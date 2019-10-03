Как подготовить автомобиль к путешествию: 4 главных правила и лайфхак от Datsun

1. Помыть автомобиль
Банально, но важно. Во-первых, это обеспечит хороший обзор. Во-вторых, позволит определить наличие сколов (особенно на лобовом стекле, что напрямую влияет на безопасность).
2. Проверить электрику
Как работают все электроприборы – фары, фонари, датчики уровня омывающей жидкости, масла. Проверьте клеммы аккумуляторной батареи, они должны быть хорошо закреплены, при необходимости – почистите их. Вспомните, когда вы последний раз меняли свечи: возможно их стоит заменить.
3. Осмотреть шины
На них не должно быть грыж, глубоких порезов. Кроме того, проверьте давление – от этого напрямую зависит их износ, расход топлива и ваша безопасность.
4. Проверить уровни технических жидкостей
Моторного масла, тормозной жидкости, антифриза, а также уровень жидкости в бачке стеклоомывателя. Нет ничего опаснее, чем остаться без тормозов где-нибудь на спуске (ну, или с грязным лобовым стеклом в плотном потоке машин).
Еще один способ: довериться профессионалам
Все больше владельцев сегодня доверяют сервисным центрам официальных дилеров как сложные проверки, так и самые базовые вещи. Так, например, у дилерских центров бренда Datsun есть специальная услуга «Проверка перед путешествием». Она затрагивает ключевые пункты, обеспечивающие комфорт и безопасность движения. Между плановыми ТО можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти проверку перед поездкой бесплатно.
Другой плюс обслуживания у официального дилера: у того же Datsun есть услуга «Помощь на дорогах», она особенно полезна во время путешествий на дальние расстояния. Если в пути клиенту понадобилась техническая помощь, он может связаться с горячей линией и получить консультацию. Кроме того, при необходимости, к вам могут направить автомобиль технической поддержки. Если же ситуацию не удастся разрешить на месте, автомобиль доставят в ближайший официальный сервисный центр (если он находится на расстоянии до 200 километров от вас – эвакуация бесплатна).