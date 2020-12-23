Как современные электростанции заботятся об экологии

Дефицит водных ресурсов — один из самых комплексных и важных вопросов для экологов. Нехватка водных запасов, необходимых для использования в земледелии или химии, стоит не так остро, как нехватка питьевой воды. Ещё с XX века проблема дефицита пресной питьевой воды рассматривается как глобальная проблема современности, а сейчас от неё страдает более 40% мирового населения. При этом само население лишь растёт, вслед за чем возрастает и потребность в чистой питьевой воде.
Эта проблема отразилась и в глобальных целях Организации Объединенных Наций (ООН). В рамках программы «Цели развития тысячелетия» в 2000 году ООН поставила перед собой задачу к 2015 году вдвое сократить долю населения, не имеющего постоянного доступа к чистой питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам.
Хотя не все цели были выполнены к назначенному сроку, в решении проблемы были достигнуты значительные успехи, а к 2030 году организация поставила себе целью улучшение качества воды, повышение эффективности использования водных ресурсов и защиту связанных с водой экосистем.
По данным ООН, число жителей планеты, которые все ещё лишены доступа к чистой питьевой воде, составляет 663 миллиона человек, а 80% из них проживают в сельских районах. В Российской Федерации, хотя она занимает второе место в мире по количеству водных ресурсов, до сих пор наблюдается нехватка воды во многих регионах в силу её неравномерного распределения.
Одной из компаний, придерживающихся стратегий декарбонизации и заботящихся об окружающей среде, стала Группа Enel — один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках, представленный более чем в 30 странах, на 5 континентах, с установленной электрической мощностью порядка 87 ГВт. Enel диверсифицирует свои технологии для уменьшения углеродного следа, а также модернизирует и развивает свои предприятия с учётом одной из важнейших в нашем мире дисциплин — экологии.
Ключевой актив компании в РФ — ПАО «Энел Россия» — уже присоединился к глобальному движению по достижению целей устойчивого развития ООН. Благодаря разработанной программе рационального водопользования на своих трех электростанциях, компания выстроила свою деятельность так, чтобы минимизировать своё воздействие на окружающую среду, тем самым постепенно приближаясь к цели устойчивого развития ООН № 6 — «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех».
Филиалы «Энел Россия» — это три газовых электростанции: Невиномысская, Конаковская и Среднеуральская ГРЭС, общая установленная мощность которых составляет 5628,7 МВт по выработке электроэнергии и 2032 Гкал/ч по выработке тепла. Помимо этого, ПАО «Энел Россия» реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).
Вместе с тем, Невинномысская ГРЭС — первая станция «Энел Россия», где было внедрено программное обеспечение «Советчик».
До внедрения «Советчика» разница приводила к снижению тепловой эффективности работы энергоблока, а после машинисты получили возможность настраивать режим работы оборудования с минимальным отклонением фактического вакуума от оптимального состояния. Программное обеспечение далее внедрили на все остальные энергоблоки Невинномысской ГРЭС, а после — и на Конаковскую ГРЭС.
Работа Среднеуральской ГРЭС по оптимизации водопотребления усовершенствована иным образом: подвальные помещения электростанции были осушены для оптимизации водопотребления и водоотведения. В рамках проекта «Сухой подвал» компания установила более экономичные и эффективные насосы для откачивания воды из подвалов электростанции и провела дефектацию оборудования систем водопотребления и водоотведения.
Конструктивная особенность Среднеуральской ГРЭС состоит в том, что подвальные помещения станции находятся ниже нулевой отметки. Это строительное решение редко встречается на российских ГРЭС и требует особых мер для поддержания сохранности зданий и оборудования. Близость Исетского водохранилища сыграла свою роль — при поднятии уровня воды водохранилища происходило подтопление минусовых отметок производственных помещений дренажными водами.
Откачанная вода теперь направляется на новые очистные сооружения СУГРЭС, где она проходит механическую фильтрацию, доочистку от нефтепродуктов и других органических загрязнений, после чего подаётся на повторное использование для технологических нужд электростанции — в оборотную систему водоснабжения. Бережное и рациональное использование водных ресурсов — одно из ключевых направлений экологической работы на СУГРЭС.
В январе 2021 года исполнится 85 лет с начала работы электростанции, и за эти годы она прошла несколько важных этапов развития: экстренное увеличение мощности в годы Великой отечественной войны, переход с угля на более экологичное топливо — природный газ, автоматизацию процессов, введение в работу уникальной парогазовой установки. Новое время диктует новые правила и стандарты работы, поэтому к своему юбилею одна из самых исторических электростанций Урала приближается обладая актуальными технологиями для заботы об экологии.
Кроме водосбережения, на СУГРЭС также стремятся к снижению шумового загрязнения — в 2018 году тут завершился проект установки шумопоглощающего оборудования, который нужен для минимизации воздействия электростанции на окружающую среду и жителей Среднеуральска. Установленные шумопоглотители предназначены для снижения уровня звукового давления во время выброса в атмосферу пара на энергоблоках в период пусковых операций или остановов оборудования.
Электростанция расположена на Исетском водохранилище, которое является одним из излюбленных мест отдыха местных жителей. В то же время, это и природный объект со сложившейся экосистемой. Так как для компании важно сохранить его в первозданном виде, в 2017 году был начат проект сбора и очистки сточных вод.
В январе 2020 года на территории электростанции ввели в эксплуатацию аккумулирующие резервуары, пять автоматических насосных станций и напорные коллекторы для подачи производственно-дождевых сточных вод. Система сбора сточных вод позволила направлять стоки производственных и ливневых вод на установку фильтрации, где они очищаются и вновь направляются на технологическое использование. В ходе реализации первого этапа прекращены сбросы производственно-дождевых сточных вод в Исетское водохранилище и все шесть водовыпусков сточных вод выведены из эксплуатации.
Следующими этапами проекта станут строительство и ввод в эксплуатацию систем ультрафильтрации, обратного осмоса и шламоочистки. Полное завершение проекта системы сбора и очистки сточных вод на Среднеуральской ГРЭС запланировано на 2022 год.
Работа по сохранению биологического разнообразия ведется компанией в регионах присутствия постоянно. По инициативе Среднеуральской ГРЭС с 2013 по 2017 год в Исетское водохранилище было выпущено свыше 286 тысяч особей рыбы ценных пород, в 2016 году компания выпустила 8895 особей молоди стерляди в Иваньковское водохранилище в границах Тверской области. Этот вид рыбы был выбран не случайно — стерлядь включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу РФ, как уязвимый.
Все электростанции «Энел Россия» оборудованы рыбозащитными устройствами: в основе их работы лежит использование механизма воздушно-пузырьковой завесы, которая создает искусственные волны, не позволяющие молоди рыбы проникнуть в водозаборные сооружения.
В июне 2020 года «Энел Россия» приняла участие в зарыблении реки Умбы в Мурманской области, где расположен строящийся ветропарк компании «Кольская ВЭС». В реку были выпущены почти 8 тысяч годовалых особей атлантического лосося (семги). Ранее в этом же году мальки были выпущены в реку Кубань.
Внимание уделяется не только защите рыб, но и птиц. На Конаковской ГРЭС установлено оборудование, предотвращающее попадание обитающих по соседству чаек в рабочие элементы открытого распределительного устройства электростанции.
Таким образом, «Энел Россия» стала ярким примером сознательной компании, которая бережно относится к окружающей среде и минимизирует своё воздействие на неё благодаря современным технологиям и следованию целям устойчивого развития.