Как сохранить приятные эмоции после ремонта?

Напряженный график работы порой совсем не оставляет времени на домашние заботы. Мало кто хочет тратить свободное время на уборку, особенно если речь идёт об уборке после ремонта. Обращаясь в компанию «Мой Чистый Дом», вы доверяете своё помещение профессионалам, ограждая себя от огромного количества трудностей и освобождая время для более важных дел.
Ремонт подчас можно сравнить со стихийным бедствием. После него остаются кучи строительного мусора, в воздухе парит пыль. Вроде бы все работы завершены, но картина далека ещё от идеальной. Порой у человека просто опускаются руки, когда он оценивает фронт предстоящих работ по уборке.
Сначала необходимо убрать из помещения различного рода строительный мусор. Следующая трудность заключается в сильной загрязнённости помещения. Если вам повезло, аккуратные ремонтники не оставят затирку на новой плитке, следы краски и клея на окнах, полах и дверях. А если нет? Обычными подручными средствами в решении данной проблемы не обойтись. Необходимы специальное оборудование, профессиональная химия, промышленный пылесос. Вряд ли каждый обладает таким арсеналом. Да и зачем вам вещи не повседневного использования? Намного проще и выгоднее доверить уборку после ремонта профессионалам.
Что включает в себя уборка после строительных работ
Специалисты клининговой компании «Мой Чистый Дом» уберут весь мусор на объекте, используя подходящие для определенного загрязнения средства, очистят все поверхности. Наличие большого опыта в сфере уборки после ремонта позволяет им безошибочно подбирать средства для устранения остатков строительных материалов, исключая риски испортить поверхность. Бережно отмоют стены и потолки, радиаторы отопления, полы с плинтусами, двери и окна, отполируют зеркальные и стеклянные поверхности, очистят сантехнику и фурнитуру, устранят загрязнения с видимых элементов коммуникаций.
В работе используются только качественные инструменты: специальное оборудование Kerher и инвентарь фирмы Vileda. Ваше пространство будет полностью очищено от таких последствий ремонта как грязь и пыль.
Цены на услуги
Некоторые потребители считают, что услуги клининговых компаний — удовольствие не из дешевых. Это не так — по крайней мере, в случае с «Моим Чистым Домом». Они не завышают расценки и не навязывают ненужные услуги. Вы можете «собрать» свою уборку исходя только из того, что вам действительно требуется. Также вам не придется беспокоиться о закупке необходимых моющих и чистящих средств. Компания использует качественную экологически чистую бытовую химию, цены на которую включены в стоимость услуги.
«Мой Чистый Дом» создан для того, чтобы дать вам время наслаждаться жизнью в чистой отремонтированной квартире или ином помещении, а не преодолевать трудности устранения последствий ремонта. Доверьте решение вопросов наведения чистоты профессионалам. Для них нет невыполнимых задач, они берутся за работу любой сложности.
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