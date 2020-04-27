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Какие гаджеты помогут пережить самоизоляцию: обзор приборов Polaris

27 апреля 2020
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Индукционная мультиварка Polaris PMC 0489IH
Гадаете, чем занять себя в домашнем заточении, чтобы не терять время зря и не падать духом? Во всяком случае, на утомительные домашние дела вы точно сможете не размениваться — с умными электронными помощниками.

Для полноценной жизни в период самоизоляции мы подобрали самые актуальные гаджеты швейцарского бренда Polaris, которые помогут быстро справиться с домашними делами. Хорошо, что благодаря современной технике жизнь в наших домах может стать более здоровой, а занятия — полезными и продуктивными. Позже, когда болезнь отступит и будет побеждена, этот список пригодится вам для обычных домашних выходных.

Свежие, выглаженные паром вещи — гарантия комфорта и безопасности

Парогенератор Polaris PSS 7510K

Уборка и реорганизация вещей — самое полезное и очевидное занятие для любой весны. Во всем мире люди используют бытовые парогенераторы как способ самой надежной обработки поверхностей: горячий пар обеззараживает поверхности. Тем более сейчас, когда верхняя одежда и сумки нуждаются в нашей обработке так часто.

Парогенератор разогревается за 30 секунд и почти не требует усилий для разглаживания складок. Приятный бонус — функция вертикального отпаривания. А Smart Temp позволяет поддерживать оптимальную для разных тканей температуру керамической подошвы, поэтому вы можете гладить любые ткани без риска испортить вещи.

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Парогенератор Polaris PSS 7510K

Вертикальный отпариватель Polaris PGS 2200VA

Ещё одно полезное занятие, за которым можно не только провести многие часы, но и успокоить ум и руки — разбор гардероба. Вертикальная модель отпаривателя - идеальное решение для ухода за деликатными тканями и одеждой сложного кроя, а еще он устраняет запахи и убивает бактерии, благодаря постоянному пару высокой мощности 50г/мин. А еще в его комплекте имеются специальные аксессуары, которые облегчают процесс и помогают добиться лучшего результата:

  • съемная вешалка
  • зажимы для брюк и юбок
  • насадка-щетка для чистки одежды
  • приспособление для отпаривания воротников, карманов и манжетов
  • перчатка
  • прочная алюминиевая телескопическая стойка высотой от 80 до 150 см.
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Вертикальный отпариватель Polaris PGS 2200VA

Чистота и хороший воздух в доме — залог спокойствия

Робот-пылесос Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO

Уборка может быть частью общей веселой игры. Очень важно, чтобы за порядком и чистотой следил каждый. Чтобы каждому было комфортно и легко выполнять свои обязанности. Отличительная характеристика данной модели робота-пылесоса в наличии особой камеры пылесборника. Вы получаете буквально два в одном: умного старательного робота и мощность циклона. Осторожно, ваши дети и коты могут влюбиться в эту модель и навсегда освободить вас от уборки.

Плюсом станет высокоэффективный фильтр HEPA 12, а навигационная система Gyroinside сама строит точный и корректный маршрут уборки. Кроме того, агрегат оснащен ходовыми колесами с активной подвеской, что помогает ему легко преодолевать неровности и даже забираться на ковры с коротким ворсом.

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Робот-пылесос Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO

Пароочиститель Polaris PSC 1102C STEAM Multidrive

В чистом доме легче дышится. Если в воздухе станет меньше пыли, вы физически ощутите, как появится свободное место. А многофункциональный пароочиститель идеально подойдет для генеральной уборки и справится с любыми загрязнениями на разных поверхностях. В комплекте с ним идут 6 насадок, предназначенных в том числе и для мытья окон и зеркал, чистки мебели, отпаривания тканей. То есть для всего, что так скучно и трудно делать одному, без волшебного помощника.

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Пароочиститель Polaris PSC 1102C STEAM Multidrive

Тому, кто любит чистый и увлаженный воздух в доме, помогут:

Увлажнитель воздуха Polaris PUH 1006Di

Изоляция — отличный повод выспаться и привести в порядок мысли. Раньше для этого мы использовали долгие прогулки, теперь же нам необходимо поддерживать здоровую атмосферу в квартире. Увлажнитель автоматически поддерживает оптимальный уровень влажности, вдыхаемый воздух будет более влажным и свежим. В приборе предусмотрена индикация влажности и температуры, а также выносной гигрометр, что позволяет постоянно измерять и контролировать уровень влажности. Бонусом к модели является встроенный ночной светильник с регулировкой освещения, который заменит лампу. Ваша спальня станет райским уголком уюта.

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Увлажнитель воздуха Polaris PUH 1006Di

Очистители воздуха Polaris PPA 5068i и Polaris PPA 5042i

Дому нужны приятные запахи. Можно установить аромадиффузор, разложить саше с парфюмом по вкусу под подушками и в шкафах. Но главное здесь — воздух! Очистители имеют трехуровневую систему фильтрации воздуха: PP-фильтр ловит крупные частицы пыли, а НЕРА-фильтр задерживает до 99,97% пыли и мелких частиц размером до 0,3 мкм. Угольный фильтр поглощает вредные вещества и нейтрализует резкие запахи.

Только подумайте, один прибор способен очистить воздух комнаты до 35 квадратных метров. А специальный встроенный индикатор подскажет, когда пора менять фильтры. Возможно, изоляция и не отпуск, но очистители способны создать необходимые условия для полноценного отдыха.

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Polaris PPA 5042i (вверху) и Polaris PPA 5068i (внизу)

Превратите свою кухню без всяких усилий в изысканный ресторан

Индукционная мультиварка Polaris PMC 0489IH

При желании приготовление еды во время изоляции можно превратить в развлечение и даже челлендж. Чтобы благие намерения не пропали втуне, призовите на помощь верную технику. Одно из главных преимуществ мультиварки PMC 0489IH — технология индукционного нагрева Smart IH, которая обеспечивает оптимальную конвекцию тепла, что позволит приготовить быстрее, но при этом сохранить все витамины и полезные свойства продуктов.

В индукционной мультиварке Polaris PMC 0489IH предустановлено 300 режимов и 57 программ приготовления, включая эко режим Су Вид и универсальную программу «Мой рецепт Plus», которая позволяет самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления пищи. Вы сможете готовить не только молочные каши, плов, супы, варенья, йогурты и запеканки, но также и печь хлеб.

Бесшумный блендер Polaris PHB 1591L Silent

В это время важно особенно тщательно следить за рационом, чтобы сохранить не только фигуру, но и здоровье. На выручку придет погружной блендер Polaris PHB 1591L Silent — это многофункциональный прибор 3 в 1: блендер, измельчитель и миксер. Блендерная насадка подойдет для приготовления соусов, супов-пюре, домашнего майонеза, детского питания и молочных коктейлей.

Кроме того, прибор работает в 2 раза тише, чем предыдущие модели блендеров Polaris благодаря технологии SilentPRO и использованию наноматериалов при изготовлении блендера. Кроме того, в его комплектацию входят настольная подставка для блендера и крышка с защитой от брызг. Кухня должна оставаться чистой в любое время!

Набор этих двух гаджетов максимально оптимизирует время, проводимое вами за готовкой. Ведь в самоизоляции главное — расписание, которое позволяет вам с достоинством выдержать это испытание.

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Бесшумный блендер Polaris PHB 1591L Silent
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