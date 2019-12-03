Как выгодно летать по России?
По итогам минувшего лета внутренний туризм (согласно данным Ростуризма) возрос на четверть — направления внутри страны становятся всё популярнее и востребованнее среди наших соотечественников. Это неудивительно: туристическая инфраструктура развивается ускоренными темпами, строятся и становятся доступнее комфортабельные гостиницы и отели разных классов. Множество регионов обладают высоким потенциалом для развития разных направлений туризма: это и трекинг на Кавказе, и пляжный отдых на Черноморском побережье, зимний и летний эко-отдых на Байкале, Сахалине, и экзотических направлениях — в Заполярье и Ненецком автономном округе.
В то же время, перемещение по России — дело недешевое. На больших расстояниях поезд и автомобиль — не всегда хорошие решения. Для экономии времени гораздо проще воспользоваться авиаперелётом. Однако зачастую путешественники и туристические компании, организующие туры по России, сталкиваются с дороговизной авиабилетов по России. И если с ценами на перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга за последние годы ситуация изменилась кардинально, и они стали гораздо дешевле, чем несколько лет назад, то в регионах этот вопрос стоит несколько острее. Но постепенно все меняется в лучшую сторону. Правда, в любом случае важно знать, как и где ловить выгодные предложения.
Если заранее составить представление о том, какие авиакомпании летают по интересным вам направлениям, понять, как работает такой фактор, как сезонность, будет гораздо легче поймать выгодное предложение. К примеру, летом авиакомпания «РусЛайн» предлагает привлекательные тарифы на южные направления из большинства городов центральной России. Маршрутная сеть компании включает 65 городов, среди которых — Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк, Тамбов, Курск и многие другие. Из этих городов компания открывает рейсы в Сочи, Симферополь, Анапу. Осведомленность о том, когда авиакомпании открывают определенные направления, увеличивает вероятность покупки удобных авиабилетов по выгодным ценам.
Купить авиабилет из одного региона России в другой по хорошей цене легче, если знать о существовании субсидий и субсидируемых рейсов. Субсидии позволяют авиакомпаниям удешевлять стоимость перелета для пассажиров благодаря софинансированию рейса государством. Тем, кто часто путешествует или организует туры по России, рекомендуется следить за новостями о распределении субсидий и направлениях, на которых действуют такие специальные тарифы. Новости о направлениях можно получить на специализированных авиапорталах, в разделах новостей самих авиакомпаний, в агрегаторах новостей.
Почему еще стоит следить за новостями авиакомпаний и подписаться на их рассылки? В первую очередь, это поможет вам отслеживать специальные предложения на авиабилеты. «РусЛайн» регулярно устраивает распродажи и устанавливает привлекательные тарифы по направлениям своей маршрутной сети. В октябре компания ввела рекордно низкие тарифы из/в столицу российского Заполярья. В Нарьян-Мар рейсами авиакомпании «РусЛайн» можно слетать из ряда городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Москвы и Кирова.
Еще один качественный источник информации о предложениях авиакомпаний — это специализированные рассылки и блоги в социальных сетях. Часто поймать «свой» билет довольно просто, просмотрев предложения в блогах Pirates или Vandrouki. Тематических блогов много, найти их не составляет труда.
Уже несколько лет «РусЛайн» последовательно развивает маршрутную сеть, соединяющую региональные центры друг с другом в обход главных аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, и предлагает выгодные тарифы, позволяя своим пассажирам быстро, безопасно и удобно перемещаться по России.