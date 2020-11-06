Как сделать путешествие с ребенком комфортным для всех? Рассказываем вместе с BUDI BASA
Для первооткрывателей
«Юркин-парк» — развлекательный центр под Кировом для юных палеонтологов. Здесь есть движущиеся макеты динозавров, всевозможные аттракционы и игровые комнаты, зимой открывается каток, а летом можно поплавать в бассейнах. Если время позволяет, можно доехать до Кирова и заглянуть в музей Дымковской игрушки.
Лайфхак: поездка — отличное время, чтобы научить ребенка пользоваться карманными деньгами: при входе в парк можно доверить ему сумму, которую вы сочтете нужной. К тому же это еще один способ дать ребенку больше самостоятельности и ответственности. А чтобы купюры ненароком не выпали из кармана, можно положить их в поясную сумку или сумку через плечо.
Для любителей сказок
Кудыкина гора — послушать рычание Змея Горыныча, поиграть в прятки в «древнерусской» крепости, увидеть троянского коня и погладить настоящую лошадку можно в этом масштабном парке в Липецкой области. Здесь хорошо и летом, и зимой: занятия можно найти для детей всех возрастов, хотя и взрослым точно не будет скучно.
Лайфхак: если ребенку очень хочется взять с собой в дорогу свои первые украшения и милые сердцу безделушки, отнеситесь к этому с пониманием. А чтобы они не растерялись, сложите все в его персональную шкатулку или пенал: это не только приучит к порядку, но и будет определенным символом личного пространства, которое добавит ребенку понимание того, что его интересы учитывают и уважают. Пусть любимый браслетик и бусы будут при себе даже в путешествии!
Для будущих зоологов
Приокско-Террасный заповедник — это пристанище зубров, оленей, бобров и множества других прекрасных животных и птиц всего в 100 километрах от Красной площади. Здесь можно пойти на экскурсию или прогуляться группой по экологической тропе. Обратите внимание: в заповеднике существует определенное расписание — обязательно проверьте перед поездкой!
Лайфхак: постарайтесь заранее продумать, где вы будете есть, потому что в дороге не всегда встречаются подходящие ребенку точки питания, поэтому для подстраховки закиньте в рюкзачок парочку полезных снеков, которые будут под рукой в нужный момент. И еще захватите удобную подушку для сна — она подойдет для путешествия на любом транспорте.
Для мастеров на все руки
Этномир — рай для мыловаров, гончаров, художников, мозаичников и всех тех, кто хочет попробовать сделать что-то своими руками. А еще увидеть огромную русскую печь, пару сотен старинных утюгов, покататься на велосипедах и заглянуть в музей камней и минералов.
Лайфхак: иметь под рукой то, чем можно занять ребенка (и мы сейчас не про телефон!). Представьте: багаж вместе с любимыми крупногабаритными игрушками по ошибке улетел в другой город и от осознания этого уже наворачиваются слезы отчаяния от первой утраты. Исправить положение можно, имея при себе более компактные способы развлечь безутешного малыша: карманные книжки, мини-пазлы или, например, магнитные одевашки Basik Enjoy. А с детками постарше можно зарубиться в морской бой, для чего отлично подойдет личный блокнотик.