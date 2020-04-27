Какие гаджеты помогут пережить самоизоляцию: обзор приборов Polaris

Парогенератор Polaris PSS 7510K

Уборка и реорганизация вещей — самое полезное и очевидное занятие для любой весны. Во всем мире люди используют бытовые парогенераторы как способ самой надежной обработки поверхностей: горячий пар обеззараживает поверхности. Тем более сейчас, когда верхняя одежда и сумки нуждаются в нашей обработке так часто.

Парогенератор разогревается за 30 секунд и почти не требует усилий для разглаживания складок. Приятный бонус — функция вертикального отпаривания. А Smart Temp позволяет поддерживать оптимальную для разных тканей температуру керамической подошвы, поэтому вы можете гладить любые ткани без риска испортить вещи.