Искушённым любителям морепродуктов (и не только) посвящается: ресторан «Рыба мечты»

В «Рыбе мечты» знают, что у всех разные планы на декабрь: для кого-то важно провести время с семьей, кому-то необходимо встретиться с друзьями и отпраздновать окончание года, а кто-то хочет остаться дома, открыть бутылку шампанского и включить телевизор — праздники же!

Для любителей отдыхать дома в ресторане тоже позаботились: повара «Рыбы мечты» приготовят блюда к новогоднему столу, а курьеры — доставят к порогу. Хозяевам застолья останется лишь собирать восторженные отзывы гостей о праздничной стряпне. В атмосферу праздника прекрасно впишутся камчатский краб на подушке из креветок, запеченная утка с яблоками и фенхелем, говяжья шея с жаренным розмарином и печеным картофелем, салат оливье — с креветкой, крабом или говядиной и олюторская сельдь под шубой.