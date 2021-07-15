Как курортный спа-отель занимается спасением коралловых рифов и сохранением морской среды
Мальдивы, известные во всем мире как одно из лучших мест для дайвинга мире, располагают множеством дайв сайтов с уникальной подводной красотой. На Мальдивских островах постоянно теплые воды с отличной видимостью в течение всего года способствующие невероятным погружениям, включая красочные тила, захватывающие каналы, заполненные кораллами выступы и удивительные рэки.
Всемирно известные коралловые рифы Мальдив играют основополагающую роль в производстве продуктов питания, защите береговой линии и доходах от туризма, но пластик в океана угрожает выживанию мелких кораллов. Сохранение рифов стало более важным, чем когда-либо. Именно поэтому в июле 2020 года курортный спа-отель Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa объявил о начале второго этапа программы по восстановлению кораллов.
По поручению агентства по охране окружающей среды правительства Мальдив организация по размножению кораллов Reefscapers будет заниматься сохранением колонии кораллов, которым угрожало переселение или уничтожение в ходе рекультивации лагуны Гули Фалху. Курорт Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa намерен переместить эти колонии в свою собственную лагуну, таким образом восстановив местный риф, сильно пострадавший под воздействием различных природных явлений.
Курорт предлагает своим гостям помочь дикой природе и принять участие в программе по строительству специальных конструкций-остовов под руководством опытных экспертов. Таким образом гости не только получат новый опыт, но и уменьшат своё собственное негативное воздействие на коралловый риф. Мероприятия по восстановлению рифа проводятся на территории атолла Баа Фулхадху, обеспечивая дополнительной работой 250 жителей, чей основной источник дохода — рыболовство.
Эта инициатива является одним из мероприятий отеля по защите и сохранению окружающей среды в рамках масштабной кампании экологической и социальной поддержки Serve 360: Doing Good in Every Direction. В рамках этой кампании курорт уже отказался от использования пищевого пластика, заменив одноразовые соломинки на экологически безопасные бумажные, а бутылки — на многоразовые стеклянные.
На фоне глобальной пандемии, а также в связи с постоянно растущим стремлением путешественников помогать окружающей среде в тех местах, которые они посещают — как дома, так и за границей — Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa запустил акцию «Усынови коралл» в рамках программы «Путешествовать полезно с Marriott Bonvoy». Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa станет одним из 15-ти отелей Marriott International в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые участвуют в пилотном запуске программы. «Путешествовать полезно с Marriott Bonvoy» — это программа, в рамках которой вы, путешествуя по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сможете получше познакомиться с местными традициями, культурой и природой и помочь в решении локальных проблем.
Участвуя в акции «Усынови коралл», гости Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa смогут высадить фрагменты кораллов в их естественную обитания, на рифы, и таким образом помочь восстановить их популяцию. Курорт сотрудничает с организацией по размножению кораллов Reefscapers, которая по поручению правительства Мальдив сохраняет колонии кораллов, оказавшиеся под угрозой уничтожения из-за проекта рекультивации в лагуне Гули Фалху. Под руководством специалистов участники смогут получить непосредственный опыт высадки кораллов на рифы. Кроме того, в рамках данного мероприятия около 250 местных жителей, чья предыдущая деятельность была связана почти исключительно с рыбной ловлей, получили дополнительную возможность заработка.
Эмилио Фортини, генеральный директор Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa: «Мы видим, что одним из самых быстро набирающих популярность трендов — это осознанное отношение туристов к их личному влиянию на окружающую среду и места, которые они посещают. Акция „Усынови коралл“ от Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa дает нашим гостям прекрасную возможность не только получить удовольствие от прикосновения к природе, но и, будучи в отпуске, помочь ей в силу своих возможностей. Мы рады запустить „Усынови коралл“ в рамках программы „Путешествовать полезно с Marriott Bonvoy“ и надеемся, что после возобновления международных поездок наши гости смогут обнаружить новые смыслы в своих поездках дома и за границей».
Поучаствовать в акции можно в любое время года. Забронируйте свое участие в акции на сайте отеля по этой ссылке. На момент запуска программа «Путешествовать полезно с Marriott Bonvoy» предлагает своим участникам 15 различных опций по трем основным направлениям: защита окружающей среды, помощь местным сообществам и охрана моря.