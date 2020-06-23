Как выбрать бинокль? Объясняем вместе с Canon

Бинокль важен не только для путешественников. Если вы театрал, спортивный болельщик или орнитолог, выходите в море или спонтанно решили открыть для себя изучение ночного неба и звёзд, этот прибор вам как минимум не повредит.
При выборе бинокля начать стоит с расшифровки названия устройства. Например, числа в модели Canon 10x20 IS означают, что данный бинокль поддерживает 10-кратное увеличение, а диаметр его фронтальной линзы равен 20 миллиметрам. Чем шире диаметр, тем массивнее бинокль, однако получаемое изображение ярче — поэтому бинокли с большим диаметром объектива наилучшим образом подходят для использования в условиях недостаточного освещения.
«IS» в названии указывает на наличие системы стабилизации изображения, которая важна не только при наблюдении за быстрыми птицами и зверями, но и при исследовании статичных объектов вдали — например, гор. Стабилизация играет особую роль, когда вы увеличиваете изображение — в этом случае даже лёгкая дрожь в пальцах приведёт к искажению картинки, а система стабилизации устранит эти помехи.
Если вы заядлый путешественник и вам не чужды походы в непогоду, присмотритесь к моделям с припиской WP (Water Proof) c водонепроницаемым корпусом или All Weather, которые не являются полностью водонепроницаемыми, но при этом могут использоваться даже в условиях сильного дождя. К ним относятся Canon 18x50 IS All Weather, который прекрасно подходит для наблюдения за звёздами, и Canon 10x42L IS WP (L в названии указывает на использование высококачественных оптических элементов), лучше всего раскрывающийся при наблюдении за птицами.
В дальних походах каждый грамм на счету, поэтому в линейке Canon есть и компактные модели: 8x20 IS идеально подходит для путешествий куда угодно, а стабилизация обеспечит комфортный обзор при просмотре спортивных соревнований и наблюдений за дикой природой.
Модель 8x20 IS отличается эргономичным корпусом, который идеально подходит для путешествий, наблюдения за спортивными соревнованиями и дикой природой. Это самый лёгкий бинокль Canon со стабилизацией изображения, вес которого составляет лишь 420 грамм. Его компактность позволит взять бинокль куда угодно, а стабилизация изображения обеспечит комфортный обзор без лишних усилий.
При этом сама технология стабилизации изображения Canon аналогична применяемой в объективах камер компании. Она нивелирует сотрясение картинки, снижает нагрузку на глаза и повышает четкость изображения при длительном наблюдении.
Эта модель пригодится и заядлым путешественникам: бинокль выдерживает температуру от -10 °C до +40°C, а также влажность до 90%.
Во всех биноклях Canon используется покрытие Super Spectra, которое помогает поддерживать высокую контрастность и яркие цвета поля зрения, а также предотвращает смещение цвета. Ультранизкодисперсионные линзы позволяют получать чистое изображение без размытия и помогают устранять хроматические аберрации.
Возможностей Canon 10x20 IS с избытком хватит для повседневного использования, а 10-кратное увеличение изображения и стабилизация обеспечат сверхстабильный обзор путешественникам и бёрдвотчерам. Компактность и лёгкость (430 грамм) позволят взять прибор в любые походы.
Повышенные чёткость и резкость изображения позволят с максимальным удобством следить как за животными в дикой природе, так и за динамичными спортивными мероприятиями или театральными постановками.
Бинокль можно настроить под себя благодаря большому колесу фокусировки, регулируемым окулярам и диоптрийной регулировке. Высококачественная призма Порро обеспечит 10-кратное увеличение и исключительную четкость с низким уровнем искажений благодаря покрытию Super Spectra и стеклу без содержания свинца.
В качественном бинокле важны линзы с высоким показателем преломления и элемент выравнивания поля – в противном случае резкость по краям изображения будет значительно ниже, чем в центре. В каждом из биноклей Canon используется данная технология, предотвращающая данное искажение.