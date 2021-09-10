Как рассказывать мифы с помощью технологий: дизайнеры Huawei о создании новых обоев
На обоях изображены шесть мифических существ. Используя яркие линии и цвета, дизайнеры Huawei отразили уникальный взгляд на мифический мир. Почему компания выбрала такую тематику обоев? Чем вдохновлялись дизайнеры, когда работали над проектом?
В документальном фильме «Рождение обоев» Лян Цзюнь (Liang Jun), шеф-директор по UX-дизайну в Huawei UCD, рассказал, что при создании обоев был использован планшет HUAWEI MatePad. Он отметил: «Команда пыталась отразить культуру и искусство через цифровой мир. Я думаю, что интеграция технологий и искусства – это очень элегантно и красиво».
В китайской мифологии есть тысячи мифических существ, но Лян Цзюнь выбрал лишь шесть из них в качестве главных героев:
- Qing Niu в мифологии Китая – это существо в обличии быка, которое появляется только там, где царит спокойствие и процветание.
- Hong Hu – белая птица Феникс, символизирующая большие амбиции, с которыми человек никогда не перестанет исследовать мир.
- Kun Peng – это мифическое существо, обитающее в море и приспособившееся жить в небе. Оно соединяет в себе рыбу Kun, которая превращается в птицу Peng, символизируя человеческое стремление ко Вселенной. Peng также является образом свободы, воплощением высшего даосского идеала.
- Huo Long – это огнедышащий дракон длиной несколько метров, живущий на севере и способный испепелить все преграды на своем пути. Он символизирует силу и удачу, а также способен контролировать природные катаклизмы: дожди, тайфуны и наводнения.
- Bo – это внушающее благоговение мифическое существо, живущее высоко в горах. Оно предстает в обличии белой лошади с черным хвостом и рогом, с помощью которого бесстрашно сражается с противниками. Bo также способен ходить по воде.
- Kirin – мифическое существо, притягивающее удачу. Великодушный и справедливый, он обладает королевской мудростью и великолепием. Это существо живет не менее 2000 лет, символизируя долголетие и благополучие, а также, подобно европейскому аисту, продолжение рода. Считается, что увидеть его дано лишь избранным.
Все шесть мифических существ несут символическое значение и являются талисманами на удачу. Лян Цзюнь объяснил, что хотя мифические существа вымышлены, они были созданы с определенной целью. «Если говорить кратко, то это служение народу». Эта идея стала основой для дизайнеров компании Huawei при создании обоев.
Что касается стиля рисунков, Лян Цзюнь уверен, что линии в визуальном искусстве лучше всего отражают эмоции, поэтому дизайнеры выбрали именно эту технику, чтобы изобразить очарование и форму мифических существ. Планшет HUAWEI MatePad и стилус HUAWEI M-Pencil второго поколения позволили выразить разные эмоции через толщину кисти и сделать изображение «живым». Стилус оснащен сверхтонким стержнем, обеспечивающим четкую и стабильную передачу мельчайших деталей. Также в нем используется высокоточный сенсор, который распознает 4096 уровней нажатия. Он определяет изменение силы давления, поэтому художник может изменять толщину кисти по своему желанию.
Цветовая гамма обоев очень утонченная: в ней есть желтые, зеленые и фиолетовые оттенки. Каждый из них имеет свое значение, к примеру, желтый – это цвет, олицетворяющий землю, зеленый цвет воплощает собой жизненную силу, а фиолетовый – мудрость. Экран планшета серии HUAWEI MatePad способен наиболее выразительно отобразить эти цвета.
Известно, что качество экрана определяется пятью элементами. Это цветовая гамма, глубина цвета, точность цветопередачи, коэффициент контрастности и материал панели. Каждый экран планшета серии HUAWEI MatePad создан для воспроизведения наиболее реалистичных цветов, чтобы ими с удовольствием пользовались даже профессионалы в сфере творчества. С момента выпуска первого HUAWEI MatePad, планшеты Huawei прошли путь от аудиовизуального развлекательного инструмента до ежедневного компаньона для работы и творчества.
Истории, лежащие в основе обоев «Классика Гор и Морей», позволяют пользователям еще больше прочувствовать творческий потенциал серии HUAWEI MatePad. Компания Huawei считает, что благодаря инновациям может сделать эти произведения доступными для более широкой аудитории, а также с помощью технологий передать традиционную культуру в новых формах.