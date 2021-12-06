Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Чтобы зафиксировать определенный момент и задать какие-то координаты событий на временной шкале, еще тысячи лет назад люди придумывали различные приспособления и системы отсчета.

По утверждению историков, самый древний солнечный календарь был создан более 4000 лет до нашей эры в древнем Египте. Интересно, что жрецы пользовались сразу тремя календарями — лунным (по ним определяли религиозные праздники), солнечным (для гражданских дел) и звездным (по нему определяли время для начала сельскохозяйственных работ). Для коррекции расчетов жрецы наблюдали за звездой Сириус, которая становилась видна ровно за два дня до разлива Нила. В быту египтяне пользовались солнечными часами, представлявшими собой остроконечный каменный обелиск, который отбрасывал тень на часовые метки нанесенные на земле. Солнечный день египтяне поделили на 12 частей — 1 час (рассвет) + 10 часов дня + 1 час закат. И хотя, как позже и у римлян (тоже пользовавшихся солнечными часами) часы у них выходили различной длительности, но именно египтянам принадлежит идея деления суток на 24 часовых отрезка.

Жрецы ацтеков для вычисления времени пользовались большими каменными дисками-календарями, в отверстия которых втыкались специальные палки и по отбрасываемой ими тени можно было определить который час. Схожие устройства использовали и жрецы индейцев майя, которые, не имея астрономических инструментов, наблюдали за звездами, используя длинные и узкие прорези в каменных стенах своих обсерваторий. Главным недостатком солнечных часов была невозможность их использования в пасмурные дни и по ночам.