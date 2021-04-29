Как российский бренд натуральной косметики «ломает» рынок: топ-3 средств ухода нового формата

Нам всегда говорили, что грамотный уход – это дополняющие друг друга средства одного бренда, каждое из которых решает свою маленькую задачу. Так, на вашем туалетном столике появляются: кремы для рук, для тела, для зоны декольте, мицеллярная вода, молочко для снятия макияжа, гель и пенка для умывания, тоник, эссенция, 2-3 сыворотки, ночной и дневной крем, крем или гель для век (а давайте оба!), патчи и маски, SOS-средства, скрабы, пилинги, масла…

«По-другому это не работает!» – твердят нам производители. На самом деле узконаправленные средства выгоднее и проще в производстве. Косметическая индустрия приучила нас покупать много и выставлять целую батарею флакончиков на своих полках в ванной.

BOOSTER BAR стал первым брендом в России, который не только открыто говорит о нецелесообразности избыточного ухода, но и создает работающие косметические мульти-продукты, делая премиальный уход доступным – 2-3 дорогих средства вместе 5-7 более дешевых. Видимый в зеркале эффект – ухоженная, счастливая кожа. А сколько миллионов тонн пластика не окажутся но помойке!

Но как совместить универсальность и эффективность? BOOSTER BAR решил эту задачу с помощью биотехнологий и нестандартного подхода к формулам продуктов:

Особый состав средств – в них нет воды. Основа – гидролаты растений, а компоненты максимально дружественны коже. Никаких силиконов, маскирующих проблемы и компонентов, усиливающих проницаемость эпидермиса. Всё направлено на сохранение ресурсов кожи и её природной защиты.

средств – в них нет воды. Основа – гидролаты растений, а компоненты максимально дружественны коже. Никаких силиконов, маскирующих проблемы и компонентов, усиливающих проницаемость эпидермиса. Всё направлено на сохранение ресурсов кожи и её природной защиты. Микромолекулы-проводники решают задачу глубокого проникновения веществ в кожу.

Эффективность и видимый результат обеспечивают сверхкритичные экстракты и пептиды с клинически доказанным действием.

Представляем вам топ-3 популярных мульти-продукта BOOSTER BAR, которые изменят ваше представление об уходе. А чтобы знакомство с брендом было еще приятнее – дарим промокод NG15 на скидку 15%.