Hyundai создает новогоднее настроение в рамках проекта автопутешествий «Зиме быть!»
В текущих условиях путешествие за рулем автомобиля остается одним из самых удобных и безопасных вариантов досуга. Чтобы порадовать любителей дорожных приключений во время новогодних каникул и пополнить свою коллекцию из 40 маршрутов, представленных в рамках кампании «Лету быть!», бренд Hyundai подготовил 6 новых специальных направлений с подробными аудиогидами.
В тематическую подборку от Hyundai вошли маршруты «В гости к Снегурочке» (Москва, Переславль-Залесский, Петровское, Ростов, Вятское, Ярославль, Кострома), «Новый год ручной работы» (Москва, Сергиев Посад, Суздаль, Иваново, Плёс, Владимир), «Скандинавский Новый год» (Санкт-Петербург, Приморск, Выборг), «Царский путеводитель по Новому году» (Санкт-Петербург, Великий Новгород), «Новогодние забавы» (Казань, Свияжск) и «Новый год на высоте» в Сочи. Продуманные до мелочей маршруты познакомят путешественников с занимательными фактами о России и создадут праздничное новогоднее настроение.
В дополнение к 6 уникальным новогодним маршрутам разработаны еще 20 новых зимних маршрутов по 13 российским городам. Комфортные по продолжительности маршруты – от одного до двух дней – помогут подобрать идеальный формат отдыха на выходные и посетить как популярные, так и неизвестные широкому кругу достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Сочи.
К участию в кампании «Зиме быть!», которая продлится с 25 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года, приглашаются все желающие независимо от наличия автомобиля Hyundai. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе «Мир Хёндэ», скачав приложение в Google Play или App Store. На платформе у пользователей будет возможность не только получить доступ к авторским маршрутам Hyundai, но и предложить свои идеи незаурядных автомобильных поездок по территории РФ. Автор лучшего маршрута по итогам голосования получит в подарок недельную подписку на любую модель марки, представленную в сервисе Hyundai Mobility.
Сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility позволяет быстро, просто и бесконтактно получить автомобиль во временное пользование на срок от дня до года и эксплуатировать его как свой собственный без ограничений по зоне эксплуатации, а также большинства забот и затрат, связанных с традиционным автовладением и классической краткосрочной арендой. Весь процесс оформления подписки и управление ею осуществляются полностью онлайн с помощью мобильного приложения, доступного для скачивания в Google Play и App Store. Для комфортных автомобильных путешествий в зимний сезон клиентам Hyundai Mobility предлагается привлекательная акция по удвоению пробега, входящего в базовую стоимость подписки по тарифам Country и Zima.
Дополнительную информацию о кампании «Зиме быть!» можно получить на официальном сайте Hyundai, платформе «Мир Хёндэ» и страницах бренда в социальных сетях (Instagram, Facebook и ВКонтакте).