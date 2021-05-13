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Какие интеллектуальные функции появились у новых смарт-часов HUAWEI

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13 мая 2021
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Huawei представляет в России новую версию смарт-часов HUAWEI WATCH FIT, Elegant Edition. Чего там только нет: часы получили возможность круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO2, функцию быстрой смены циферблатов, новые цвета и материалы корпуса.

Элегантный внешний вид

Серия смарт-часов HUAWEI WATCH FIT уже была представлена в трёх вариантах расцветки: «мятный зелёный», «розовая сакура» и «графитовый чёрный». Новая модель получила два дополнительных цвета: «морозный белый» и «полночный чёрный», которые в сочетании с эргономичными ремешками из мягкого фторэластомера подчёркивают элегантность и лаконичность дизайна. Универсальные чёрный и белый цвета придают аксессуарам премиальный внешний вид и подходят к любому стилю одежды.

Корпус HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition выполнен из нержавеющей стали, а циферблат покрыт полированным защитным стеклом. Малый вес устройства и приятный на ощупь материал ремешка, сочетающий в себе прочность и эластичность, позволяют с комфортом носить смарт-часы на руке.

Непрерывный мониторинг уровня кислорода в крови SpO2

Уровень насыщения крови кислородом — важный показатель общего состояния здоровья человека. Серия смарт-часов HUAWEI WATCH FIT способна отслеживать уровень SpO2 в течение дня, предупреждая пользователей, когда он опускается слишком низко. Контролировать изменение уровня SpO2 возможно также с помощью приложения HUAWEI Health. 

Персональный фитнес-тренер

Помимо 96 режимов тренировок смарт-часы предлагают 12 простых программ, нацеленных на решение наиболее распространённых задач, таких как похудение, повышение тонуса и снятие напряжения в плечах и шее. Эти программы не имеют ограничений по времени или месту: пользователи могут делать упражнения дома или в офисе, даже во время коротких перерывов.

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Помимо 12 индивидуальных тренировочных программ для занятий в помещении, часы предлагают 13 видов беговых тренировок для различных уровней подготовки. Во время бега часы анализируют его технику с помощью встроенного GPS-трекера и нескольких датчиков и в реальном времени дают советы, которые помогают повысить эффективность и снизить вероятность травм. На основе готовых программ и данных о тренировках пользователи могут сформировать собственную программу для достижения своих фитнес-целей.

Простой доступ к интеллектуальным функциям

Для персонализации внешнего вида устройства смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition позволяют одним касанием заменить циферблат, установив на экран одну из фотографий со смартфона, а также настроить отображение различной полезной информации, например, времени восхода и захода Солнца и фазу Луны.

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HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition работают без подзарядки до десяти дней даже при включённом мониторинге пульса и качества сна. Фирменная технология быстрой зарядки позволяет пополнить батарею на целый день работы всего за пять минут.

Цены и доступность

Продажи модели HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition стартуют с 13 мая в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 9 990 рублей.

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