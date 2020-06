Как выбрать бинокль? Объясняем вместе с Canon

Если вы заядлый путешественник и вам не чужды походы в непогоду, присмотритесь к моделям с припиской WP (Water Proof) c водонепроницаемым корпусом или All Weather, которые не являются полностью водонепроницаемыми, но при этом могут использоваться даже в условиях сильного дождя. К ним относятся Canon 18x50 IS All Weather, который прекрасно подходит для наблюдения за звёздами, и Canon 10x42L IS WP (L в названии указывает на использование высококачественных оптических элементов), лучше всего раскрывающийся при наблюдении за птицами.

В дальних походах каждый грамм на счету, поэтому в линейке Canon есть и компактные модели: 8x20 IS идеально подходит для путешествий куда угодно, а стабилизация обеспечит комфортный обзор при просмотре спортивных соревнований и наблюдений за дикой природой.