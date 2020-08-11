Как подобрать мужскую стрижку и где её сделать?

История причёсок богата практически во всех культурах и во все времена. Первобытных людей зачастую представляют косматыми, но даже они следили за собой: например, в погребениях охотников, живших около 40 тысяч лет назад, находят костяные гребни. А чтобы не испортить причёску во время сна, первобытные люди использовали специальные подголовники из обожжённой глины, которые сейчас нередко находят при раскопках поселений трипольской культуры (IV–III тысячелетие до н. э.).

С учётом темпов современной жизни, хорошая причёска — та, на укладку которой не требуется масса времени. При этом качественная стрижка может скорректировать некоторые черты лица и особенности головы в целом. Так, грамотный мастер должен учитывать массу нюансов:

• форму лица — квадратную, овальную, круглую, сердцевидную и многие другие;

• габариты человека — ширину плеч, рост, комплекцию;

• границу роста волос и их цвет;

• тип, структуру и плотность волос;

• образ жизни, стиль, статус и возраст человека;

• наличие усов или бороды;

• частоту посещения клиента парикмахерской и другие его пожелания.

Мужчине с овальной формой лица подойдёт практически любая причёска, хотя ему стоит избегать слишком длинных или слишком коротких волос. Люди с круглым лицом лучше смотрятся с асимметричными стрижками, а кудрявым желательно создать эффект многослойности и избегать прямого ровного среза. Даже очень редкие волосы можно украсить, растрепав их и создав объёмную причёску.

Главный шаг для мужчины, который хочет получить желаемую стрижку, – это выбор именно мужской парикмахерской. В универсальных салонах красоты традиционно очень широкий ассортимент услуг; как следствие, далеко не всегда имеется должный опыт работы с мужскими стрижками. А вот мастер в барбершопе специализируется исключительно на причёсках для мужчин, поэтому может провести полноценную консультацию по уходу за волосами, подобрать нужную стрижку исходя из всех вышеперечисленных нюансов и посоветовать качественные средства по укладке. При этом он умеет брить опасной бритвой и делать моделирование бороды.

В мужской парикмахерской «Аляска» мастера стремятся не только к стильным и качественным стрижкам, но и к получению клиентами удовольствия от самого процесса. Здесь придерживаются того, что стрижка должна быть идеальной, но отнимать мало драгоценного времени клиента и стоить разумных денег. При этом в «Аляске» относятся к клиентам с особой заботой и подготовили для них несколько статей с советами по уходу за собой, которые вы можете прочесть ещё до похода в парикмахерскую.