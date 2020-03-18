Искусство ручной работы от Lewski

Аксессуары были необходимым воплощением самовыражения во всякой культуре: они показывали статус владельца и умение мастера, изготовившего их. Однако в наше время к погоне за статусностью прибавилось и осознание эргономичности — вместе с Lewski рассказываем о уникальных и удобных аксессуарах ручной работы.
Теперь людям интересны не только вещи брендов из масс-маркета, но и крафтовые вещи, которые не продаются в обычных магазинах. К таким вещам можно отнести и кожаные изделия. Стильные, немного брутальные, минималистичные — так можно описать аксессуары, которые становятся модными в последнее время.
В таких изделиях главное материал- натуральная кожа. Без подкладок, картонных вставок. Только плотная, мягкая кожа и прочные нитки. Такой аксессуар и стареет красиво, приобретая винтажный вид. Подобные изделия из кожи любят не только мужчины, но и женщины. Ведь цвет кожи можно подобрать на любой вкус, равно как и модель аксессуара, наилучшим образом соответствующую вашим требованиям к хранению всего необходимого.
Lewski — команда, обернувшая свое небольшое производство в бесспорный плюс: все вещи компания шьёт исключительно вручную. С момента вырубки из кожи, до сшивания и продажи аксессуара все процессы происходят полностью в ручном режиме. Lewski специализируется на изделиях из натуральной кожи, в числе которых:
- Портмоне;
- Докхолдеры;
- Кошельки;
- Картхолдеры;
- Блокноты;
- Обложки на паспорт;
- Обложки для автодокументов;
- Ключницы.
Также компания создает прекрасные сумки, визитницы, браслеты, ошейники и даже фартуки для гриля! Подобные эксклюзивы не найти в магазинах, однако, если вам хочется воплотить что-то свое в аксессуаре, можно заказать у Lewski персонализированные надписи и изображения.
Компания не ограничена не только фантазией в создании шедевров ручной работы, но и способом продажи: доставка по всей России и возможность сделать корпоративный заказ также имеются!
Воплощайте своё «я» с Lewski!