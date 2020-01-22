Как сделать путешествие незабываемым
Каждый из нас ездит в путешествия за чем-то своим: кто за эмоциями, кто из любопытства и желания исследовать укромные уголки нашей планеты, а кто-то — просто ради отдыха. Неизменно лишь одно — каждый возвращается домой с ворохом воспоминаний, полученных в поездке. Кто-то называет умение забывать лучшим свойством человеческой памяти. Но что, если полученные впечатления стоят воспоминаний? Что если хочется поделиться ими с другими — похвастаться и рассказать о пережитых эмоциях?
История фотографии берет свое начало еще с V века до нашей эры, когда последователи китайского философа Мо-цзы (моисты) описали возникновение перевёрнутого изображения на стене затемнённой комнаты. В дальнейшем это получило название «камера-обскура» (camera obscūra — «тёмная комната»). Однако первая вереница научных открытий в этой области была совершена в XIX веке: в 1987 году, например, фирма Eastman Kodak представила первый складной фотоаппарат карманного размера. И хоть сейчас куда более технологичные камеры скрываются практически у каждого в смартфоне, менее ценными они не стали. Развитие фотографии привело к созданию одного из самых популярных (если не самого) способа потребления информации человеком — вспомним хотя бы о популярности Instagram.
Однако помимо интернета есть и другие отличные способы рассказать о своих путешествиях (и не только). Хранить ворох файлов в папке на компьютере или в облаке удобно, но это придает многим ощущение нереальности, искусственности происходящего. Одним из ценнейших вариантов сохранения фотографий все еще остаются напечатанные кадры, бережно уложенные в книжку-альбом или даже напечатанные в виде фотокниги.
Такие вещи можно даже подарить близким — не обязательно со своими кадрами, конечно: можно сделать и коллаж общих фотографий, подчеркивая вашу дружбу и любовь, и сделать подборку из фотографий, которые им дороги. Можно залезть в тот же Instagram и, порывшись в профиле у знакомого человека, найти его любимый кадр и напечатать открытку — согласитесь, это приятнее чем прислать сообщение с приложенным файлом.
Свои варианты для подобных подарков себе и близким предлагает «Студия 52» — сервис, создающий целый ряд замечательных вещей, основанных на искусстве фотографии:
- Если вы хотите сделать путешествие незабываемым — сделайте фотокнигу о поездке для всех ее участников. А если есть, что посмотреть, можно даже печатать фотокниги на продажу, ведь тираж может быть любым — от одного экземпляра до бесконечности. Проще всего начать со скачивания бесплатного редактора фотокниг.
- Можно сделать картину: распечатать фотографии на холсте и устроить свою фотовыставку, даже если вы лишь начинающий фотограф. Заказ можно сделать онлайн.
- Чтобы порадовать родных можно распечатать комплект открыток — фотокарточек со своими подписями. Это можно легко и быстро заказать на этой странице.
- Повесьте на стену или подарите календарь со своими фотографиями.
Радуйте себя и близких с помощью «Студии 52». Сервис также предлагает 8 уроков, чтобы улучшить мастерство фотографии — ознакомьтесь и с ними!
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