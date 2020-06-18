Изменения климата: как справляться аллергикам

Почему пыльца становится более аллергенной
На протяжении 26 лет международная команда ученых анализировала данные с 17 станций мониторинга пыльцы, которые расположены в Европе, Северной Америке и в Азии. Исследовались самые распространенные растения-аллергены: береза, амброзия и различные травы. Эксперты сделали вывод, что количество пыльцы с каждым годом увеличивается и сам период цветения становится длиннее.
Виной этому воздействие человека на окружающую среду, из-за которого климат на нашей планете меняется. Уничтожение лесов, гигантские масштабы химических производств, рост населения и другие последствия жизнедеятельности человека оказывают на него пагубное влияние. Из-за большого количества выбросов и концентрации углекислого газа в атмосфере происходит повышение среднегодовой температуры. В результате нарушается сезонность природы — весна и лето становятся длиннее. CO2 не только стимулирует растения вырабатывать больше пыльцы, но и увеличивает в ней концентрацию аллергенных пептидов. Получается, что углекислый газ делает пыльцу более аллергенной, усиливая ее активность и живучесть.
По прогнозам Леонарда Байлори, члена совета директоров Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, из-за потепления климата и увеличения концентрации углекислого газа количество пыльцы через 20 лет увеличится почти в два раза. По мере изменения климата во всем мире увеличивается количество обращений в больницы из-за аллергии и астмы, особенно среди подростков.
Россия не стала исключением. По результатам исследований Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климат у нас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Зима уже не морозная, весна наступает гораздо раньше. Складывается нехарактерный микроклимат, в котором ольха, орешник и береза, провоцирующие сильную аллергию, зацветают одновременно, а не по очереди, как это было раньше. Концентрация пыльцы в таких условиях зашкаливает, и вместо стандартных 4,5–6 тыс. пыльцевых зерен на 1 куб. метр приходится 22–24 тыс.
Жизнь во время поллиноза: как уменьшить дискомфорт весной
Пока ученые и общественные деятели думают, как исправить ситуацию на глобальном уровне, попробуем разобраться, как выживать аллергикам здесь и сейчас. Американский фонд по борьбе с астмой и аллергией (AAFA) предлагает следующие методы для минимизации негативного эффекта для здоровья во время поллиноза:
- Ограничить время на свежем воздухе. Это поможет снизить количество вдыхаемых аллергенов пыльцы и уменьшить неприятные симптомы;
- С той же целью лучше держать в период цветения окна закрытыми и использовать домашние очистители воздуха или климатические комплексы;
- Проводить регулярную влажную уборку;
- Начать принимать лекарства от аллергии до начала сезона пыльцы. Большинство лекарств от аллергии работают лучше всего, если начать курс заранее;
- Обязательно полоскать горло и промывать нос после посещения улицы. Для этого можно использовать слабосоленые растворы;
- Постараться уменьшить количество аллергенов, которые члены семьи могут занести в квартиру: ежедневно принимать душ и мыть волосы перед сном, чтобы удалить пыльцу с тела и не переносить ее на постельное белье, регулярно стирать постельное белье и уличную одежду. Обратите внимание, что ее ни в коем случае нельзя сушить на балконе, иначе пыльца может вновь прилипнуть к ткани; уличную обувь лучше оставлять на лестничной клетке или сразу выносить на балкон;
- Ограничить тесный контакт с животными, которые гуляют на улице — они могут стать переносчиками пыльцы;
- Если все же понадобилось выйти на улицу в период активного цветения, то рекомендуется защитить слизистые от попадания аллергенов: например, можно надеть очки и использовать ватно-марлевую повязку, также можно убрать волосы под шляпу или кепку.
Сейчас, когда в условиях пандемии коронавируса дом становится самым безопасным местом, аллергикам необходимо обеспечить себе комфорт в помещении. Современные приборы могут осуществлять контроль за качеством и подбирать программу очистки и увлажнения воздуха по результатам анализа его качества. Например, в климатическом комплексе Philips 2 в 1 в период цветения можно выбрать режим задержания аллергенов. Комплекс способен распознать и справиться с пыльцой и аллергенами, которые попали в помещение. Следить за качеством воздуха и регулировать режимы работы можно с помощью приложения для смартфона.
Какими бы неприятными ни были проявления аллергии, важно помнить, что с ними можно бороться. Здоровый образ жизни, современные антигистаминные средства и климатическая техника для дома помогут облегчить симптомы этого заболевания.