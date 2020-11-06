Как сделать путешествие с ребенком комфортным для всех? Рассказываем вместе с BUDI BASA

«Юркин-парк» — развлекательный центр под Кировом для юных палеонтологов. Здесь есть движущиеся макеты динозавров, всевозможные аттракционы и игровые комнаты, зимой открывается каток, а летом можно поплавать в бассейнах. Если время позволяет, можно доехать до Кирова и заглянуть в музей Дымковской игрушки.

Лайфхак: поездка — отличное время, чтобы научить ребенка пользоваться карманными деньгами: при входе в парк можно доверить ему сумму, которую вы сочтете нужной. К тому же это еще один способ дать ребенку больше самостоятельности и ответственности. А чтобы купюры ненароком не выпали из кармана, можно положить их в поясную сумку или сумку через плечо.