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Калейдоскоп

«Хронос»: место, где учат помогать животным, помогающим людям

13 ноября 2019
Ребенок, собака
Фото: Pixabay
Специалисты центра создали программу обучения по канистерапии для специалистов помогающих профессий.

Что такое канистерапия?

Канистерапия – это метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак. В 2014 году в Российское сообщество поддержки и развития канистерапии вошло в Союз реабилитологов России, а с 2015 года в стране действует ГОСТ, регламентирующий подготовку собак-терапевтов.

Основные направления канистерапии – это реабилитация после травм и стрессов, при борьбе с депрессией и одиночеством. Животное интегрируется в процесс психологической помощи людям с разными психологическими, поведенческими и социальными сложностями. Канистерапия сочетает в себе лечебный эффект с удовольствием от общения с животными.

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Фото: hronos-center.ru

В чем суть программы «Хроноса»?

Студенты обучаются бережному и максимально целительному подходу к каждому клиенту, получающему опыт канистерапии. Получая теоретические и практические навыки, студенты могут комплексно подходить к работе с детьми, взрослыми и семьями, глубоко разбираясь в психологических нюансах канистерапии.

Преимущества обучения:

✔Уникальные теоретические и практические знания по канистерапии и психологии, от высокопрофессиональных преподавателей. 

✔Студенты изучают особенности интеграции и включения собаки в психотерапевтическое пространство. Узнают о целительных свойствах, ресурсах и возможностях собаки-терапевта в работе с социально-значимыми и обучающими целями.

✔Имеют возможность обучаться в очной группе и дистанционно, из любой точки мира. 

✔Могут пройти практику в партнерских организациях центра: библиотеках, школах, интернатах, хосписах, домах престарелых. 

✔Посещать очные занятия вместе со своим питомцем.

✔ Запись занятия в случаи отсутствия студента. 

✔Полный арсенал рекомендованной к прочтению литературы.

✔По окончании обучения удостоверение государственного образца о повышении квалификации от АНО ДПО ВШП.

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Фото: hronos-center.ru

Для тех, кто проживает в других городах/странах или же просто не имеет возможности посещать занятия, предусмотрена программа удаленного обучения с видеоуроками. В этом случае студент может самостоятельно выстраивать график прохождения занятий.

Для каждого учащегося создаётся личный кабинет, где студенты выполняют домашние задания, получают обратную связь от преподавателей и могут задать любой интересующий их вопрос. 

Обучение состоит из трёх модулей, которые содержат необходимое количество уроков.  Каждое занятие состоит из лекции, подборки видеоматериалов по теме занятия и списка необходимой для изучения литературы.

Также в «Хроносе» проводится тестирование собак на предмет предрасположенности к канистерапевтической деятельности. Тестирование проходит под наблюдением комиссии, состоящей из канистерапевта, кинолога, зоопсихолога и психолога. 

Узнайте больше на hronos-center.ru или по телефонам:

+7 (495) 255-35-28

+7 (495)104-31-51