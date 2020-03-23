Hyundai i30 N: рекорды на льду Байкала

На лед озера Байкал выехали сразу три Hyundai i30 N с двигателями 2.0 T-GDI 275 л.с. и в максимальной комплектации Ultimate. У этих автомобилей есть специальный режим старта с места Launch control, а еще электронная регулировка жесткости амортизаторов, электронный дифференциал повышенного трения e-LSD и система оптимизации работы двигателя во время переключения передач. Все это помогло хэтчбекам очень достойно выступить и побороться за рекорды скорости.

Результат Hyundai i30 N в категории «Средняя скорость на дистанции 1 км с хода» превысил отметку в 220 км/ч. А в заезде «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 км» Hyundai преодолел порог в 110 км/ч. Все результаты зафиксировали лицензированные судьи РАФ – окончательные итоги фестиваля огласят в ближайшие два месяца.

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» проводится с 2011 года. За это время в рамках мероприятия было установлено больше 18 официальных национальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах и два абсолютных мировых рекорда.