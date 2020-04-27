Какие гаджеты помогут пережить самоизоляцию: обзор приборов Polaris
Для полноценной жизни в период самоизоляции мы подобрали самые актуальные гаджеты швейцарского бренда Polaris, которые помогут быстро справиться с домашними делами. Хорошо, что благодаря современной технике жизнь в наших домах может стать более здоровой, а занятия — полезными и продуктивными. Позже, когда болезнь отступит и будет побеждена, этот список пригодится вам для обычных домашних выходных.
Свежие, выглаженные паром вещи — гарантия комфорта и безопасности
Парогенератор Polaris PSS 7510K
Уборка и реорганизация вещей — самое полезное и очевидное занятие для любой весны. Во всем мире люди используют бытовые парогенераторы как способ самой надежной обработки поверхностей: горячий пар обеззараживает поверхности. Тем более сейчас, когда верхняя одежда и сумки нуждаются в нашей обработке так часто.
Парогенератор разогревается за 30 секунд и почти не требует усилий для разглаживания складок. Приятный бонус — функция вертикального отпаривания. А Smart Temp позволяет поддерживать оптимальную для разных тканей температуру керамической подошвы, поэтому вы можете гладить любые ткани без риска испортить вещи.
Вертикальный отпариватель Polaris PGS 2200VA
Ещё одно полезное занятие, за которым можно не только провести многие часы, но и успокоить ум и руки — разбор гардероба. Вертикальная модель отпаривателя - идеальное решение для ухода за деликатными тканями и одеждой сложного кроя, а еще он устраняет запахи и убивает бактерии, благодаря постоянному пару высокой мощности 50г/мин. А еще в его комплекте имеются специальные аксессуары, которые облегчают процесс и помогают добиться лучшего результата:
- съемная вешалка
- зажимы для брюк и юбок
- насадка-щетка для чистки одежды
- приспособление для отпаривания воротников, карманов и манжетов
- перчатка
- прочная алюминиевая телескопическая стойка высотой от 80 до 150 см.
Чистота и хороший воздух в доме — залог спокойствия
Робот-пылесос Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO
Уборка может быть частью общей веселой игры. Очень важно, чтобы за порядком и чистотой следил каждый. Чтобы каждому было комфортно и легко выполнять свои обязанности. Отличительная характеристика данной модели робота-пылесоса в наличии особой камеры пылесборника. Вы получаете буквально два в одном: умного старательного робота и мощность циклона. Осторожно, ваши дети и коты могут влюбиться в эту модель и навсегда освободить вас от уборки.
Плюсом станет высокоэффективный фильтр HEPA 12, а навигационная система Gyroinside сама строит точный и корректный маршрут уборки. Кроме того, агрегат оснащен ходовыми колесами с активной подвеской, что помогает ему легко преодолевать неровности и даже забираться на ковры с коротким ворсом.
Пароочиститель Polaris PSC 1102C STEAM Multidrive
В чистом доме легче дышится. Если в воздухе станет меньше пыли, вы физически ощутите, как появится свободное место. А многофункциональный пароочиститель идеально подойдет для генеральной уборки и справится с любыми загрязнениями на разных поверхностях. В комплекте с ним идут 6 насадок, предназначенных в том числе и для мытья окон и зеркал, чистки мебели, отпаривания тканей. То есть для всего, что так скучно и трудно делать одному, без волшебного помощника.
Тому, кто любит чистый и увлаженный воздух в доме, помогут:
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 1006Di
Изоляция — отличный повод выспаться и привести в порядок мысли. Раньше для этого мы использовали долгие прогулки, теперь же нам необходимо поддерживать здоровую атмосферу в квартире. Увлажнитель автоматически поддерживает оптимальный уровень влажности, вдыхаемый воздух будет более влажным и свежим. В приборе предусмотрена индикация влажности и температуры, а также выносной гигрометр, что позволяет постоянно измерять и контролировать уровень влажности. Бонусом к модели является встроенный ночной светильник с регулировкой освещения, который заменит лампу. Ваша спальня станет райским уголком уюта.
Очистители воздуха Polaris PPA 5068i и Polaris PPA 5042i
Дому нужны приятные запахи. Можно установить аромадиффузор, разложить саше с парфюмом по вкусу под подушками и в шкафах. Но главное здесь — воздух! Очистители имеют трехуровневую систему фильтрации воздуха: PP-фильтр ловит крупные частицы пыли, а НЕРА-фильтр задерживает до 99,97% пыли и мелких частиц размером до 0,3 мкм. Угольный фильтр поглощает вредные вещества и нейтрализует резкие запахи.
Только подумайте, один прибор способен очистить воздух комнаты до 35 квадратных метров. А специальный встроенный индикатор подскажет, когда пора менять фильтры. Возможно, изоляция и не отпуск, но очистители способны создать необходимые условия для полноценного отдыха.
Превратите свою кухню без всяких усилий в изысканный ресторан
Индукционная мультиварка Polaris PMC 0489IH
При желании приготовление еды во время изоляции можно превратить в развлечение и даже челлендж. Чтобы благие намерения не пропали втуне, призовите на помощь верную технику. Одно из главных преимуществ мультиварки PMC 0489IH — технология индукционного нагрева Smart IH, которая обеспечивает оптимальную конвекцию тепла, что позволит приготовить быстрее, но при этом сохранить все витамины и полезные свойства продуктов.
В индукционной мультиварке Polaris PMC 0489IH предустановлено 300 режимов и 57 программ приготовления, включая эко режим Су Вид и универсальную программу «Мой рецепт Plus», которая позволяет самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления пищи. Вы сможете готовить не только молочные каши, плов, супы, варенья, йогурты и запеканки, но также и печь хлеб.
Бесшумный блендер Polaris PHB 1591L Silent
В это время важно особенно тщательно следить за рационом, чтобы сохранить не только фигуру, но и здоровье. На выручку придет погружной блендер Polaris PHB 1591L Silent — это многофункциональный прибор 3 в 1: блендер, измельчитель и миксер. Блендерная насадка подойдет для приготовления соусов, супов-пюре, домашнего майонеза, детского питания и молочных коктейлей.
Кроме того, прибор работает в 2 раза тише, чем предыдущие модели блендеров Polaris благодаря технологии SilentPRO и использованию наноматериалов при изготовлении блендера. Кроме того, в его комплектацию входят настольная подставка для блендера и крышка с защитой от брызг. Кухня должна оставаться чистой в любое время!
Набор этих двух гаджетов максимально оптимизирует время, проводимое вами за готовкой. Ведь в самоизоляции главное — расписание, которое позволяет вам с достоинством выдержать это испытание.