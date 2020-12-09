Хоббитлэнд: путешествие в мир Джона Толкина

Норы в Хоббитлэнде максимально приближены к тем, в которых обитали персонажи произведений Дж.Р.Толкина, при это они оснащены всем самым необходимым. В каждом домике хоббита есть дровяная печь, электричество, туалет, умывальник, кровать с белоснежным бельем и, самое главное — огромное круглое окно, через которое можно смотреть на первозданный лес, сидя за чашечкой травяного чая у потрескивающей печи, и наслаждаться тишиной, оставшись наедине с природой. Перед норами обустроена зона барбекю. Все тропинки оснащены фонарями, придающие месту в темное время суток еще более сказочную атмосферу.
Гости могут не только пожить в настоящих хоббитских норах, но и организовать тематическую вечеринку с костюмами, играми и фотосессией для полного погружения в мир Дж.Р.Толкина. Также у посетителей есть возможность понаблюдать за звездами в обсерватории, поучаствовать в тематических мастер-классах и покататься на коньках или лыжах. Рядом с деревней находятся живописное озеро и глубокий пруд, где можно порыбачить и покататься на лодках.
На территории Хоббитлэнда прямо под землей построена баня с дровяной печью, с парной из дикой липы и просторной комнатой отдыха. Барбекю на открытом огне, согревающий напиток в котелке, жар горячей печи и тепло липовой баньки гарантируют душевный отдых от повседневных забот.
В декабре 2020 года в Хоббитлэнде откроет свои двери ресторан, который предложит своим гостям фермерскую кухню в хоббитской интерпретации. Помимо ресторана в помещении будет оборудован зал, способный преображаться от творческой мастерской до мини-кинотеатра.
Эко-отель Хоббитлэнд, окруженный живописными местами, находится в Московской области на 112 км Минского шоссе. Поклонники трилогии «Властелин Колец» и «Хоббит» приезжают сюда, чтобы прикоснуться к фантастическому миру Дж.Р.Толкина. Многоголосый хор птиц, бездонное ночное небо и густой, первозданный лес подарят каждому гостю сказочной деревни хоббитов незабываемый отдых.