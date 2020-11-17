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Как создают умные и безопасные автомобили? Узнайте 18 ноября в онлайне A Million More от Volvo
В среду, 18 ноября, Volvo Car Group проведет онлайн-мероприятие A Million More, посвященное нетрадиционным, передовым и игровым технологиям в создании автомобилей Volvo.
Спикеры, в числе которых инженеры, дизайнеры и VR-специалисты Volvo, расскажут о деталях работы над прототипами, объяснят, как происходит выбор и утверждение дизайна новых моделей, и каким образом 3D-моделирование, ранее известное в основном в игровой индустрии, теперь помогает создавать более скоростные и безопасные автомобили.
Присоединиться к трансляции можно будет здесь. Начало — в 17:00 мск.
Важно: мероприятие пройдет на английском языке.