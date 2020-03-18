Искусство ручной работы от Lewski

Теперь людям интересны не только вещи брендов из масс-маркета, но и крафтовые вещи, которые не продаются в обычных магазинах. К таким вещам можно отнести и кожаные изделия. Стильные, немного брутальные, минималистичные — так можно описать аксессуары, которые становятся модными в последнее время.

В таких изделиях главное материал- натуральная кожа. Без подкладок, картонных вставок. Только плотная, мягкая кожа и прочные нитки. Такой аксессуар и стареет красиво, приобретая винтажный вид. Подобные изделия из кожи любят не только мужчины, но и женщины. Ведь цвет кожи можно подобрать на любой вкус, равно как и модель аксессуара, наилучшим образом соответствующую вашим требованиям к хранению всего необходимого.

Lewski — команда, обернувшая свое небольшое производство в бесспорный плюс: все вещи компания шьёт исключительно вручную. С момента вырубки из кожи, до сшивания и продажи аксессуара все процессы происходят полностью в ручном режиме. Lewski специализируется на изделиях из натуральной кожи, в числе которых: