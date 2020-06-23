Как выбрать бинокль? Объясняем вместе с Canon

Бинокль важен не только для путешественников. Если вы театрал, спортивный болельщик или орнитолог, выходите в море или спонтанно решили открыть для себя изучение ночного неба и звёзд, этот прибор вам как минимум не повредит.

При выборе бинокля начать стоит с расшифровки названия устройства. Например, числа в модели Canon 10x20 IS означают, что данный бинокль поддерживает 10-кратное увеличение, а диаметр его фронтальной линзы равен 20 миллиметрам. Чем шире диаметр, тем массивнее бинокль, однако получаемое изображение ярче — поэтому бинокли с большим диаметром объектива наилучшим образом подходят для использования в условиях недостаточного освещения.

«IS» в названии указывает на наличие системы стабилизации изображения, которая важна не только при наблюдении за быстрыми птицами и зверями, но и при исследовании статичных объектов вдали — например, гор. Стабилизация играет особую роль, когда вы увеличиваете изображение — в этом случае даже лёгкая дрожь в пальцах приведёт к искажению картинки, а система стабилизации устранит эти помехи.