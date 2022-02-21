Идеи подарков на 23 февраля: подборка

Какой подарок выбрать для мужа, отца, брата, сына, дяди, племянника, деда? Кого бы вы ни собрались поздравлять с Днём защитника отечества, помните: подарок должен быть полезным. Вот несколько примеров – от вечной классики до новинок.

Портативная колонка JBL Flip 6

В путешествия мы берем обычно стандартный набор гаджетов – ноутбук, смартфон, пауэрбанк. И зря забываем о музыке! Это важный элемент, который дополнит эмоциями и атмосферой любое путешествие, особенно если вы решили отправиться в поездку компанией. Вот почему портативная колонка станет отличным подарком любому путешественнику.

И повод как раз появился – теперь легендарный звук JBL в узнаваемом форм-факторе стал еще громче: появилась обновленная версия бестселлера JBL Flip 6 в свежем дизайне.

Даже самые авантюрные приключения теперь могут проходить под любимые треки: JBL Flip 6 готов разделять и преумножать эмоции владельца в любых условиях. Прочный корпус отделан фирменной износостойкой тканью и дополнен удобными резиновым элементами по торцам для надежного размещения акустической системы даже на скользких и гладких поверхностях. Защита от воды и пыли выдержит краткосрочные погружения на глубину до 1 метра.

Дождь, солнце или снег, пляж или бассейн – новинка станет источником хорошего музыкального настроения вне зависимости от погоды или локации. Транслировать контент на JBL Flip 6 можно попеременно с двух устройств без проводов по Bluetooth 5.1 без необходимости отключения. Для управления воспроизведением предусмотрены прорезиненные рельефные кнопки на верхней грани.

JBL Flip 6

Смартфон HUAWEI P50 Pro

Смартфон – очевидный вариант подарка для тех, у кого поизносилась старая модель, устарела фотокамера или появились другие претензии к своему нынешнему средству связи. Однако выбрать из многообразия разных брендов и моделей что-то конкретное довольно сложно. И тут нам есть, что порекомендовать.

Недавно компания Huawei представила новый флагманский смартфон серии P HUAWEI P50 Pro. Главное преимущество – камера, разработанная вместе с Leica. Также новинка отличается ёмким аккумулятором 4360 mAh и улучшенной панелью управления, упрощающей способ подключения к другим мобильным устройствам и аксессуарам.

Двухматричная система камер True-Form сочетает в себе решения, повышающие качество фото- и видеоконтента: несколько объективов, 10-канальный мультиспектральный сенсор повышает среднюю точность определения интенсивности, алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics дают возможность делать чёткие снимки в разных условиях освещения, обновлённая технология XD Fusion Pro включает в себя систему цветных фильтров Super Color, технологию True-Chroma и Super HDR, а 200-кратный максимальный зум позволяет снимать большие группы людей, пейзажи и интерьеры.

Новый смартфон HUAWEI P50 Pro на 5-нм процессоре Snapdragon 888 4G, оснащённый экраном True-Chroma диагональю 6,6 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ доступен в оттенках «чёрный» и «светло-золотистый» по цене 89 999 рублей.

Смартфон HUAWEI P50 Pro

Роскошный уход с Braun Series 9 Pro

Электробритва Braun Series 9 Pro — это идеальный подарок для ценителей роскошного ухода за собой. Braun Series 9 Pro оснащена инновационной головкой ProLift, которая мягко срезает жёсткие волосы 1-дневной, 3-дневной или даже 7-дневной щетины, заботясь о коже лица.

Кроме того, Braun Series 9 Pro порадует мужчину, который ценит инновационные технологии и эргономичный дизайн. Первый в мире портативный зарядный чехол PowerCase и самый передовой дизайн, когда-либо выпускавшийся в лабораториях Braun, делают Braun Series 9 Pro роскошным подарком для любого мужчины!

Электробритва Braun Series 9 Pro

Кофеварка капельного типа Russell Hobbs Luna Solar Red

Как выяснили ученые, регулярное потребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции. Так что хорошая кофеварка может стать не только оригинальным подарком, но и долгосрочной инвестицией в здоровье. Кофеварка Russell Hobbs Luna без труда сварит ароматный кофе, который точно понравится каждому. К тому же одного заваривания хватит на большую компанию, так как модель обладает кувшином объёмом 1,8 л.

С капельной кофеваркой Russell Hobbs Luna все любители кофе смогут налить себе чашку без долгого ожидания. Объёма резервуара хватит на 14 больших чашек или на 21 маленькую, а кофе будет готов буквально за несколько секунд.

Подставка с подогревом не даст напитку остыть. Даже если вы решите налить себе чашечку чуть позже, вам не нужно будет разогревать кофе.

При помощи таймера можно сделать напиток прямо к пробуждению или любому желаемому моменту.

Кофеварка капельного типа Russell Hobbs Luna Solar Red

Сертификат в барбершоп Force

Всем пора забыть стереотипное изречение о том, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. В конце концов, еще Пушкин писал, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» (а заодно бороды, прически и всего остального). Подарите своим мужчинам сертификат в барбершоп – там он сможет отдохнуть, освежить образ или даже кардинально поменять имидж.

Барбершоп Force задумывался как уединенное место, где мужчина может постричься, побриться и почувствовать атмосферу традиционной мужской парикмахерской. Здесь рады постоянным клиентам и новичкам. В Force работают только опытные мастера, а на полке всегда можно найти качественные средства для бритья, ухода за кожей и волосами.

Мужчине можно подарить сертификаты на услуги заведения, а также карты с денежным номиналом на определённую сумму. В барбершопе имеются также абонементы на стрижки на год и полгода.