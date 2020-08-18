Как экипировать для путешествия самых маленьких членов семьи: полезные аксессуары

Рождение малыша — не повод прекращать путешествовать, особенно для заядлых туристов и любителей походов. Хотя с маленьким ребенком даже ежедневная прогулка может стать грандиозным путешествием в новый мир. Чтобы познавать этот мир вместе с детьми, их нужно снарядить в эту экспедицию со всей тщательностью.

В этом поможет Leokid — бренд аксессуаров для прогулок и путешествий с малышами. Бренд создаёт экипировку, которая позволяет родителям принимать вызовы погоды, заботиться о себе и своих малышах и проводить время вместе с максимальным комфортом.

Leokid — это про радость быть родителями. Молодая команда специалистов-создателей — фанаты путешествий, которые сами любят природу и движение. Они всецело за совместность и убеждены в том, что первые годы родительства — это уникальное время открытий.