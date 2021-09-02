Как стать настоящим бариста у себя дома с Nespresso Vertuo

В прошлом году потребление кофе в домашних условиях достигло небывалых высот. За это время искушенные ценители кофе смогли расширить границы домашнего приготовления этого бодрящего напитка. Обновленное и дополненное меню Nespresso Vertuo было вдохновлено кофейнями по всему миру. Оно позволяет ценителям напитка выбирать рецепт и объем в соответствии со своим настроением и обеспечивает эталонное качество кофе Nespresso.
Обширное меню вкусов и стилей
Современные ценители кофе больше не хотят довольствоваться одним вариантом напитка даже у себя дома. Поэтому компания Nespresso разработала систему Vertuo, предоставляющую клиентам широкий выбор кофе на различные объемы чашки. Расширенное меню Vertuo предлагает 33 блендов на любой вкус и для разных случаев: от насыщенного эспрессо (40 мл) и двойного эспрессо (80 мл) до кофе в больших чашках (150-230 мл), а также бленды единой страны происхождения, для приготовления со льдом и с натуральными вкусовыми вариациями (ванильный пирог, карамель и маффин). А с новым блендом объемом на 535мл – Carafe Pour-Over Style можно будет поделиться кофе с друзьями.
Carafe Pour-Over Style
Carafe Pour-Over Style – это новый способ приготовления и подачи кофе в коллекции Nespresso, вдохновленный технологией заваривания «пуровер», при которой напиток готовится крафтовым способом в кофейнике большого объема. Этот традиционный метод заваривания довольно трудоемкий, требует определенных навыков и дополнительного оборудования. Компания Nespresso поставила перед собой задачу облегчить приготовление и сделать этот кофе доступным каждому, через два года разработок ей это удалось – благодаря инновационной системе кофемашина Vertuo Next способна приготовить восхитительный кофе большого объема (535 миллилитров), а кофейник Vertuo Carafe позволяет удобно и элегантно подать напиток компании близких.
10 новых блендов
- Il Caffè (40 мл) представляет собой классический итальянский эспрессо. Это яркое сочетание мягкого бархатного вкуса и аромата обжаренных злаков. Древесные ноты и ноты какао придают бленду насыщенный характер.
- Orafio (40 мл) – смесь арабики и робусты дарит теплые злаковые и карамельные ноты. Этот кофе предпочитают пить как эспрессо, он легкий, с низкой степенью горчинки и едва заметной кислинкой.
- Toccanto (40 мл) – яркий эспрессо из ароматно-цветочной смеси латиноамериканской арабики, раскрывающийся нотами цукатов и поджаренного хлеба.
- Altissio Decaffeinato (40 мл) – насыщенный и сливочный эспрессо без кофеина из латиноамериканской арабики интенсивной обжарки и изысканной робусты. Этот кофе имеет густую и бархатистую пену, полную богатых дымных нот.
- Double Espresso Dolce (80 мл) – исключительный мягкий двойной эспрессо, в котором сладость и терпкие ноты поджаренных злаков сочетаются с прекрасной смесью латиноамериканской арабики и угандийской робусты. В результате получается нежная и совершенная чашка кофе с терпкими нотами злаков и легким фруктовым оттенком.
- Inizio (150 мл). Окунитесь в непринужденную атмосферу воскресенья с этим сочным блендом восточноафриканской арабики, полным диких цветочных нот и ароматов поджаренных злаков.
- Fortado Decaffeinato (150 мл) – самый насыщенный кофе в размере Gran Lungo (150 мл) теперь представлен в варианте без кофеина, сохраняя при этом всю силу своей густоты с нотами какао и злаковых.
- Chocolate Fudge (230 мл) – этот десертный бленд станет вашим долгожданным наслаждением: сладкие бисквитные ноты бленда латиноамериканской арабики создают безупречный союз с ярким ароматом шоколадной помадки и печенья.
- Melozio Decaffeinato (230 мл) – мягкий и гармоничный бленд, это вариант латиноамериканской арабики без кофеина, но с восхитительно мягкими злаковыми нотами и медовой сладостью.
- Carafe Pour-Over Style (535 мл) – кофе для тех случаев, когда одной чашки недостаточно. Метод заваривания «пуровер» вдохновил нас на этот легкий бленд, который раскрывается нотами обжарки и дымными нотами, скрытыми под нежной пенкой крема. Доступен в объеме «караф» (535 мл) и исключительно для машины Vertuo Next.
Vertuo Next – новый уровень вариативности
Vertuo Next – это инновационная кофемашина Nespresso, разработанная для приготовления кофе различного объема: от 40 мл эспрессо до нового 535 мл Carafe Pour-Over Style – одним нажатием кнопки. Благодаря возможности распознавания штрих-кода и технологии экстракции Centrifusion™, система, как ваш персональный бариста, каждый раз самостоятельно подбирает идеальные параметры приготовления кофе под каждый бленд: температуру, объем и скорость вращения капсулы. Кофемашины системы Vertuo Next на 50% изготовлены из переработанного пластика при этом их упаковка на 99,5% произведена из вторичного сырья и подлежит переработке. Кроме того, Vertuo Next автоматически обновляет программы приготовления напитков, чтобы ничто не мешало ценителям кофе наслаждаться любимыми рецептами.
Для еще большего наслаждения кофе из расширенной коллекции меню Vertuo, Nespresso предлагает обновленный выбор аксессуаров, в том числе набор Vertuo Carafe для объема 535мл, а также пополнение ассортименте аксессуаров для тех, кто любит брать кофе с собой: Nomad Travel Mug Large – теперь они доступны и в оливково-зеленом цвете.
Новые бленды, кофемашины и аксессуары Vertuo доступны в Интернете и в бутиках Nespresso с сентября. Подробности можно найти на сайте.