Как сделать путешествие незабываемым

Каждый из нас ездит в путешествия за чем-то своим: кто за эмоциями, кто из любопытства и желания исследовать укромные уголки нашей планеты, а кто-то — просто ради отдыха. Неизменно лишь одно — каждый возвращается домой с ворохом воспоминаний, полученных в поездке. Кто-то называет умение забывать лучшим свойством человеческой памяти. Но что, если полученные впечатления стоят воспоминаний? Что если хочется поделиться ими с другими — похвастаться и рассказать о пережитых эмоциях?

История фотографии берет свое начало еще с V века до нашей эры, когда последователи китайского философа Мо-цзы (моисты) описали возникновение перевёрнутого изображения на стене затемнённой комнаты. В дальнейшем это получило название «камера-обскура» (camera obscūra — «тёмная комната»). Однако первая вереница научных открытий в этой области была совершена в XIX веке: в 1987 году, например, фирма Eastman Kodak представила первый складной фотоаппарат карманного размера. И хоть сейчас куда более технологичные камеры скрываются практически у каждого в смартфоне, менее ценными они не стали. Развитие фотографии привело к созданию одного из самых популярных (если не самого) способа потребления информации человеком — вспомним хотя бы о популярности Instagram.