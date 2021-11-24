Идем на свет: как работают контактные линзы с фотохромным элементом?
Первые в мире* линзы с фотохромным элементом ACUVUE® OASYS with Transitions адаптируются под условия освещения и поглощают излишний свет, раздражающий глаза.
Все началось с того, что в ходе исследований компании Johnson & Johnson выяснилось, что 64% людей испытывают дискомфорт при резком или ярком свете**. Готовы поспорить, вы в их числе.
Разве вы не зажмуриваетесь, когда во время прогулки солнце вдруг появляется из-за облаков? Не испытываете резь в глазах, когда вечером, получив новое сообщение, активируете экран смартфона? Кроме простого дискомфорта столкновение с ярким светом иногда провоцирует и опасные ситуации. Скажем, если двигающийся по встречной полосе автомобиль ослепит вас светом фар, то, скорее всего, вы непроизвольно отведете глаза, а потом еще несколько секунд будете моргать и восстанавливать зрение. Тем временем, потеря концентрации на дороге даже на пару мгновений может стоить дорого.
Осознав проблему, больше 10 лет ученые работали над созданием интеллектуальных контактных линз, которые могли бы быстро подстраиваться под особенности естественного и искусственного освещения. В итоге ACUVUE® OASYS with Transitions, наконец, увидели свет (во всех смыслах), обозначив новый этап в развитии оптики. Они созданы из надежного и проверенного временем мягкого материала сенофилкон А, в котором присутствует фотохромная добавка, однородно распределенная в материале линз. Когда световые условия меняются, ACUVUE® OASYS with Transitions автоматически постепенно затемняются, фильтруя от 15% света в прозрачном состоянии до 70% в затемнённом. А вдобавок частично фильтруют синий свет и блокируют опасные ультрафиолетовые лучи.
Однако, в отличие от фотохромных очков, эти контактные линзы эффективно работают вне зависимости от температуры окружающей среды, то есть на Северном полюсе, во время сафари в Кении и в светлом зале художественной галереи динамический фотохромный фильтр будет защищать глаза одинаково надежно. Секрет в том, что определенный процент фотохромных молекул в линзах с технологией Transitions непрерывно поглощает свет, контролируя необходимую контрастность и остроту зрения в текущий момент, а также обеспечивая комфортное зрение. Это повышает не только качество зрения, но и качество жизни.
Как именно это работает?
В офисе мы частенько имеем дело с раздражающим искусственным или естественным светом, светящимися экранами гаджетов. Линзы ACUVUE® OASYS with Transitions поглощают лишний свет, неприятный для глаз, фильтруют до 15% синего света в помещении, делают изображение на экране более ярким и контрастным. Это помогает глазам и мышцам лица меньше напрягаться и поддерживает комфортное зрение, а как результат — улучшает самочувствие.
На открытом воздухе линзы темнеют примерно за 45 секунд после того, как на них попадает УФ-свет. По данным исследований, это сокращает прищуривание на солнце в среднем на 38%. Итог: по летнему парку вы сможете гулять не испытывая дискомфорта. При этом, стоит только войти в помещение, как линзы восстановят прозрачность за 90 секунд. После завершения тестов на природе участников исследований спросили, какие линзы они бы выбрали для прогулок — линзы с технологией адаптации к свету предпочитали в 6 раз чаще, чем обычные.
На дороге, после ослепления фарами встречного автомобиля, требуется время для восстановления зрительной системы — ученые называют это временем фотострессового восстановления. В линзах ACUVUE® OASYS with Transitions на него требуется на 5 секунд меньше, чем в обычных линзах. Кроме того, согласно исследованиям, днем дорожные знаки в них видно на 7 метров дальше, а ночью — на 17 метров. В сложной дорожной ситуации эти преимущества могут без преувеличений спасти жизнь.
Во время активного отдыха в линзах с фотохромным элементом можно с комфортом покорять вершины ледников, управлять яхтой, взмывать к небу на воздушном шаре, ловить на рассвете волну. Они будут защищать глаза от ослепляющего солнца, помогая ставить личные рекорды.
Инновационные линзы со светочувствительными компонентами разработаны на основе непревзойденно комфортных*** линз ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, поэтому в удобстве их применения сомневаться не приходится, но возникает вопрос: «Будут ли при затемнении линз глаза выглядеть естественно?» Ведь ни с чем подобным раньше мы не сталкивались. Затемнение влияет на внешний вид линз незначительно – они остаются полупрозрачными даже на активном солнце и подходят как для светлых, так и для темных глаз.
Осталось поставить собственный эксперимент в салоне оптики!
*Среди продуктов ACUVUE®
**Все данные исследований в статье приведены согласно файлам компании «Джонсон & Джонсон», 2018.
***В 29 клинических исследованиях, проведенных на сайте www.clinicaltrials.gov, оценивался субъективный комфорт для двухнедельных контактных линз ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® Plus или однодневных контактных линз ACUVUE OASYS® with HydraLuxe® (по состоянию на 25 апреля 2021 г.).
Важно: Контактные линзы ACUVUE® OASYS with Transitions не заменяют солнцезащитные очки.
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