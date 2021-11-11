HONOR презентовала в России смартфоны HONOR 50, флагманский ноутбук и другие устройства

Смартфон HONOR 50 получил яркий дизайн и 6,57-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями с 1,07 млрд отображаемых цветов и 100% цветовым охватом DCI-P3, что обеспечивает реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения. Частота обновления экрана до 120 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, а частота дискретизации до 300 Гц обеспечивает мгновенную реакцию на касания для быстродействия во время игр.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G для обеспечения высокой производительности, а также селфи-камерой 32 Мп и сверхчеткой квадрокамерой 108 Мп с функцией мультивидео с расширенными возможностями для создания вдохновляющих и креативных фото и видео.

Смартфон HONOR 50 оснащен емким аккумулятором 4300 мА*ч и технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт, что дает возможность пользоваться устройством весь день и пополнять заряд до 70% всего за 20 минут.

Устройство доступно для предзаказа на официальном сайте бренда, в фирменных розничных магазинах и других каналах партнеров бренда с 10 по 18 ноября по цене 34 990 руб. (6 Гб+128 Гб), 39 990 руб. (8 Гб+128 Гб) и 44 990 (8 Гб+256 Гб). При оформлении предзаказа пользователи также смогут получить скидку в корзине до 4000 рублей и беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite в подарок. В продаже HONOR 50 появится с 19 ноября. Первые покупатели также получат приятные бонусы от партнеров бренда: 2 месяца бесплатной подписки от IVI, 30 дней подписки Яндекс Плюс и скидку 25% на покупку в ЛитРес.