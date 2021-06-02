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Итоги премии радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза»

National Geographic Россия
02 июня 2021
ИТОГИ ПРЕМИИ РАДИО JAZZ 89.1 FM «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА».jpg
VII ежегодная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» подвела итоги! Две недели слушатели могли выбирать своих любимых исполнителей — тех, чей музыкальный стиль им наиболее близок. Затем в течение недели в эфире Радио JAZZ 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций:
  •  «Восходящая звезда» — Виктория Кривозубова, вокал;
  • «Площадка года» — джаз клуб Алексея Козлова;
  • «Релиз года» — Леонид Винцкевич «Sugar fields»;
  • «Открытие года» — джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи);
  • «Фестиваль года» — Ural Music Night (г. Екатеринбург);
  • «Музыкант года» — Тони Карапетян, пианист;
  • «За вклад в развитие джазовой культуры в России» — Козлов Алексей Семёнович, советский и российский саксофонист и джазмен, композитор, актёр, публицист, писатель, Народный артист России.

Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE; народная артистка РФ, несравненная Лариса Долина; заслуженный артист России Сергей Мазаев; один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин; певец Александр Панайотов; яркий музыкальный коллектив А’СТУДИО; потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и великолепные победители Премии!

Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский.

Генеральным партнером премии «Все цвета джаза» в этом году снова стал ООО «Штраусс» — производитель кофе «Амбассадор». «Амбассадор» — кофе, созданный для тех, кто стремится получать новый опыт и умеет наслаждаться каждым моментом жизни. На работе или на отдыхе, в мгновения предельной концентрации или полного расслабления — «Амбассадор» позволит превратить любое ваше занятие в удовольствие. Кофе» Амбассадор»: комфортное движение по вашему большому пути.

История

Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.

Подробности на сайте radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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