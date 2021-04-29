Как российский бренд натуральной косметики «ломает» рынок: топ-3 средств ухода нового формата
Нам всегда говорили, что грамотный уход – это дополняющие друг друга средства одного бренда, каждое из которых решает свою маленькую задачу. Так, на вашем туалетном столике появляются: кремы для рук, для тела, для зоны декольте, мицеллярная вода, молочко для снятия макияжа, гель и пенка для умывания, тоник, эссенция, 2-3 сыворотки, ночной и дневной крем, крем или гель для век (а давайте оба!), патчи и маски, SOS-средства, скрабы, пилинги, масла…
«По-другому это не работает!» – твердят нам производители. На самом деле узконаправленные средства выгоднее и проще в производстве. Косметическая индустрия приучила нас покупать много и выставлять целую батарею флакончиков на своих полках в ванной.
BOOSTER BAR стал первым брендом в России, который не только открыто говорит о нецелесообразности избыточного ухода, но и создает работающие косметические мульти-продукты, делая премиальный уход доступным – 2-3 дорогих средства вместе 5-7 более дешевых. Видимый в зеркале эффект – ухоженная, счастливая кожа. А сколько миллионов тонн пластика не окажутся но помойке!
Но как совместить универсальность и эффективность? BOOSTER BAR решил эту задачу с помощью биотехнологий и нестандартного подхода к формулам продуктов:
- Особый состав средств – в них нет воды. Основа – гидролаты растений, а компоненты максимально дружественны коже. Никаких силиконов, маскирующих проблемы и компонентов, усиливающих проницаемость эпидермиса. Всё направлено на сохранение ресурсов кожи и её природной защиты.
- Микромолекулы-проводники решают задачу глубокого проникновения веществ в кожу.
- Эффективность и видимый результат обеспечивают сверхкритичные экстракты и пептиды с клинически доказанным действием.
Представляем вам топ-3 популярных мульти-продукта BOOSTER BAR, которые изменят ваше представление об уходе. А чтобы знакомство с брендом было еще приятнее – дарим промокод NG15 на скидку 15%.
Бустеры BOOSTER BAR
Вершина биотехнологий – заменят сыворотку, ампулы, жидкие патчи, усилят действие крема и маски, плюс это качественный ежедневный уход, решающий целый ряд задач.
Хиты – Botox-Effect Booster против мимических морщин и регенерирующий Snail Booster с муцином улитки. Подробнее о линейке бустеров можно узнать здесь.
Стартер–мист с ниацинамидом
Тоник, тонер, гидролат в одном флаконе с распылителем – удивительное средство, его называют коктейлем для кожи и даже жидкой сывороткой. Не липкий, с легким ароматом лаванды, богатым составом без воды и шелковистым финишем. Мист увлажняет и питает кожу, отлично фиксирует макияж, делает его естественным и освежает в течение дня. Просто must have!
Мульти-пилинг для тела
Настоящий прорыв в уходе. Больше не нужны мочалки, скрабы, гели для душа, молочко и масло после душа – этот божественный гидрофильный скраб заменит всё, оставляя кожу бархатистой и ухоженной.
Все средства изготовлены из натуральных и органических компонентов. Попробуйте новый формат ухода за кожей со скидкой 15% по промокоду NG15.