из первых рук получила технические подробности о первой в мире «Одиночной дрейфующей полярной станции СП-2021».
2 августа 2021 года успешно завершилась очередная полярная экспедиция всемирно известного российского путешественника Федора Конюхова. Ранее он уже несколько раз достигал Северного полюса в составе групповых экспедиций и в одиночку. Но в этот раз впервые в мире было осуществлен одиночный полярный дрейф летом, когда лед в Арктике самый тонкий и хрупкий. Было немало отважных полярников, кто пересекал Северный полюс или дрейфовал в этом районе в составе коллектива групповых полярных станций. Но еще никто и никогда не дрейфовал на полярных станциях в полном одиночестве. Начнет ломаться лед или пожалуют в гости белые медведи — на станции всего один человек. Ему нужно когда-то спать. Невозможно обеспечить посменное дежурство, когда работает всего один полярник.
Поэтому организация таких опасных экспедиций на государственном уровне, никогда не рассматривалась. Между тем, с точки зрения науки одиночная полярная станция при определенных видах исследований дает самый чистый и точный результат. Когда сейсмическими исследованиями морского дна занимается всего один ученый, и поблизости нет посторонних шумов, звуков, вибрации от присутствия других людей или работающего оборудования — можно получить самый чистый отраженный сигнал.
Мы связались с автором проекта СП-2021 — Заслуженным изобретателем Российской Федерации Алексеем Сычевым, чтобы узнать немного больше о самой современной на сегодня полярной экспедиционной палатке и ее оснащении.
Алексей Александрович изобретатель, который в 2005 г. вместе со своей женой Ириной создал производственную компанию МОБИБА. Сегодня эта фабрика из Новосибирска производит и поставляет по всему миру экспедиционные отапливаемые палатки, печи для палаток, мобильные бани, складную мебель под брендами «РегионОборонСнаряжение» (Роснар) и «MOBIBA». Он является автором коммерческих терминов «мобильная баня» и «бантуризм».
Ему принадлежит целый пакет изобретений и полезных моделей, на основе которых создается вся его продукция. Это он первым в мире внедрил в серийное производство палаток такое полезное новшество как распашная дверь. Это он первым в мире разработал и поставил на серийное производство автоматические перманентные парогенераторы «Парофон» для мобильной бани, печи длительного горения со складным конвектором. Первая в мире ранцевая мобильная баня — тоже его идея. И еще множество инновационных проектов, которым подражают другие производители, признавая тем сам ведущую роль этого новосибирского изобретателя в области конструирования экспедиционного снаряжения.
Поэтому не удивительно, что именно Алексей Сычев проектировал полярную станцию для нового мирового рекорда Федора Конюхова. А потом лично руководил ее установкой на Северном полюсе.
Вот, что он нам рассказал:
«Полярную станцию СП-2021 для Федора Филипповича Конюхова мы создали в нашем конструкторском бюро на основе нашего предыдущего 20-летнего опыта и моих новых идей. Которые раньше еще нигде не использовались. Проект создавался по техническому заданию „Штаба Федора Конюхова“, которым руководит его старший сын Оскар Федорович. С ним лично и непосредственно с Федором Филипповичем согласовывались технические нюансы. У меня сохранился один из первых эскизов, на котором мы обговорили и утвердили принципиальную планировку палатки для СП-2021.
Задача была непростая, необычная, но очень интересная. Дело в том, что Федор Филиппович не просто путешественник. Он еще и художник, писатель, священник в одном лице. А в данной уникальной экспедиции ему предстояло взять на себя еще и функции ученого-сейсмографа. Все это нужно было учесть и тщательно продумать на самых ранних стадиях проекта. Учесть все потенциальные сценарии эксплуатации.
За основу был взят наш самый новый проект Роснар Р-436, который изначально предназначался для экспедиций геологов, нефтяников, для аэромобильных военных спецподразделений. Но я придал ему индивидуальные технические особенности с учетом специфики экспедиции Федора Конюхова. Помимо того, что там было продумано размещение научного оборудования, места для ночлега и приема пищи, я ввел в конструкцию крыши дополнительное окно, чтобы палаткой можно было пользоваться как „художественной мастерской“. Чтобы было достаточно освещенности для работы с холстом, и художник мог бы различать оттенки красок, которые использует».
«На торце палатки мы врезали огромное панорамное окно, чтобы у полярного отшельника был хороший обзор, и он смог бы вовремя заметить приближение белых медведей. И для того, чтобы можно было наблюдать окрестные пейзажи, перенося их на холст. Небольшие окна по периметру, чтобы контролировать подходы к палатке со всех сторон. В районе изголовья кровати — специальные окна, через которые можно было бы быстро оглядеться, если начнет ломаться лед. Куда бежать? В какую сторону пошла трещина? Чтобы определиться будет всего минута.
Впервые в нашей практике мы реализовали мою идею „отапливаемого спального модуля“. Идея основывается на тезисе, что ночью человек во время сна занимает ограниченное пространство. И не требуется отапливать весь жилой объем палатки. Правильнее будет создать „комнату в комнате“, некий „большой спальный мешок“, внутри которого установлена печь длительного горения. В режиме тления печь может выдавать небольшое количество тепла, но много часов кряду. На всю палатку этого тепла зимой будет маловато, а для отопления „спального модуля“ будет вполне достаточно. При этом кровать мы подняли выше, чтобы лежанка оказалась на высоте 800 мм. Так мы получили под кроватью много места для хранения, а сама лежанка днем может служить просторным рабочим столом.
