Как рассказывать мифы с помощью технологий: дизайнеры Huawei о создании новых обоев

На обоях изображены шесть мифических существ. Используя яркие линии и цвета, дизайнеры Huawei отразили уникальный взгляд на мифический мир. Почему компания выбрала такую тематику обоев? Чем вдохновлялись дизайнеры, когда работали над проектом?

В документальном фильме «Рождение обоев» Лян Цзюнь (Liang Jun), шеф-директор по UX-дизайну в Huawei UCD, рассказал, что при создании обоев был использован планшет HUAWEI MatePad. Он отметил: «Команда пыталась отразить культуру и искусство через цифровой мир. Я думаю, что интеграция технологий и искусства – это очень элегантно и красиво».