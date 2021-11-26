Как три весельчака поехали отдыхать на пляжи Баренцева моря в ноябре и что из этого вышло
В России на предложение откликнулись три комика, которые с самого начала объявили: «Поедем куда угодно, но только на пляжи и будем только отдыхать». Что ж, пляж так пляж, решила приглашающая сторона и отправила всю компанию к берегам Баренцева моря, где уже началась настоящая зима.
Интрига состояла в том, что герои практически до последней минуты не знали, куда именно поедут, и уже запаковали в свои чемоданы все для отдыха на пляже.
В середине ноября вся компания отправилась в увлекательное путешествие к берегам Баренцева моря и провела там несколько дней. В куртках Columbia с золотой подкладкой, сияющей как июльское солнце, новоявленные арктические туристы загорали на снежных песках, попивая прохладные коктейли, играли в пляжные игры, ловили рыбу, прыгали с водопадов, катались на серфе, занимались дайвингом с ластами и маской.
Как проходил тест, можно в деталях увидеть на страницах героев в социальных сетях, а также в аккаунте Columbia в Инстаграме.
О технологии Omni-Heat™ Infinity
Omni-Heat™ Infinity — новое поколение революционной теплоотражающей технологии Columbia Sportswear Company. В сентябре 2021 года компания представила инновационный материал со специальным рисунком, который улучшает терморегуляцию и воздухопроницаемость курток, обуви и аксессуаров. Подкладка с золотыми точками позволяет сохранить еще больше собственного тепла тела и обеспечивает быстрое согревание без потери в скорости отведения влаги. Разработка вдохновлена светоотражающей технологией, применяемой NASA, и уже используется более чем в 80 моделях Columbia, что делает ее одним из крупнейших технологических запусков в 83-летней истории компании.