Иммерсивная прогулка Moves Like You: как ECCO презентовал новые коллекции

Даже в самые тяжелые времена мир сохраняет движение. Двигаться дальше, невзирая на сложности – один из законов природы: даже когда жизнь переворачивается с ног на ногу, нам ничего не остается, кроме как идти вперед – меняться, расти, жить. Новая коллекция ECCO запускается с хештегом #MovesLikeYou и воплощает в себе этот непоколебимый оптимизм, стремление к движению и дальнейшему развитию. В 2021 году, когда откроются все границы, большинство из нас как никогда раньше будут наслаждаться свободой передвижений.

#MovesLikeYou воплощает в себе позитивное самовыражение, неугасаемый оптимизм и желание двигаться свободно – не к цели, а в удовольствие.

На презентации новых коллекций гости познакомились с основными линейками обуви ECCO сезона SS21 и AW21 и узнали про новшества и уникальные технологии, которыми славится бренд. После, переобувшись в новые кроссовки ECCO, все отправились на иммерсивную прогулку по Москве с командой импрессарио Фёдора Елютина. Это было незабываемое путешествие с элементами театрализованной игры, в которую погрузились все участники.