K-pop группа SuperM станет амбассадором Korean Air

28 октября Korean Air и SuperM представили тизер ролика, релиз которого состоится 4 ноября. SuperM — новый бойбэнд, сформированный в 2019 году крупнейшей развлекательной компанией Южной Кореи SM Entertainment (SM). Коллектив состоит из семи звезд существующих K-pop групп: Тэмин из Shinee, Кай и Бэкхён из EXO, Тэён и Марк из NCT 127, Тэн и Лукас из WayV.

6 октября состоялся первый концерт SuperM в Лос-Анджелесе, а в начале ноября стартует первое турне коллектива по Северной Америке. Альбом SuperM дебютировал с первой строчки в чарте Billboard 200.