Как стать настоящим бариста у себя дома с Nespresso Vertuo

В прошлом году потребление кофе в домашних условиях достигло небывалых высот. За это время искушенные ценители кофе смогли расширить границы домашнего приготовления этого бодрящего напитка. Обновленное и дополненное меню Nespresso Vertuo было вдохновлено кофейнями по всему миру. Оно позволяет ценителям напитка выбирать рецепт и объем в соответствии со своим настроением и обеспечивает эталонное качество кофе Nespresso.

Обширное меню вкусов и стилей

Современные ценители кофе больше не хотят довольствоваться одним вариантом напитка даже у себя дома. Поэтому компания Nespresso разработала систему Vertuo, предоставляющую клиентам широкий выбор кофе на различные объемы чашки. Расширенное меню Vertuo предлагает 33 блендов на любой вкус и для разных случаев: от насыщенного эспрессо (40 мл) и двойного эспрессо (80 мл) до кофе в больших чашках (150-230 мл), а также бленды единой страны происхождения, для приготовления со льдом и с натуральными вкусовыми вариациями (ванильный пирог, карамель и маффин). А с новым блендом объемом на 535мл – Carafe Pour-Over Style можно будет поделиться кофе с друзьями.