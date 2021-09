Как стать настоящим бариста у себя дома с Nespresso Vertuo

Vertuo Next – это инновационная кофемашина Nespresso, разработанная для приготовления кофе различного объема: от 40 мл эспрессо до нового 535 мл Carafe Pour-Over Style – одним нажатием кнопки. Благодаря возможности распознавания штрих-кода и технологии экстракции Centrifusion™, система, как ваш персональный бариста, каждый раз самостоятельно подбирает идеальные параметры приготовления кофе под каждый бленд: температуру, объем и скорость вращения капсулы. Кофемашины системы Vertuo Next на 50% изготовлены из переработанного пластика при этом их упаковка на 99,5% произведена из вторичного сырья и подлежит переработке. Кроме того, Vertuo Next автоматически обновляет программы приготовления напитков, чтобы ничто не мешало ценителям кофе наслаждаться любимыми рецептами.

Для еще большего наслаждения кофе из расширенной коллекции меню Vertuo, Nespresso предлагает обновленный выбор аксессуаров, в том числе набор Vertuo Carafe для объема 535мл, а также пополнение ассортименте аксессуаров для тех, кто любит брать кофе с собой: Nomad Travel Mug Large – теперь они доступны и в оливково-зеленом цвете.