Итоги премии радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза»

«Восходящая звезда» — Виктория Кривозубова, вокал;

«Площадка года» — джаз клуб Алексея Козлова;

«Релиз года» — Леонид Винцкевич «Sugar fields»;

«Открытие года» — джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи);

«Фестиваль года» — Ural Music Night (г. Екатеринбург);

«Музыкант года» — Тони Карапетян, пианист;

«За вклад в развитие джазовой культуры в России» — Козлов Алексей Семёнович, советский и российский саксофонист и джазмен, композитор, актёр, публицист, писатель, Народный артист России.

Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE; народная артистка РФ, несравненная Лариса Долина; заслуженный артист России Сергей Мазаев; один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин; певец Александр Панайотов; яркий музыкальный коллектив А’СТУДИО; потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и великолепные победители Премии!

Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский.

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