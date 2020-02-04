Honor представил два новых ноутбука из линейки MagicBook

Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro оснащены безрамочными экранами диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. За счёт перемещения камеры под клавишу клавиатуры инженерам удалось добиться увеличенной полезной площади экрана и оптимизации пользовательского опыта. Экраны устройств имеют антибликовое покрытие и сертифицированы согласно стандартам TÜV Rheinland.

Ноутбуки серии Honor MagicBook представлены в прочном и лёгком корпусе из алюминиевого сплава: Honor MagicBook 14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а Honor MagicBook Pro при толщине 16,9 мм имеет вес 1,7 кг. Новые устройства отличаются не только эргономичным форм-фактором, но и обновленным дизайном. Грани и логотип на крышке ноутбука Honor MagicBook 14 обработаны на автоматическом алмазном станке и сияют кристально-голубым цветом.

Honor MagicBook 14

Несмотря на компактные габариты, устройства оснащены мощными батареями с номинальной ёмкостью 56 Вт×ч. Входящее в комплект зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB Type-C и технологией Honor SuperCharge позволяет быстро восполнить энергию аккумулятора.

Ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной RAM DDR4 8 ГБ и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ (MagicBook 14) или 512 ГБ (MagicBook Pro). Обновлённая система охлаждения в ноутбуках серии Honor MagicBook усиливает воздушный поток, тем самым повышая эффективность теплоотвода, и при этом работает практически бесшумно.

Ноутбуки поддерживают подключение внешних дисплеев через HDMI-порт, что расширяет возможности для коллективной работы, презентаций и использования нескольких мониторов. Для защиты конфиденциальности данных в кнопку включения ноутбуков встроен сканер отпечатков пальцев – теперь для включения и авторизации необходимо всего одно нажатие кнопки. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии устройства оснащены портами USB Type-C и USB Type-A, поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.

Honor MagicBook Pro

Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro поддерживают технологию мгновенной передачи данных Honor Magic-Link 2.0, предлагая пользователям новый подход во взаимодействии между смартфоном и ноутбуком. Технология позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, быстро передавать файлы и редактировать их. Также с Magic-Link 2.0 у смартфона и ноутбука возникает единый буфер обмена для более комфортной и оперативной работы над текстовыми файлами.

В России ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro будут доступны в цвете космический серый (Space Gray). Рекомендованная розничная цена Honor MagicBook 14 составит 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ. Honor MagicBook Pro будет доступен по цене 59 990 рублей. Кроме того, бренд предлагает возможность бесплатно протестировать ноутбук в течение 30 дней.

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1Данная функция будет доступна на смартфонах с интерфейсом EMUI 10 или Magic UI 3.0.

2Покупатели смогут бесплатно вернуть ноутбук без объяснения причин в течение 30 дней после покупки, совершенной в период с 24.01.2020 по 31.03.2020