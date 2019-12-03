Как выгодно летать по России?

По итогам минувшего лета внутренний туризм (согласно данным Ростуризма) возрос на четверть — направления внутри страны становятся всё популярнее и востребованнее среди наших соотечественников. Это неудивительно: туристическая инфраструктура развивается ускоренными темпами, строятся и становятся доступнее комфортабельные гостиницы и отели разных классов. Множество регионов обладают высоким потенциалом для развития разных направлений туризма: это и трекинг на Кавказе, и пляжный отдых на Черноморском побережье, зимний и летний эко-отдых на Байкале, Сахалине, и экзотических направлениях — в Заполярье и Ненецком автономном округе.

В то же время, перемещение по России — дело недешевое. На больших расстояниях поезд и автомобиль — не всегда хорошие решения. Для экономии времени гораздо проще воспользоваться авиаперелётом. Однако зачастую путешественники и туристические компании, организующие туры по России, сталкиваются с дороговизной авиабилетов по России. И если с ценами на перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга за последние годы ситуация изменилась кардинально, и они стали гораздо дешевле, чем несколько лет назад, то в регионах этот вопрос стоит несколько острее. Но постепенно все меняется в лучшую сторону. Правда, в любом случае важно знать, как и где ловить выгодные предложения.