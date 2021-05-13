Какие интеллектуальные функции появились у новых смарт-часов HUAWEI

Помимо 12 индивидуальных тренировочных программ для занятий в помещении, часы предлагают 13 видов беговых тренировок для различных уровней подготовки. Во время бега часы анализируют его технику с помощью встроенного GPS-трекера и нескольких датчиков и в реальном времени дают советы, которые помогают повысить эффективность и снизить вероятность травм. На основе готовых программ и данных о тренировках пользователи могут сформировать собственную программу для достижения своих фитнес-целей.