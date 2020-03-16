JBL Pulse 4: саундтрек полной жизни

Путешествовать со своим звуком стало не просто удобно, а привычно. Продажи портативных акустических систем ежегодно растут – среди нас немало тех, кто не только любит музыку, но и готов делиться ей с окружающими. Включить бодрый рок на крутом спуске по горнолыжной трассе в Альпах или поставить лёгкий дип-хаус на пляже Бали – колонки можно встретить везде, и отличают их только предпочтения пользователей по части компактности или отдельных функций. Но есть отдельный вид таких гаджетов, созданных специально для вечеринок в кругу друзей, которые не только круто звучат, но и выглядят. Про последнюю новинку из таких, JBL Pulse 4, и расскажем чуть подробнее.

Первое поколение JBL Pulse было своеобразным экспериментом – что будет, если совместить совсем портативную колонку (за основу был взят цилиндрический форм-фактор успешной JBL Charge) с небольшим, но ярким световым шоу? Среди необычных решений тогда в линейке JBL были также колонки-светильники, которые подключались к сети и могли висеть на собственном проводе, или колонки со встроенной розеткой – чтобы не занимать лишнего места. Теплее всего встретили JBL Pulse, и вскоре вторая версия уже получила улучшенный звук с фирменными пассивными излучателями, а третье поколение – плексигласовый корпус почти на всю длину акустической системы, выдававший яркую анимацию. Итерация под номером 4 наконец стала именно такой, какой её хотели видеть фанаты серии – светящейся практически по всей поверхности.

Со стороны JBL Pulse 4 вызывает какой-то детский восторг. Она очень яркая, её хочется взять в руки и переключать виды анимаций, пробуя их с разными музыкальными жанрами. Это светящаяся со всех сторон колба, которая сразу притягивает взгляд: кажется, что звучать ей просто неоткуда, но она играет, и притом весьма громко. Конструкторы поместили выходной динамик с одного торца, и пассивный излучатель для сочного баса с другой – вместе они выдают 20 Вт мощности, которые вполне ощутимы даже на людной улице, при этом звук распространяется сразу во все стороны. Если этого мало, можно соединить любое количество таких колонок с функцией Partyboost в одну цепочку. Но по факту даже двух будет достаточно для большой вечеринки в бассейне – ведь увеличивается не только громкость, но и масштабы светового шоу. Колонки синхронизируются даже по анимации – и чтобы сменить, например, огоньки на эквалайзер, достаточно потрясти одну из них. Кстати про бассейн – JBL Pulse 4 защищена по стандарту IPX7 (до 30 минут на глубине не более метра), поэтому курортные приключения переживает с лёгкостью.

Из полезных особенностей стоит упомянуть также зарядку USB Type-C и время работы до 12 часов. Первое позволит сэкономить место на лишнем проводе в багаже, второе – пережить даже самую длинную вечеринку без опасений, что она закончится раньше запланированного.

Итого: JBL Pulse 4 – абсолютно универсальный гаджет для создания правильной музыкальной атмосферы куда бы вы ни направились, своего рода «праздник в кармане». Если вы путешествуете с друзьями – точно рекомендуем присмотреться, эта колонка действительно добавит экспрессии к эмоциям от качественного звука.