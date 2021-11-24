Идем на свет: как работают контактные линзы с фотохромным элементом?

Первые в мире* линзы с фотохромным элементом ACUVUE® OASYS with Transitions адаптируются под условия освещения и поглощают излишний свет, раздражающий глаза.

Все началось с того, что в ходе исследований компании Johnson & Johnson выяснилось, что 64% людей испытывают дискомфорт при резком или ярком свете**. Готовы поспорить, вы в их числе.

Разве вы не зажмуриваетесь, когда во время прогулки солнце вдруг появляется из-за облаков? Не испытываете резь в глазах, когда вечером, получив новое сообщение, активируете экран смартфона? Кроме простого дискомфорта столкновение с ярким светом иногда провоцирует и опасные ситуации. Скажем, если двигающийся по встречной полосе автомобиль ослепит вас светом фар, то, скорее всего, вы непроизвольно отведете глаза, а потом еще несколько секунд будете моргать и восстанавливать зрение. Тем временем, потеря концентрации на дороге даже на пару мгновений может стоить дорого.