Стены „спального модуля“ мы сделали 3-слойными. Между двух слоев ткани — утеплитель с закрытыми порами. Внутри спального модуля поддерживается режим „искусственной ночи“, чтобы нормализовать сон во время арктического полярного дня.
Учли постоянную потенциальную опасность провалиться в трещину во льду или упасть в пресное озеро и намочить одежду. Для этого сделали внутри палатки много подвесных полок для просушивания мокрых вещей. А над печью установили прочную складную сушилку. Мне пришлось специально переработать и модернизировать для Федора Филипповича распашной дверной узел. Обычно на наших зимних отапливаемых палатках это блок из двух распашных дверей. Одна дверь открывается вовнутрь, а другая наружу. Но с учетом того, что подвижка и разлом льдины всегда происходят неожиданно и стремительно, нужно было предусмотреть экономию каждой секунды при эвакуации. На практике у полярника, может быть будет и больше времени, но нужно понимать, что я как автор проекта обязан закладывать всегда худший сценарий развития событий, чтобы избежать негативных последствий».
«Уникальным техническим новшеством стал утепленный кожух на дымоход. Печь, которая использовалась на станции — это уже проверенная годами твердотопливная печь МегаСогра. Она уже давно стала настоящим хитом для охотников, рыболовов, геологов. Отказ от шумных дизель-генераторов в пользу дровяной печи, позволил создать на дрейфующей льдине условия тишины. Что благоприятно для акустических сейсмических исследований. Но в данном случае, что касается экспедиции на Северный полюс, нужно было обеспечить максимальную экономичность по топливу. Так как расстояние от Мурманска до Северного полюса, на минуточку, — 2400 км. Никто на помощь быстро не придет и запас топлива не пополнит. Рассчитывать приходится только на себя и на свое снаряжение.
Это означает, что топливо надо расходовать экономично. То есть печь в основном придется держать в режиме длительного тлеющего горения. При этом дымоход остывает, и внутри создаются условия для возникновения „точки росы“. Как следствие — неприятный запах формальдегида, из-за потеков конденсата. Поэтому мы были вынуждены бороться с этой технической проблемой и изобретать тепловой кожух на дымоходе. Который был бы легким, не горчим, удобным в монтаже. Понятно, что уже давно изобретены сэндвич-дымоходы. Но это не „палаточное“ решение. Они тяжелые и внутрь печи их не упакуешь при транспортировке. А эта, так называемая, „Палатка Конюхова“, это решение, в том числе, для забросок в отдаленные арктические регионы при помощи авиации.
Для того чтобы наша палатка Р-436 внутри всегда была сухая, был спроектирован специальный легкий быстросборный „подиум“ высотой 250 мм. Это помогло защитить станцию от пресноводных озер „снежниц“, которые разрастаются на поверхности льда на Северном полюсе в летний период. Этот подиум и теплоизолированный пол палатки обеспечили условия, когда снег внизу под отапливаемой палаткой не нагревался и не плавился.
Мне теперь приходится часто объяснять людям, зачем была нужна вот эта одиночная дрейфующая полярная станция. Зачем вообще Федор Конюхов делает то, что делает. И я могу перечислить целый ряд аргументов, зачем это нужно. Например, мы специалисты занятые конструированием отапливаемого быстросборного мобильного жилья, благодаря подобной экспедиции получаем ценный практический опыт эксплуатации наших проектов в условиях автономной эксплуатации на снегу, на льду, в режиме максимальной экономии топлива.
Все технические нюансы, аспекты нашей продукции проходят реальную полевую проверку, чтобы потом подобные же „Палатки Конюхова“ служили верой и правдой в другом месте другим людям. Тем же самым геологам, нефтяникам, археологам, спасателям, военным. Особенно с учетом интереса к освоению арктического региона в интересах России создание надежных отапливаемых палаток — это важный не только технический, но и государственный и даже политический вопрос. Кто лучше всего испытает изделие на практике и даст свои рекомендации и оценки, если не человек, который всю жизнь совершает экстремальные путешествия? По мне так даже странно спрашивать, зачем нужны такие экспедиции. В них проходит самая верная и надежная апробация технических новинок, касающихся разработки нового передового арктического снаряжения».
«Люди, у которых вся жизнь проходит на диване чаще других спрашивают, зачем нужны экстремальные путешествия Федора Конюхова. При том, что для многих из нас проблема просто решиться пойти к стоматологу. Многие годами не решаются на смелость открыть свой собственный бизнес. Кто-то десять лет с понедельника собирается сесть на диету. Кто-то робеет девушке предложение сделать.
Посмотрите на этого удивительного человека, который в одиночку на весельной лодке не боится идти через океаны или лететь на высоте 10 километров на воздушном шаре вокруг Земли? Или способен преодолеть страх и остаться в полном одиночестве на Северном полюсе посреди голодных белых медведей. Разве это не пример силы духа и решительности для всех нас? Разве это не вдохновляет преодолеть свои страхи, взять себя в руки и совершить в своей жизни какой-то важный поступок?»