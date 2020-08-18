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Как экипировать для путешествия самых маленьких членов семьи: полезные аксессуары

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18 августа 2020
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Вместе с брендом Leokid рассказываем о вещах, которые необходимо взять с собой в небольшой поход или длительное путешествие с ребенком. А заодно дарим промокод на товары бренда!

Рождение малыша — не повод прекращать путешествовать, особенно для заядлых туристов и любителей походов. Хотя с маленьким ребенком даже ежедневная прогулка может стать грандиозным путешествием в новый мир. Чтобы познавать этот мир вместе с детьми, их нужно снарядить в эту экспедицию со всей тщательностью.

В этом поможет Leokid — бренд аксессуаров для прогулок и путешествий с малышами. Бренд создаёт экипировку, которая позволяет родителям принимать вызовы погоды, заботиться о себе и своих малышах и проводить время вместе с максимальным комфортом.

Leokid — это про радость быть родителями. Молодая команда специалистов-создателей — фанаты путешествий, которые сами любят природу и движение. Они всецело за совместность и убеждены в том, что первые годы родительства — это уникальное время открытий.

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В ассортименте бренда можно найти стильные аксессуары на любой вкус и сезон.

Чтобы малышам было комфортно путешествовать в жаркую погоду, команда Leokid разработала дышащие матрасики. При их изготовлении используется уникальная технология: внутри матрасиков имеется 3D сетка, которая создает воздушную подушку между спинкой ребенка и сиденьем и позволяет спинке дышать. Матрасики можно прикрепить к любому сиденью — в коляске, автокресле, люльке, стульчике для кормления.

Еще один детский летний маст-хев — солнцезащитный козырек для прогулок. Солнце оказывает благотворное влияние на развитие малыша — благодаря солнечным лучам улучшается обмен веществ, укрепляется иммунитет, вырабатывается необходимый для роста витамин D. Однако необходимо помнить, что кожа маленьких детей очень чувствительна к ультрафиолету, и чрезмерное пребывание на солнце может быть опасным для их здоровья.

Солнцезащитный козырёк Leokid станет отличным помощником для родителей в путешествиях на море. Такие козырьки подходят к большинству колясок с базовым капюшоном, автокреслам, автолюлькам и люлькам, легко устанавливаются и быстро снимаются. Козырьки выполнены из эластичного дышащего материала, который имеет фактор защиты UPF 50+.

Каждая мама на прогулках с малышом в холодную погоду переживает, достаточно ли тепло и уютно ребенку, не замерз ли он. Для того, чтобы малышу было комфортно гулять осенью, весной и зимой, команда Leokid создала конверты, которые укрывают от ветра, дождя, снега и согревают в морозы. Благодаря классической форме и универсальным прорезям под ремни безопасности конверты подходят для колясок, автокресел и санок всех видов.

В качестве утеплителя используется эко-пух. Конверты подходят как для новорожденных, так и для малышей до 3-4 лет.

Прогулки с малышом приносят радость как маленьким исследователям, так и его родителям. Они очень полезны для здоровья и развития малыша.Однако погода радует далеко не каждый день — осенью часто дует холодный ветер и моросит неприятный дождь, зимой — нередки морозы и метели со снегом.Чтобы родителям было тепло и уютно на прогулках с детьми, команда Leokid создала муфты-варежки. Они подходят как для коляски, так и для санок, и удобно крепятся к любой ручке с помощью липучки.

С каждым годом семейные путешествия на машине становятся все популярнее. На современных автомобилях с ребенком комфортно ездить не только за город, но и устраивать длительные путешествия, преодолевая большие расстояния.

Однако малышам бывает сложно усидеть на месте продолжительное время — им нужна активная деятельность. Юные пассажиры любят играть, рассматривать яркие иллюстрации журналов, а самым излюбленным способом скоротать время является перекус.

Не скучать, заниматься интересными делами в дороге и комфортно перекусить поможет яркий и удобный дорожный столик Leokid. А перед ним можно повесить органайзер для спинки сиденья — дорожный аксессуар, который станет незаменимым спутником для авто путешественников. С ним переднее сиденье защищено от следов обуви малыша, а необходимые для юного пассажира вещи хранятся в порядке и под рукой.

Для полного комплекта можно приобрести солнцезащитную шторку. Этот дорожный аксессуар незаменим как в коротких поездках, так и продолжительных путешествиях. Шторка защищает малыша от яркого солнца и помогает сохранить комфортную атмосферу на протяжении всего пути. Она легко крепится к окну автомобиля с помощью присосок.

Дождь – не повод отказываться от прогулок. Главное подобрать правильную экипировку!

Ведь шлепать по лужам – это не только весело, но и полезно! Прохладная погода и моросящий дождик имеют эффект закаливания и повышают сопротивляемость организма к воздействию вирусов и бактерий. А воздух после дождя очищается и дышать становится очень приятно и полезно.

Именно для таких погодных условий команда Leokid разработала резиновый полукомбинезон для детей от 1,5 до 6 лет. Он поможет решить проблему загрязнений верхней одежды во время прогулки. Полукомбинезон удобно носить поверх любой одежды: теплой зимней и легкой весеннеей.

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Полный ассортимент товаров можно посмотреть на сайте бренда. 

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