Источник здорового воздуха для дома: увлажнение с VITEK

Спасение от наступившей зимы все нашли в одном — начавшемся отопительном сезоне. Однако, пока обитатели потеплевших квартир и домов радуются, многие не замечают важного для здоровья изменения — понижения относительной влажности воздуха. С кожного покрова и слизистых начинает все больше испаряться вода, что приводит к ощущению неприятной и, что важнее, вредной сухости. Помимо иссушения кожи, это может быть пагубно и для глаз: наверняка каждый замечал усталось и боль, если некоторое время что-то изучал за книгой или компьютером не моргая. Это происходит из-за быстрого испарения водянистой влаги, необходимой для увлажнения глаза.

Защитить от сухого воздуха могут пара вещей: увлажняющие средства или увлажнители воздуха. Однако первое — «расходник», требующий постоянного пополнения собственных запасов и крепкой памяти, чтобы не забыть его применять. В то же время увлажнитель воздуха — крайне практичное и не требующее внимания средство, которое после приобретения не требует никаких вложений и становящееся спустя пару месяцев экономичнее бесчисленных кремов и капель для глаз. Сделать микроклимат вашего дома максимально комфортным, защищая воздух от пересушивания под влиянием кондиционера или радиаторов отопления, поможет ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2338. Увлажнитель позволит не только добиться идеальной влажности в помещении, но и наполнит воздух отрицательно заряженными ионами.