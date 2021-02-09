Как работают подушки с антивозрастным эффектом? Рассказываем на примере подушки Omnia от Beauty Sleep

Один из ключевых элементов заботы о здоровье и красоте кожи — качественный сон. Но во время сна на животе или боку на обычной подушке кожа лица сминается и сдавливается по 6-8 часов подряд. Мимические морщины усиливаются и появляются морщины сна.

Чтобы женщины могли не только спокойно спать в любимой позе на боку, но и не беспокоиться о красоте своей кожи, компания Beauty Sleep разработала подушку Omnia.

3D-форма изделия продумана до мелочей совместно с ортопедами, косметологами и специалистами в области сна. Она не имеет аналогов и запатентована в 30+ странах мира.