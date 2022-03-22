Как экобренду отказаться от пластика: спрашиваем у SmoRodina

Что реально может сделать производитель, чтобы сократить количество пластика на планете? Расспросили Анастасию Семенову, создателя бренда натуральной косметики SmoRodina, где с 2020 года отказались от пластика в упаковке.

Что такое SmoRodina? SmoRodina – инновационный молодой бренд натуральной косметики с Южного Урала. Бренд основала в 2017 году эксперт в натуральной косметике Анастасия Семенова. Четыре года в SmoRodina создают классные, полностью натуральные средства с рабочими составами, для которых выбирают только экологичную и перерабатываемую упаковку (стекло и алюминий) – всё из любви к родному краю и стремления сохранить его красоту. За классные эко-инициативы SmoRodina уже получила признание жюри авторитетных эко бьюти-премий – Live Organic Awards, WeGreen Awards и Green Valley.

Анастасия Семенова CEO и создатель эко-бренда натуральной косметики SmoRodina

? Почему вы приняли решение отказаться от пластика?

Проблема пластиковой упаковки не дает нам покоя с самого основания бренда SmoRodina в 2017 году.

В начале нашего развития мы закупали пластиковую упаковку. Но с ростом компании я поняла, что не могу спокойно заходить на наш склад - пластика было так много, что мы начали бить тревогу!

По данным Greenpeace, сейчас во всем мире перерабатывается всего 9% пластика. И пластик имеет не более 6 – 8 циклов переработки. Куда же деваются остальные 91%? Хранятся в виде мусора в течение 200 и более лет и разлагаются на микропластик. В том числе попадая в моря, леса и океаны.

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? Многие эко-производители используют вместо пластика стеклянную тару, но алюминий – очень редко, почему?

Мы используем и стекло, и алюминий. Но у стекла есть значительный недостаток - тяжелый вес и хрупкость.Также его небезопасно использовать в ванной. Поэтому для некоторых продуктов мы выбираем алюминий.

Алюминий легко сдать на переработку. Он является одним из самых прибыльных видов отходов для тех, кто сортирует, и может перерабатываться бесчисленное количество циклов.

К тому же, он не впитывает цвета и запахи от продукта и является достаточно прочным, чтобы пристроить упаковку в быту после окончания срока годности продукта.

Также он идеально подходит для многоразового использования и рефилл-программ, которые мы планируем запустить в 2022 году.