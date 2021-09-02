Хижина полярного отшельника

Упруго-напряженный каркас из легированного авиационного алюминия, многослойный синтетический тент с эффектом самозатухания при поджоге, печь длительного горения со складным конвектором, которая может на одной зарядке топлива работать до 15 часов к ряду, распашная дверь с автоматическим закрытием — вот так в общих чертах в 21-м веке выглядит «красная палатка» полярника. Это все очень сильно отличается от той печально известной «красной палатки», в которой когда-то в 1928 г. ютились выжившие участники экспедиции Умберто Нобиле. С той исторической палаткой итальянских полярников их объединяет, пожалуй, только цвет.

Редакция «National Geographic Россия» — из первых рук получила технические подробности о первой в мире «Одиночной дрейфующей полярной станции СП-2021».

2 августа 2021 года успешно завершилась очередная полярная экспедиция всемирно известного российского путешественника Федора Конюхова. Ранее он уже несколько раз достигал Северного полюса в составе групповых экспедиций и в одиночку. Но в этот раз впервые в мире было осуществлен одиночный полярный дрейф летом, когда лед в Арктике самый тонкий и хрупкий. Было немало отважных полярников, кто пересекал Северный полюс или дрейфовал в этом районе в составе коллектива групповых полярных станций. Но еще никто и никогда не дрейфовал на полярных станциях в полном одиночестве. Начнет ломаться лед или пожалуют в гости белые медведи — на станции всего один человек. Ему нужно когда-то спать. Невозможно обеспечить посменное дежурство, когда работает всего один полярник.