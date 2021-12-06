Хозяева времени: как часы привели нас в будущее
В свете Солнца
Чтобы зафиксировать определенный момент и задать какие-то координаты событий на временной шкале, еще тысячи лет назад люди придумывали различные приспособления и системы отсчета.
По утверждению историков, самый древний солнечный календарь был создан более 4000 лет до нашей эры в древнем Египте. Интересно, что жрецы пользовались сразу тремя календарями — лунным (по ним определяли религиозные праздники), солнечным (для гражданских дел) и звездным (по нему определяли время для начала сельскохозяйственных работ). Для коррекции расчетов жрецы наблюдали за звездой Сириус, которая становилась видна ровно за два дня до разлива Нила. В быту египтяне пользовались солнечными часами, представлявшими собой остроконечный каменный обелиск, который отбрасывал тень на часовые метки нанесенные на земле. Солнечный день египтяне поделили на 12 частей — 1 час (рассвет) + 10 часов дня + 1 час закат. И хотя, как позже и у римлян (тоже пользовавшихся солнечными часами) часы у них выходили различной длительности, но именно египтянам принадлежит идея деления суток на 24 часовых отрезка.
Жрецы ацтеков для вычисления времени пользовались большими каменными дисками-календарями, в отверстия которых втыкались специальные палки и по отбрасываемой ими тени можно было определить который час. Схожие устройства использовали и жрецы индейцев майя, которые, не имея астрономических инструментов, наблюдали за звездами, используя длинные и узкие прорези в каменных стенах своих обсерваторий. Главным недостатком солнечных часов была невозможность их использования в пасмурные дни и по ночам.
В XV-XVI веках в европейских странах вельможи пользовались карманными солнечными часами. На дне коробки был нарисован циферблат, а на откидывающей крышке — второй. Между ними натягивался шнурок-«гномон». Используя встроенный компас необходимо было развернуть гномон в сторону севера и по его тени можно было с достаточно высокой точностью определить время.
Сила воды
Примерно за 2500 лет до нашей эры в Персии изобрели «водяные часы», представлявшие собой два металлических сосуда. В верхнем практически у самого дна проделывали отверстие, через которое вода вытекала и попадала в нижний сосуд, на внутренней стороне которого были нанесены часовые отметки. Позже подобные устройства использовали и в Месопотамии, и в Египте, а древние греки поэтически назвали их «клепсидрами» (в переводе — «водяные воры»).
Самые уникальные водяные часы (к тому же, механизированные!) были построены по заказу императора Китая ученым Су Суном в 1088 году. Они были высотой в 12 метров и в них использовалось большое водяное колесо с замкнутым круговоротом воды, которое приводило в движение указатели часов и минут, а также металлические фигурки слуг, которые звенели колокольчиками в начале каждого часа. Позже вместо воды в механизмах такого типа стали использовать мелкий песок, что позволило увеличить точность их показаний, ведь песок не испарялся, в отличие от воды.
Если вы считаете, что в песочных часах песок всегда пересыпается из одной колбы в другую с одинаковой скоростью, то это не так. Еще во времена Средневековья алхимики выяснили, что зимой часы «спешат», хотя и не могли объяснить причину этого феномена. Позже ученые-физики доказали, что от воздействия холода частицы песка сжимаются, поэтому на морозе они проскакивали сквозь узкое горлышко часов быстрее, чем в жаркое время года.
Энергия пружины
Механические часы изобрели итальянские мастера в XI веке, использовав для их создания крепостные башни. В момент восхода Солнца привратник устанавливал единственную стрелку часов на 0, затем вешал на цепь тяжелую гирю. Под действием силы тяжести и преодолевая сопротивление трения колесного механизма гиря опускалась до земли за сутки, а часовая стрелка совершала полный оборот. Точность таких часов была невысока, и ученые старались придумать новые механизмы.
Так Галилео Галилей планировал использовать для часов нового типа движения маятника, но не успел закончить этот проект при своей жизни. Его последователь, голландский ученый Кристиан Гюйгенс, сумел сделать маятниковые часы в 1656 году. Погрешность их хода была менее трех минут в день. Но настоящую славу Гюйгенсу принесло изобретение «карманных часов», патент на которые он оформил в октябре 1675 года. К тому времени механические часы выпускались уже достаточно давно, но представляли собой массивную коробку с единственной часовой стрелкой, которую нужно было носить на цепочке на шее. Используя балансир со спиральной пружиной вместо системы миниатюрных маятников, Гюйгенс сумел создать часы небольшого размера, которые можно было носить в кармане.
В середине XIX века ученые задумались о том, что нужно синхронизировать время во всем мире с одними единственными часами, чтобы избежать ошибок и путаницы. И тут очень кстати оказались настенные электрические часы Чарльза Шеперда, установленные им на воротах обсерватории в Гринвиче в 1852 году. Серьезный международный авторитет Великобритании вкупе с такими уникальными часами, воспринимавшимися как чудо, привело к тому, что было решено вести отсчет мирового времени именно по этим часам.
Цифровое будущее уже сегодня
Однако мир не стоит на месте и технологии продолжают развиваться, поэтому на смену механическим часам закономерно приходят многофункциональные гаджеты. Они способны не только показывать время, но и решать массу актуальных для современного человека задач — от измерения пульса до определения насыщения крови кислородом.
Ярким представителем таких гаджетов является смарт-устройство Samsung Galaxy Watch4. В его стильном и компактном корпусе установлены различные датчики, в том числе и новейший сенсор «3-в-1», благодаря которому возможно получение данных сразу нескольких показателей — пульса (благодаря датчику сердечного ритма), ЭКГ, а также данных биоимпедансного анализа (масса скелетных мышц, содержание жира и воды в теле и т. д.), позволяя пользователю контролировать уровень артериального давления, обнаруживать мерцательную аритмию и контролировать наполнение кислородом крови.
Так всего за четверть минуты Galaxy Watch4 способны провести биоимпедансный анализ состава тела, что позволит их владельцу внести необходимые коррективы в состав и интенсивность тренировок в фитнес-клубе, чтобы добиться желаемого результата. Подключение к смартфону Samsung Galaxy позволяет еще больше расширить функциональность смарт-прибора. Так, например, устройство способно составить картину вашего сна и определить наличие храпа. Данные измерений Galaxy Watch4 дают возможности для улучшения качества отдыха.
Модели Galaxy Watch4 работают на платформе Wear OS (созданной совместно с Samsung), благодаря чему могут подключаться к обширной экосистеме этого бренда, использовать приложения Google, популярные сервисы типа Samsung Pay, Google Pay, SmartThing, а также приложения сторонних разработчиков (Spotify, Adidas Running и другие).
Применение технологии eSIM позволяет пользователю обходиться без смартфона, сохраняя при этом полную синхронизацию с ним. Мощный аккумулятор способен обеспечивает продолжительную работу смарт-устройства Galaxy Watch4, а защита часов вполне допускает погружения в воду, так что они представляют собой прекрасного помощника как при тренировках в фитнес-клубе, так и при занятиях в бассейне.