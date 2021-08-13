Как увидеть красоты известных мест по-новому
Благодаря своей работе, мне удалось увидеть множество красивых мест этого мира собственными глазами. И многие из этих мест хочется посетить заново. Только сегодня во многие из этих мест вернуться физически не так уж просто.
Но есть и другой способ заново увидеть полюбившиеся достопримечательности. Нужно просто включить видеоигру Microsoft Flight Simulator, в которой можно облететь весь мир даже за один вечер! Новая версия этой игры вышла на ПК в прошлом году, прямо в тот момент, когда она нужна была больше всего, а теперь, к тому же симулятор вышел на консолях нового поколения Xbox Series X|S, так что теперь в него может окунуться еще больше людей!
1. Лофотенские острова
Несмотря на сложные условия для жизни и работы в прошлом, сегодня этот архипелаг на севере Норвегии славится своими потрясающими пейзажами – к тому же, летом здесь не заходит солнце, так что это идеальное место для фотографа.
Одним из самых запоминающихся моментов моего путешествия на Лофотенские острова стал ночной подъем на гору Рейнебринген (Reinebringen), ведь с нее открываются просто невероятные виды на рыбацкие деревушки. Всю ночь мы шли вдоль горного хребта и снимали закат, переходящий в рассвет. В Microsoft Flight Simulator я первым делом полетел именно сюда и не был разочарован. Увидев, как реалистично сделана эта локация, я словно вновь забрался на вершину горы во время летней ночи.
2. Плато Путорана
Я много путешествую по России и мне было очень интересно как реализованы некоторые из локаций, где я был. Например, плато Путорана. Это удивительное место отличается особенным ландшафтом, и в игре он очень похож на реальный! К сожалению, это красивейшее плато не доступно массовому туристу – зато теперь оно доступно в Microsoft Flight Simulator.
3. Байкал
Путешествуя по России нельзя забыть и о Байкале! Эта визитная карточка нашей страны отличается прекрасными пейзажами. А с высоты полета к пейзажам добавляется еще и удивительный масштаб этого озера.
4. Камчатка
Камчатка — уникальное место в России. Действительно, где еще можно из окна дома увидеть настоящий вулкан, а то и сразу несколько! Одним из любимых мест для местных является Халактырский пляж. Тихий океан, черный вулканический песок и вид на домашние вулканы — сложно представить себе более впечатляющий пейзаж. Во время последнего путешествия туда я делал съемку дельты реки Халактырка, которая красивыми изгибами впадает в океан. В игре повторено все в точности — вид на вулканы и даже речные изгибы.
5. Брайтонский пирс
Это место меня особенно удивило. В реальной жизни это местная достопримечательность: единственный незаброшенный пирс, на котором расположены развлечения и аттракционы. Постройка масштабная и, главное, выглядит потрясающе — особенно с воздуха. Она также детально реализована в игре: даже лампочки (а их на пирсе больше 60 тысяч) вторят вечернему освещению пирса.
6. Взвад
Из Англии переместимся в Новгородскую область и пролетим над деревней Взвад. Красивая рыбацкая деревушка у дельты реки Ловати не является какой-то известной массам достопримечательностью — разве что рыбаки её знают, ведь культурная и историческая жизнь этого места связана именно с рыбной ловлей. Но даже этот небольшой поселенный пункт реализован в игре, притом с высокой точностью.
7. Копенгаген
Мне понравилось летать в игре не только над природными красотами, но и над городами. Одним из моих любимых городов является Копенгаген: особенно вдохновляет его исторический центр. Это город с очень красивой архитектурой, но кроме множества уютных улочек и домов по-настоящему восхищает его вид сверху, который доступен лишь со смотровых площадок и башен. В игре же можно подняться еще выше. Особенно я оценил детализацию: видны даже лодки в канале Нюхавн.
8. Стокгольм
Тоже самое касается и столицы Швеции — Стокгольма. Бытует мнение, что это самый красивый город не только в Швеции, но и во всей Скандинавии: многие приезжают сюда только для того, чтобы погулять по улочкам старого города. А в игре его можно оценить с высоты птичьего полета и насладиться не только общей панорамой, но и оценить отдельные известные здания: например, Церковь Святого Николая — одну из визитных карточек этих мест.
9. Лонгйир
Закончим эту подборку далеким арктическим поселком — Лонгйир на Шпицбергене. Этот поселок является столицей острова; здесь посреди заснеженных гор и ледяных пустынь живет более 2000 человек. Мне очень дорог этот полярный архипелаг за его особенную северную красоту: я был там дважды и планирую вернуться вновь. А пока буду летать над ним в Microsoft Flight Simulator и предаваться воспоминаниям.
Сейчас, когда мы ограничены в реальных путешествиях, мне очень хотелось найти способ заново увидеть те места, что впечатлили меня больше всего – и, думаю, я справился с этой задачей. В Microsoft Flight Simulator можно отправляться в любую точку мира хоть каждый вечер и наслаждаться любимыми или пока неизведанными красотами.