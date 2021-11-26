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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Калейдоскоп
Партнёрский материал

Как три весельчака поехали отдыхать на пляжи Баренцева моря в ноябре и что из этого вышло

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26 ноября 2021
Columbia Omni Heat (3).jpg
Осенью 2021 года американский бренд Columbia представил революционную технологию сохранения тепла Omni-Heat Infinity для курток, обуви и аксессуаров и пригласил блогеров протестировать ее в любых условиях и на любых широтах.

В России на предложение откликнулись три комика, которые с самого начала объявили: «Поедем куда угодно, но только на пляжи и будем только отдыхать». Что ж, пляж так пляж, решила приглашающая сторона и отправила всю компанию к берегам Баренцева моря, где уже началась настоящая зима.

Интрига состояла в том, что герои практически до последней минуты не знали, куда именно поедут, и уже запаковали в свои чемоданы все для отдыха на пляже.

В середине ноября вся компания отправилась в увлекательное путешествие к берегам Баренцева моря и провела там несколько дней. В куртках Columbia с золотой подкладкой, сияющей как июльское солнце, новоявленные арктические туристы загорали на снежных песках, попивая прохладные коктейли, играли в пляжные игры, ловили рыбу, прыгали с водопадов, катались на серфе, занимались дайвингом с ластами и маской. 

Как проходил тест, можно в деталях увидеть на страницах героев в социальных сетях, а также в аккаунте Columbia в Инстаграме. 

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Роман Каграманов

@kagramana

Сама идея экспедиции для кого-то может показаться сумасшедшей, но я уверяю вас, если вы когда-нибудь сюда приедете – это будет лучшее решение в вашей жизни. Только не забудьте купить новую коллекцию COLUMBIA – это будет еще одно ваше лучшее решение: супер теплые куртки и термобелье. Я в восторге от нашей поездки в Мурманск. Красота, холод, природа и ты один на один со стихией. Я понял – снег моя тема!
Roman Kagramanov.jpg
Sasha Vash (3).jpg

Саша Ваш

@sashka_vash

Это было холодно. Это было больно. Но только тем моим местам, которые не были покрыты золотым OMNI-HEAT Infinity от Columbia, которая стала моей второй кожей на эти арктические дни. Так что после этой поездки зовите меня скумбрия холодного копчения. И никак иначе!
Sasha Vash (4).jpg
Vasya Shakulin (5).jpg

Вася Шакулин

@shakulin_vasya

Кольский — это природа, как она есть: прекрасная и беспощадная. Спасибо Columbia за этот опыт в целом. И за экипировку! Не будь у меня ее, вы бы вряд ли читали эти строки…

О технологии Omni-Heat™ Infinity

Omni-Heat™ Infinity — новое поколение революционной теплоотражающей технологии Columbia Sportswear Company. В сентябре 2021 года компания представила инновационный материал со специальным рисунком, который улучшает терморегуляцию и воздухопроницаемость курток, обуви и аксессуаров. Подкладка с золотыми точками позволяет сохранить еще больше собственного тепла тела и обеспечивает быстрое согревание без потери в скорости отведения влаги. Разработка вдохновлена светоотражающей технологией, применяемой NASA, и уже используется более чем в 80 моделях Columbia, что делает ее одним из крупнейших технологических запусков в 83-летней истории компании.

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