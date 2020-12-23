Как современные электростанции заботятся об экологии

Дефицит водных ресурсов — один из самых комплексных и важных вопросов для экологов. Нехватка водных запасов, необходимых для использования в земледелии или химии, стоит не так остро, как нехватка питьевой воды. Ещё с XX века проблема дефицита пресной питьевой воды рассматривается как глобальная проблема современности, а сейчас от неё страдает более 40% мирового населения. При этом само население лишь растёт, вслед за чем возрастает и потребность в чистой питьевой воде.

Эта проблема отразилась и в глобальных целях Организации Объединенных Наций (ООН). В рамках программы «Цели развития тысячелетия» в 2000 году ООН поставила перед собой задачу к 2015 году вдвое сократить долю населения, не имеющего постоянного доступа к чистой питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам.

Хотя не все цели были выполнены к назначенному сроку, в решении проблемы были достигнуты значительные успехи, а к 2030 году организация поставила себе целью улучшение качества воды, повышение эффективности использования водных ресурсов и защиту связанных с водой экосистем.

По данным ООН, число жителей планеты, которые все ещё лишены доступа к чистой питьевой воде, составляет 663 миллиона человек, а 80% из них проживают в сельских районах. В Российской Федерации, хотя она занимает второе место в мире по количеству водных ресурсов, до сих пор наблюдается нехватка воды во многих регионах в силу её неравномерного распределения.

Одной из компаний, придерживающихся стратегий декарбонизации и заботящихся об окружающей среде, стала Группа Enel — один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках, представленный более чем в 30 странах, на 5 континентах, с установленной электрической мощностью порядка 87 ГВт. Enel диверсифицирует свои технологии для уменьшения углеродного следа, а также модернизирует и развивает свои предприятия с учётом одной из важнейших в нашем мире дисциплин — экологии.

Ключевой актив компании в РФ — ПАО «Энел Россия» — уже присоединился к глобальному движению по достижению целей устойчивого развития ООН. Благодаря разработанной программе рационального водопользования на своих трех электростанциях, компания выстроила свою деятельность так, чтобы минимизировать своё воздействие на окружающую среду, тем самым постепенно приближаясь к цели устойчивого развития ООН № 6 — «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех».