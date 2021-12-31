Как выиграть билеты на фильм «Человек-Паук: Нет пути домой»? Поучаствовать в новой кампании Hyundai

Что нужно сделать, чтобы выиграть билеты еще и своему другу? Разместить скриншот с результатами успешно пройденной игры в своем аккаунте в Instagram, Facebook или ВКонтакте с хэштегом #ХендэТусанХочувКино и отметить другого пользователя, которого победитель хотел бы взять с собой в кинотеатр – тогда вы получите шанс выиграть и второй билет для друга в ходе розыгрыша, который будет проводиться раз в неделю.

Второй способ выиграть билет на фильм «Человек-Паук: Нет пути домой» – сфотографировать на улицах своего города или в официальном дилерском центре Hyundai кроссовер Tucson в фирменной оклейке по мотивам фильмов о Человеке-Пауке, опубликовать в соцсетях Instagram, Facebook или ВКонтакте фото автомобиля с хэштегом #ХендэТусанХочувКино и отметить аккаунт @HyundaiRussia.

Наконец, в Москве с 14 декабря 2021 года по 10 января 2022 года можно оформить подписку в онлайн-сервисе Hyundai Mobility на уникальный брендированный кроссовер Hyundai Tucson с символикой Человека-паука в рамках тарифов Country или Travel. В этом случае участник акции не только автоматически получит доступ к единственному в своем роде автомобилю и сможет протестировать формат подписки, но и получит два электронных билета в кино на фильм «Человек-Паук: Нет пути домой».