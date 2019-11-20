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Калейдоскоп

K-pop группа SuperM станет амбассадором Korean Air

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20 ноября 2019
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Амбассадором национального перевозчика южнокорейской авиакомпании Korean Air станет новая K-pop группа SuperM.

28 октября Korean Air и SuperM представили тизер ролика, релиз которого состоится 4 ноября. SuperM — новый бойбэнд, сформированный в 2019 году крупнейшей развлекательной компанией Южной Кореи SM Entertainment (SM). Коллектив состоит из семи звезд существующих K-pop групп: Тэмин из Shinee, Кай и Бэкхён из EXO, Тэён и Марк из NCT 127, Тэн и Лукас из WayV.

6 октября состоялся первый концерт SuperM в Лос-Анджелесе, а в начале ноября стартует первое турне коллектива по Северной Америке. Альбом SuperM дебютировал с первой строчки в чарте Billboard 200.

Планируется, что Korean Air и SuperM будут участвовать в совместных проектах по продвижению корейской культуры в мире. Это будет способствовать поддержанию имиджа Korean Air как глобального авиаперевозчика.    