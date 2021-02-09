Как работают подушки с антивозрастным эффектом? Рассказываем на примере подушки Omnia от Beauty Sleep
Один из ключевых элементов заботы о здоровье и красоте кожи — качественный сон. Но во время сна на животе или боку на обычной подушке кожа лица сминается и сдавливается по 6-8 часов подряд. Мимические морщины усиливаются и появляются морщины сна.
Чтобы женщины могли не только спокойно спать в любимой позе на боку, но и не беспокоиться о красоте своей кожи, компания Beauty Sleep разработала подушку Omnia.
3D-форма изделия продумана до мелочей совместно с ортопедами, косметологами и специалистами в области сна. Она не имеет аналогов и запатентована в 30+ странах мира.
В чем anti-age эффект?
Подушка Omnia минимизирует деформацию кожи лица во время сна на боку и помогает предотвратить образование морщин сна. Небольшой перепад высоты между валиками шеи и лба уменьшает утреннюю отечность. А еще предусмотрен специальный валик поддержки шеи, который помогает обеспечить физиологичное положение тела во время сна. Это положительно сказывается на кровотоке, лимфотоке и помогает избежать образования круговых морщин на шее. На утро женщины отмечают свежий цвет лица и уменьшение утренней отечности.
Уникальность Omnia — в дополнительном внутреннем слое. Он позволяет самостоятельно регулировать высоту изделия в зависимости от индивидуальных предпочтений и матраса, а также способствует облегчению привыкания к анатомической подушке.
Beauty Sleep выполнена из экстра-комфортного материала Memory foam. Материал обеспечивает максимальный комфорт сна и отличную поддержку головы и шеи за счет высокой степени адаптивности пены. Дополнительно в состав добавлены ионы серебра, которые предотвращают образование появление бактерий и пылевых клещей.
Подушка прошла исследования на эффективность. 92% женщин отметили особый комфорт Beauty Sleep и заявили о нежелании возвращаться к своей прежней подушке.