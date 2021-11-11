HONOR презентовала в России смартфоны HONOR 50, флагманский ноутбук и другие устройства
Компания HONOR представила в России новую серию смартфонов HONOR 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон HONOR 50 и младшая модель серии — смартфон HONOR 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук — HONOR MagicBook View 14 и два устройства платформы HONOR CHOICE: робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 и беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X.
В мероприятии приняли участие амбассадор HONOR 50 — актер театра и кино, продюсер Милош Бикович, fashion-блогер и стилист Карина Нигай, актриса Надежда Сысоева, основатель проекта #FollowMeTo и продюсер Мурад Османн, а также амбассадоры бренда из числа пользователей.
«История HONOR — это история глобальной компании, которая успешно интегрировалась на локальные рынки и завоевала сердца более 20 млн активных пользователей в России. Мы прошли долгий, наполненный взлетами и падениями путь. Сейчас HONOR — это, пожалуй, самый большой стартап в мире. Мы быстро восстановили свои показатели на рынке Китая. Этому способствовал выход смартфона HONOR 50: модель лидирует по продажам среди всех устройств, работающих на Android. И я уверен, что и здесь, в России, HONOR 50 поразит пользователей и станет настоящим хитом», — сказал Тони Ран, президент HONOR в России, Турции и странах СНГ.
В ходе своего выступления он также рассказал о сотрудничестве HONOR с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», в рамках которого будет проходить обучение с использованием продуктов компании по технике безопасности в сложных ситуациях и не только.
Смартфон HONOR 50
Смартфон HONOR 50 получил яркий дизайн и 6,57-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями с 1,07 млрд отображаемых цветов и 100% цветовым охватом DCI-P3, что обеспечивает реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения. Частота обновления экрана до 120 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, а частота дискретизации до 300 Гц обеспечивает мгновенную реакцию на касания для быстродействия во время игр.
Смартфон оснащен процессором Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G для обеспечения высокой производительности, а также селфи-камерой 32 Мп и сверхчеткой квадрокамерой 108 Мп с функцией мультивидео с расширенными возможностями для создания вдохновляющих и креативных фото и видео.
Смартфон HONOR 50 оснащен емким аккумулятором 4300 мА*ч и технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт, что дает возможность пользоваться устройством весь день и пополнять заряд до 70% всего за 20 минут.
Устройство доступно для предзаказа на официальном сайте бренда, в фирменных розничных магазинах и других каналах партнеров бренда с 10 по 18 ноября по цене 34 990 руб. (6 Гб+128 Гб), 39 990 руб. (8 Гб+128 Гб) и 44 990 (8 Гб+256 Гб). При оформлении предзаказа пользователи также смогут получить скидку в корзине до 4000 рублей и беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite в подарок. В продаже HONOR 50 появится с 19 ноября. Первые покупатели также получат приятные бонусы от партнеров бренда: 2 месяца бесплатной подписки от IVI, 30 дней подписки Яндекс Плюс и скидку 25% на покупку в ЛитРес.
Смартфон HONOR 50 Lite
Смартфон HONOR 50 Lite оснащен технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 55% за 15 минут, батареей 4300 мА*ч и 6,67-дюймовым FullView-экраном с узкими рамками 1,05 мм, что обеспечивает полезную площадь 94,4%.
Устройство имеет квадрокамеру64 Мп, что предоставит его обладателям возможность запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни во всех деталях, а также 128 Гб памяти для хранения более 11 000 песен, 28 000 фотографий и 440+ HD-видео.
Смартфон поступит в продажу 19 ноября по рекомендованной розничной цене 21 990 рублей.
HONOR MagicBook View 14
Ноутбук получил 2.5K сенсорный FullView-экран с полезной площадью 90,5% и поддержкой до 10 касаний, увеличенную автономность до 15 часов и быструю зарядку 65 Вт, а также первую в индустрии двойную широкоугольную Ultra HD камеру 5 Мп.
Высокую производительность устройства обеспечивает процессор Intel® Core™ i7 на основе 10-нм техпроцесса SuperFin в максимальной комплектации. Ноутбук также получил сертификат Intel® Evo™, двухканальную ОЗУ 16 Гб и порт Thunderbolt 4 для поддержки вывода видео 8K. Предзаказ устройства стартует с 23 ноября по цене от 89 990 рублей.
HONOR CHOICE Robot Cleaner R1
Обладая современным дизайном и мощной батареей, робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 способен избавить пользователей от необходимости ручной уборки в квартире или доме. Мощность всасывания 2600 Па обеспечивает производительность, которая не оставит шансов даже крупному мусору: шерсти, крупе и даже кофейным зернам.
Устройство предусматривает как сухую, так и влажную уборку, а контролировать его работу можно с помощью пульта дистанционного управления.
HONOR CHOICE Earbuds X
Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X являются легким внутриканальным решением для любителей качественной музыки: 28 часов автономной работы, 2 микрофона для шумоподавления во время звонков, звуковой драйвер 12 мм с биодиафрагмой и стандарт защиты IPX4 — лишь часть достоинств нового устройства.
Подробнее обо всех продуктах бренда можно узнать в фирменных розничных магазинах HONOR, официальном интернет-магазине HONOR и других каналах партнеров бренда.