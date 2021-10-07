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Из любви к искусству: выставка De Profundis в «Поместье Голубицкое»

National Geographic Россия
07 октября 2021
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На выставке «De Profundis. Выставка уместного искусства» содержательные аспекты территории Тамани стали функцией, породившей и форму, и приемы показа участвующих в экспозиции произведений — как собрания различных археологических находок.

Расположенное на узкой полосе суши между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом «Поместье Голубицкое», со смотровой площадки которого открываются панорамные виды на Таманский полуостров, море, залив и песчаные пляжи, – место уникальное по своей красоте. Свое название одноименная станица получила от имени казачьего военачальника Григория Голубицкого – после переселения казаков на Тамань в 1792 году он основал хутор, который впоследствии вырос до размеров поселка.

В наши дни здесь в окружении стройных рядов виноградников, выращиваемых на территории 231 гектар, находится единственный в своем роде туристический центр с дегустационными залами, над оформлением которого работали известные российские дизайнеры. Один из примечательных элементов оформления комплекса, выполненного на стыке традиционной и современной архитектуры – входная группа, выполненная из итальянского известняка и украшенная резными барельефами, иллюстрирующими славную историю российского виноградарства. В центре регулярно проводятся экскурсии по виноградникам и связываемому системой подземных тоннелей поместью, после которой можно прикупить себе сувенир на память в тематическом магазине.

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В июле прошлого года на территории поместья открылся Фонд искусства «Голубицкое», включающий в себя бесплатные для посещения выставочные залы и арт-резиденцию. Это новый проект команды Центра современного искусства «Заря», базирующегося во Владивостоке, который направлен на поддержку российских художников и развитие международного сотрудничества в сфере современного искусства. Международная резиденция для художников, кураторов, писателей, историков, археологов и междисциплинарных исследователей работает круглый год, а уже осенью 2021-го планируется открытие первых объектов создаваемого арт-парка.

Фонд «Голубицкое», основанный по инициативе мецената и коллекционера Александра Мечетина – совладельца компании BELUGA GROUP – планирует проводить до шести выставок в год. В настоящее время и до 26 сентября в поместье проходит «Выставка уместного искусства. De Profundis», которая объединяет произведения Леонида Баталова, Петра Белого, Гриши Брускина, микро-арт-группы «Город Устинов», группировки ЗИП, Константина Звездочетова, Алексея Иорша, Елены Колесниковой, Алексея Кононенко, Александра Мареева, Владимира Молочкова, Ирины Наховой и группы ХУ, обращающиеся к археологическому контексту Таманского полуострова.

Александр Мареев «Копии акварелей из альбома неизвестного автора «Гуверчин (ныне станица Голубицкая) в 1760-70-е годы». 2021. Серия из 12 .jpg
Александр Мареев. «Копии альбома неизвестного автора «Гуверчин в акварелях французского путешественника .1760-70-е годы». Бумага, акварель. 2021
«Содержательные аспекты территории Тамани стали функцией, породившей и форму, и приемы показа участвующих в экспозиции произведений – как собрания различных археологических находок, так как именно археологический контекст является средоточием культурно-идентификационных смыслов региона», – куратор выставки Андрей Ерофеев.

Интересно, что одна часть выставки «De Profundis» напоминает экспозицию этнографического музея, другая же – археологический лагерь с раскопами.

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