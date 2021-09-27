Как прошла конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра»
21 сентября 2021 года в Международном центре креативного гостеприимства при НОЧУ ВО «МИИУЭП» прошла конференция на тему: «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра». Организаторами выступили Национальный туристический офис Германии (DZT) в России в сотрудничестве с Посольством Федеративной Республики Германия в Москве и Фондом Ханнса Зайделя.
Глава Национального туристического офиса Германии (DZT) в России Алла Беликова отмечает: «Германия как бренд устойчивого туризма — один из признанных лидеров глобального рынка. Пандемия Covid-19 сделала путешественников во всем мире более осознанными и внимательными к вопросам устойчивого развития. Все большее значение приобретает интерес к нетронутой природе, бережное отношение к ресурсам и забота о собственном благополучии».
Ключевым моментом конференции стала передача главой НТО Германии в России Аллой Беликовой Практического руководства: «Устойчивое развитие в немецком внутреннем туризме. Требования l Рекомендации l Варианты реализации».
Руководство предлагает рекомендации по дизайну туристических направлений в духе устойчивого развития, применимые по всей Германии. Спектр тем, затронутых в руководстве, охватывает все измерения устойчивого развития. Рассмотрены во-семь сфер действий, каждая из которых снабжена собственными областями реализации (критериями). Внутри этих областей есть рекомендуемые меры (раздел «Что вы можете сделать?»), а также полезные индикаторы, при помощи которых лица, ответственные за туризм, могут проверить и оценить текущее состояние дел. Кроме того, приводятся источники дополнительной информации по теме, которые можно вызвать по QR-коду в форме сборника ссылок. Для каждой области реализации прописаны связи с другими системами оценки устойчивого развития. В конце каждого раздела, посвященного сфере действий, приводится контрольный список, который обобщает наиболее важные для практической реализации моменты.
Алла Беликова выступает за активное сотрудничество между Россией и Германии в области устойчивого развития и предложила заинтересованным сторонам создать межведомственную рабочую группу по адаптации руководства для практического применения в России.