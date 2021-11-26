Как три весельчака поехали отдыхать на пляжи Баренцева моря в ноябре и что из этого вышло

В России на предложение откликнулись три комика, которые с самого начала объявили: «Поедем куда угодно, но только на пляжи и будем только отдыхать». Что ж, пляж так пляж, решила приглашающая сторона и отправила всю компанию к берегам Баренцева моря, где уже началась настоящая зима.

Интрига состояла в том, что герои практически до последней минуты не знали, куда именно поедут, и уже запаковали в свои чемоданы все для отдыха на пляже.

В середине ноября вся компания отправилась в увлекательное путешествие к берегам Баренцева моря и провела там несколько дней. В куртках Columbia с золотой подкладкой, сияющей как июльское солнце, новоявленные арктические туристы загорали на снежных песках, попивая прохладные коктейли, играли в пляжные игры, ловили рыбу, прыгали с водопадов, катались на серфе, занимались дайвингом с ластами и маской.