Как подготовить автомобиль к путешествию: 4 главных правила и лайфхак от Datsun

Все больше владельцев сегодня доверяют сервисным центрам официальных дилеров как сложные проверки, так и самые базовые вещи. Так, например, у дилерских центров бренда Datsun есть специальная услуга «Проверка перед путешествием». Она затрагивает ключевые пункты, обеспечивающие комфорт и безопасность движения. Между плановыми ТО можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти проверку перед поездкой бесплатно.

Другой плюс обслуживания у официального дилера: у того же Datsun есть услуга «Помощь на дорогах», она особенно полезна во время путешествий на дальние расстояния. Если в пути клиенту понадобилась техническая помощь, он может связаться с горячей линией и получить консультацию. Кроме того, при необходимости, к вам могут направить автомобиль технической поддержки. Если же ситуацию не удастся разрешить на месте, автомобиль доставят в ближайший официальный сервисный центр (если он находится на расстоянии до 200 километров от вас – эвакуация бесплатна).