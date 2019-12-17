Источник здорового воздуха для дома: увлажнение с VITEK

Спасение от наступившей зимы все нашли в одном — начавшемся отопительном сезоне. Однако, пока обитатели потеплевших квартир и домов радуются, многие не замечают важного для здоровья изменения — понижения относительной влажности воздуха. С кожного покрова и слизистых начинает все больше испаряться вода, что приводит к ощущению неприятной и, что важнее, вредной сухости. Помимо иссушения кожи, это может быть пагубно и для глаз: наверняка каждый замечал усталось и боль, если некоторое время что-то изучал за книгой или компьютером не моргая. Это происходит из-за быстрого испарения водянистой влаги, необходимой для увлажнения глаза.
Защитить от сухого воздуха могут пара вещей: увлажняющие средства или увлажнители воздуха. Однако первое — «расходник», требующий постоянного пополнения собственных запасов и крепкой памяти, чтобы не забыть его применять. В то же время увлажнитель воздуха — крайне практичное и не требующее внимания средство, которое после приобретения не требует никаких вложений и становящееся спустя пару месяцев экономичнее бесчисленных кремов и капель для глаз. Сделать микроклимат вашего дома максимально комфортным, защищая воздух от пересушивания под влиянием кондиционера или радиаторов отопления, поможет ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2338. Увлажнитель позволит не только добиться идеальной влажности в помещении, но и наполнит воздух отрицательно заряженными ионами.
Бесспорным достоинством увлажнителя является наличие ионизации: встроенный ионизатор генерирует отрицательно заряженные ионы, благодаря чему значительно улучшается состояние выходящего увлажнённого воздуха. Отрицательно заряженные ионы притягивают к себе вредные частицы из воздуха, помогая очищать его от пыли, аллергенов и молекул газа. В увлажнителе предусмотрено сенсорное электронное управление — одним касанием можно выбрать нужный режим. Большая ёмкость резервуара (4,6л.) и производительность 300 мл/ч. обеспечивает не менее 15 часов постоянной работы прибора и увлажнение воздуха в помещении площадью до 30 м 2. Модель VT-2338 оборудована автоматическим гидростатом для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
Увлажнитель оборудован специальным керамическим фильтром, смягчающим воду: это значительно продлевает срок эксплуатации. В модели VT-2338 предусмотрен LED дисплей, на котором отображаются все заданные режимы: интенсивность испарения, уровень влажности и установка таймера. Прибор оснащен системой блокировки включения: при отсутствии воды и при снятом резервуаре; индикацией низкого уровня воды, автоматическим отключением при отсутствии воды в резервуаре, а также 24-ти часовым таймером. Благодаря таймеру Вы зададите нужное время включения и отключения увлажнителя.
Приобрести увлажнитель воздуха VITEK VT-2338 можно в ряде интернет-магазинов и розничных сетях.