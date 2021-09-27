Как прошла конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра»

21 сентября 2021 года в Международном центре креативного гостеприимства при НОЧУ ВО «МИИУЭП» прошла конференция на тему: «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра». Организаторами выступили Национальный туристический офис Германии (DZT) в России в сотрудничестве с Посольством Федеративной Республики Германия в Москве и Фондом Ханнса Зайделя.

Глава Национального туристического офиса Германии (DZT) в России Алла Беликова отмечает: «Германия как бренд устойчивого туризма — один из признанных лидеров глобального рынка. Пандемия Covid-19 сделала путешественников во всем мире более осознанными и внимательными к вопросам устойчивого развития. Все большее значение приобретает интерес к нетронутой природе, бережное отношение к ресурсам и забота о собственном благополучии».

Ключевым моментом конференции стала передача главой НТО Германии в России Аллой Беликовой Практического руководства: «Устойчивое развитие в немецком внутреннем туризме. Требования l Рекомендации l Варианты реализации».