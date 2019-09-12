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Калейдоскоп

Идеальные условия для благородного вина от Miele

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12 сентября 2019
Сегодня, как и тысячи лет назад, вино представляет собой отдельную культуру, посвящение в которую является настоящим откровением. Miele объединил страсть к хорошему вину и последние технологии для того, чтобы подарить истинное удовольствие от вкуса напитка его самым искушённым ценителям.

Вне зависимости от сорта и года урожая, вина исключительно восприимчивы к изменениям температуры и неправильному хранению. Для оптимального хранения вина важную роль такие факторы как температурный режим, уровень влажности, отсутствие посторонних запахов. 

Поддерживая температуру на необходимом уровне, винные холодильники Miele обеспечивают идеальные условия для длительного хранения благородных вин. Причём один прибор имеет до трёх температурных зон с отдельной регулировкой – это позволяет одновременно хранить различные вина. Кроме того, винные холодильники Miele оснащены системами FlexiFrame и FlexiFrame Plus, позволяющей организовать идеальное место для хранения бутылок любого объёма. Отдельные решётки можно перемещать, настраивая их под размер бутылок, чтобы обеспечить их оптимальное расположение. 

Инновационное оснащение винных холодильников Miele гарантирует пользователям возможность насладиться изысканным вкусом этого благородного напитка в любой момент. Технология «Набор сомелье» позволяет иметь всё необходимое для хранения и декантирования вин: полку для декантирования, держатель для бокалов, ящик для хранения открытых бутылок ConvinoBox и ящик для специальных принадлежностей. С этой функцией теперь можно наслаждаться шампанским и белым вином, разлитым в предварительно охлаждённые бокалы, а уже открытые бутылки хранить в идеальных условиях – так, чтобы гости дома оценили совершенный букет вина, правильно поданного хозяевами.

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Miele предлагает разные модели винных холодильников: отдельно стоящие, встраиваемые и встраиваемые под столешницу. Независимо от интерьерного решения и планировки кухни, вы сможете подобрать подходящий прибор, дизайн которого призван служить не только функциональности, но и эстетике. 

Miele стремится довести удовольствие от ритуала подачи и хранения вина до совершенства: разработчики предусмотрели механизм Push2open, который обеспечивает плавность открытия дверей; технологию NoteBoard, благодаря которой удобно ориентироваться в коллекции, подписывая сорт, регион и год урожая вина мелком на специальной планке; а также нативный интерфейс с сенсорным управлением TouchControl. 

Чтобы исключить вибрации бутылок, в винных холодильниках Miele установлен хорошо сбалансированный компрессор с надёжной изоляцией от корпуса прибора. Рассеивающая светодиодная подсветка создаёт приятную атмосферу и подчёркивает достоинства материалов, использованных в дизайне. 

В зависимости от оснащения модели, винные холодильники Miele могут вместить до 178 бутылок на 13 уровнях при условии размещения бутылок горлышком к горлышку – «валетом». 

Больше информации о модельном ряде винных холодильниках Miele вы найдёте на сайте www.miele.ru.

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