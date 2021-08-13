Как увидеть красоты известных мест по-новому

Благодаря своей работе, мне удалось увидеть множество красивых мест этого мира собственными глазами. И многие из этих мест хочется посетить заново. Только сегодня во многие из этих мест вернуться физически не так уж просто.

Но есть и другой способ заново увидеть полюбившиеся достопримечательности. Нужно просто включить видеоигру Microsoft Flight Simulator, в которой можно облететь весь мир даже за один вечер! Новая версия этой игры вышла на ПК в прошлом году, прямо в тот момент, когда она нужна была больше всего, а теперь, к тому же симулятор вышел на консолях нового поколения Xbox Series X|S, так что теперь в него может окунуться еще больше людей!