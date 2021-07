Как курортный спа-отель занимается спасением коралловых рифов и сохранением морской среды

Мальдивы, известные во всем мире как одно из лучших мест для дайвинга мире, располагают множеством дайв сайтов с уникальной подводной красотой. На Мальдивских островах постоянно теплые воды с отличной видимостью в течение всего года способствующие невероятным погружениям, включая красочные тила, захватывающие каналы, заполненные кораллами выступы и удивительные рэки.

Всемирно известные коралловые рифы Мальдив играют основополагающую роль в производстве продуктов питания, защите береговой линии и доходах от туризма, но пластик в океана угрожает выживанию мелких кораллов. Сохранение рифов стало более важным, чем когда-либо. Именно поэтому в июле 2020 года курортный спа-отель Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa объявил о начале второго этапа программы по восстановлению кораллов.

По поручению агентства по охране окружающей среды правительства Мальдив организация по размножению кораллов Reefscapers будет заниматься сохранением колонии кораллов, которым угрожало переселение или уничтожение в ходе рекультивации лагуны Гули Фалху. Курорт Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa намерен переместить эти колонии в свою собственную лагуну, таким образом восстановив местный риф, сильно пострадавший под воздействием различных природных явлений.

Курорт предлагает своим гостям помочь дикой природе и принять участие в программе по строительству специальных конструкций-остовов под руководством опытных экспертов. Таким образом гости не только получат новый опыт, но и уменьшат своё собственное негативное воздействие на коралловый риф. Мероприятия по восстановлению рифа проводятся на территории атолла Баа Фулхадху, обеспечивая дополнительной работой 250 жителей, чей основной источник дохода — рыболовство.

Эта инициатива является одним из мероприятий отеля по защите и сохранению окружающей среды в рамках масштабной кампании экологической и социальной поддержки Serve 360: Doing Good in Every Direction. В рамках этой кампании курорт уже отказался от использования пищевого пластика, заменив одноразовые соломинки на экологически безопасные бумажные, а бутылки — на многоразовые стеклянные.