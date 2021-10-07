Из любви к искусству: выставка De Profundis в «Поместье Голубицкое»

В июле прошлого года на территории поместья открылся Фонд искусства «Голубицкое», включающий в себя бесплатные для посещения выставочные залы и арт-резиденцию. Это новый проект команды Центра современного искусства «Заря», базирующегося во Владивостоке, который направлен на поддержку российских художников и развитие международного сотрудничества в сфере современного искусства. Международная резиденция для художников, кураторов, писателей, историков, археологов и междисциплинарных исследователей работает круглый год, а уже осенью 2021-го планируется открытие первых объектов создаваемого арт-парка.

Фонд «Голубицкое», основанный по инициативе мецената и коллекционера Александра Мечетина – совладельца компании BELUGA GROUP – планирует проводить до шести выставок в год. В настоящее время и до 26 сентября в поместье проходит «Выставка уместного искусства. De Profundis», которая объединяет произведения Леонида Баталова, Петра Белого, Гриши Брускина, микро-арт-группы «Город Устинов», группировки ЗИП, Константина Звездочетова, Алексея Иорша, Елены Колесниковой, Алексея Кононенко, Александра Мареева, Владимира Молочкова, Ирины Наховой и группы ХУ, обращающиеся к археологическому контексту Таманского полуострова.