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Партнёрский материал

Как российский бренд натуральной косметики «ломает» рынок: топ-3 средств ухода нового формата

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29 апреля 2021
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Фото: BOOSTER BAR
Вместе с BOOSTER BAR рассказываем о мультифункциональном уходе – и дарим всем читателям промокод на скидку в их магазине.

Нам всегда говорили, что грамотный уход – это дополняющие друг друга средства одного бренда, каждое из которых решает свою маленькую задачу. Так, на вашем туалетном столике появляются: кремы для рук, для тела, для зоны декольте, мицеллярная вода, молочко для снятия макияжа, гель и пенка для умывания, тоник, эссенция, 2-3 сыворотки, ночной и дневной крем, крем или гель для век (а давайте оба!), патчи и маски, SOS-средства, скрабы, пилинги, масла…

«По-другому это не работает!» – твердят нам производители. На самом деле узконаправленные средства выгоднее и проще в производстве. Косметическая индустрия приучила нас покупать много и выставлять целую батарею флакончиков на своих полках в ванной.

BOOSTER BAR стал первым брендом в России, который не только открыто говорит о нецелесообразности избыточного ухода, но и создает работающие косметические мульти-продукты, делая премиальный уход доступным – 2-3 дорогих средства вместе 5-7 более дешевых. Видимый в зеркале эффект – ухоженная, счастливая кожа. А сколько миллионов тонн пластика не окажутся но помойке!

Но как совместить универсальность и эффективность? BOOSTER BAR решил эту задачу с помощью биотехнологий и нестандартного подхода к формулам продуктов:

  • Особый состав  средств – в них нет воды. Основа – гидролаты растений, а компоненты максимально дружественны коже. Никаких силиконов, маскирующих проблемы и компонентов, усиливающих проницаемость эпидермиса. Всё направлено на сохранение ресурсов кожи и её природной защиты.
  • Микромолекулы-проводники решают задачу глубокого проникновения веществ в кожу.
  • Эффективность и видимый результат обеспечивают сверхкритичные экстракты и пептиды с клинически доказанным действием.

Представляем вам топ-3 популярных мульти-продукта BOOSTER BAR, которые изменят ваше представление об уходе. А чтобы знакомство с брендом было еще приятнее – дарим промокод NG15 на скидку 15%. 

Бустеры BOOSTER BAR

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BOOSTER BAR

Вершина биотехнологий – заменят сыворотку, ампулы, жидкие патчи, усилят действие крема и маски, плюс это качественный ежедневный уход, решающий целый ряд задач.

Хиты – Botox-Effect Booster против мимических морщин и регенерирующий Snail Booster с муцином улитки. Подробнее о линейке бустеров можно узнать здесь.

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Стартер–мист с ниацинамидом

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BOOSTER BAR

Тоник, тонер, гидролат в одном флаконе с распылителем – удивительное средство, его называют коктейлем для кожи и даже жидкой сывороткой. Не липкий, с легким ароматом лаванды, богатым составом без воды и шелковистым финишем. Мист увлажняет и питает кожу, отлично фиксирует макияж, делает его естественным и освежает в течение дня. Просто must have!

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Мульти-пилинг для тела

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BOOSTER BAR

Настоящий прорыв в уходе. Больше не нужны мочалки, скрабы, гели для душа,  молочко и масло после душа – этот божественный гидрофильный скраб  заменит всё, оставляя кожу бархатистой и ухоженной. 

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Все средства изготовлены из натуральных и органических компонентов. Попробуйте новый формат ухода за кожей со скидкой 15% по промокоду NG15.

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