Изменения климата: как справляться аллергикам

На протяжении 26 лет международная команда ученых анализировала данные с 17 станций мониторинга пыльцы, которые расположены в Европе, Северной Америке и в Азии. Исследовались самые распространенные растения-аллергены: береза, амброзия и различные травы. Эксперты сделали вывод, что количество пыльцы с каждым годом увеличивается и сам период цветения становится длиннее.

Виной этому воздействие человека на окружающую среду, из-за которого климат на нашей планете меняется. Уничтожение лесов, гигантские масштабы химических производств, рост населения и другие последствия жизнедеятельности человека оказывают на него пагубное влияние. Из-за большого количества выбросов и концентрации углекислого газа в атмосфере происходит повышение среднегодовой температуры. В результате нарушается сезонность природы — весна и лето становятся длиннее. CO 2 не только стимулирует растения вырабатывать больше пыльцы, но и увеличивает в ней концентрацию аллергенных пептидов. Получается, что углекислый газ делает пыльцу более аллергенной, усиливая ее активность и живучесть.

По прогнозам Леонарда Байлори, члена совета директоров Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, из-за потепления климата и увеличения концентрации углекислого газа количество пыльцы через 20 лет увеличится почти в два раза. По мере изменения климата во всем мире увеличивается количество обращений в больницы из-за аллергии и астмы, особенно среди подростков.

Россия не стала исключением. По результатам исследований Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климат у нас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Зима уже не морозная, весна наступает гораздо раньше. Складывается нехарактерный микроклимат, в котором ольха, орешник и береза, провоцирующие сильную аллергию, зацветают одновременно, а не по очереди, как это было раньше. Концентрация пыльцы в таких условиях зашкаливает, и вместо стандартных 4,5–6 тыс. пыльцевых зерен на 1 куб. метр приходится 22–24 тыс.