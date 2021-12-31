Как выиграть билеты на фильм «Человек-Паук: Нет пути домой»? Поучаствовать в новой кампании Hyundai
Кампания посвящена выходу фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» в кинотеатрах с 15 декабря – новой кинокартины производства Sony Pictures с участием двух моделей Hyundai – электрокроссовера IONIQ 5 и прогрессивного кроссовера Hyundai Tucson. В рамках кампании стартовал конкурс, участники которого могут выиграть билеты в кино и другие подарки от бренда.
Стать участником кампании может любой желающий, независимо от наличия автомобиля марки Hyundai. Выиграть билеты на фильм о приключениях Человека-Паука можно будет несколькими способами. Прежде всего, участники смогут сыграть в тематическую игру на официальном сайте Hyundai в России. За набранные в ходе игры 30 баллов игрок получит один билет в кино на сеанс «Человек-Паук: Нет пути домой». Если участник не сможет набрать 30 баллов с первой попытки, ему будет предоставлена возможность пройти игру еще раз.
Что нужно сделать, чтобы выиграть билеты еще и своему другу? Разместить скриншот с результатами успешно пройденной игры в своем аккаунте в Instagram, Facebook или ВКонтакте с хэштегом #ХендэТусанХочувКино и отметить другого пользователя, которого победитель хотел бы взять с собой в кинотеатр – тогда вы получите шанс выиграть и второй билет для друга в ходе розыгрыша, который будет проводиться раз в неделю.
Второй способ выиграть билет на фильм «Человек-Паук: Нет пути домой» – сфотографировать на улицах своего города или в официальном дилерском центре Hyundai кроссовер Tucson в фирменной оклейке по мотивам фильмов о Человеке-Пауке, опубликовать в соцсетях Instagram, Facebook или ВКонтакте фото автомобиля с хэштегом #ХендэТусанХочувКино и отметить аккаунт @HyundaiRussia.
Наконец, в Москве с 14 декабря 2021 года по 10 января 2022 года можно оформить подписку в онлайн-сервисе Hyundai Mobility на уникальный брендированный кроссовер Hyundai Tucson с символикой Человека-паука в рамках тарифов Country или Travel. В этом случае участник акции не только автоматически получит доступ к единственному в своем роде автомобилю и сможет протестировать формат подписки, но и получит два электронных билета в кино на фильм «Человек-Паук: Нет пути домой».
Помимо конкурса, в Международном аэропорту Шереметьево в Москве расположатся фотозона и стенд с экспозицией брендированного автомобиля, а также будет демонстрироваться эффектный ролик на огромном экране в терминале В, который смогут увидеть как вылетающие из столицы, так и прибывающие в нее пассажиры. Кроме того, специальные ролики будут показаны на рекламных медиа-фасадах в районе Москва-Сити, в крупнейших кинотеатрах и в эфире популярных телепередач.
Акция продлится до 10 января следующего года. Российская кампания станет частью глобального маркетингового движения Hyundai Motor в поддержку кинопремьеры, ставшей первым результатом уникального мультиформатного партнерства, заключенного Hyundai Motor с Sony Pictures в мае прошлого года для демонстрации концепции антропоцентричной мобильности, а также продуктовых и технологических инноваций компании.