Хоббитлэнд: путешествие в мир Джона Толкина

Норы в Хоббитлэнде максимально приближены к тем, в которых обитали персонажи произведений Дж.Р.Толкина, при это они оснащены всем самым необходимым. В каждом домике хоббита есть дровяная печь, электричество, туалет, умывальник, кровать с белоснежным бельем и, самое главное — огромное круглое окно, через которое можно смотреть на первозданный лес, сидя за чашечкой травяного чая у потрескивающей печи, и наслаждаться тишиной, оставшись наедине с природой. Перед норами обустроена зона барбекю. Все тропинки оснащены фонарями, придающие месту в темное время суток еще более сказочную атмосферу.

Гости могут не только пожить в настоящих хоббитских норах, но и организовать тематическую вечеринку с костюмами, играми и фотосессией для полного погружения в мир Дж.Р.Толкина. Также у посетителей есть возможность понаблюдать за звездами в обсерватории, поучаствовать в тематических мастер-классах и покататься на коньках или лыжах. Рядом с деревней находятся живописное озеро и глубокий пруд, где можно порыбачить и покататься на лодках.