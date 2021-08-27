Какими должны быть гаджеты для путешествий?
По мере того, как авиакомпании возобновляют регулярные рейсы, все больше жителей России снова могут отправиться в поездки. А это означает новые знакомства, яркие эмоции, приключения и, конечно, море впечатлений и эффектных фото и видео, которыми хочется поделиться с друзьями.
Мобильные устройства – важнейшие спутники в поездках. Они помогают не только общаться с близкими, но и оплачивать покупки, выступают в роли путеводителя по городу и универсального переводчика. Поэтому особенно важно, чтобы гаджеты отлично справлялись со всеми этими задачами, в какой бы части света вы ни находились.
Новые устройства Samsung, представленные в августе на конференции Galaxy Unpacked, соответствуют всем требованиям современных путешественников и придут на помощь в любой ситуации.
Смартфон Galaxy Z Fold3
Премиальный складной смартфон станет универсальным инструментов для общения, отдыха и даже работы, где бы вы ни находились. Внешний 6,2-дюймовый дисплей позволит совершать звонки, отправлять сообщения и искать информацию в сети на ходу, а безграничный 7,6-дюймовый основной экран не только позволит погрузиться в просмотр видео или гейминг, но даже проверять, как обстоит ситуация на работе, используя до трех приложений на одном экране одновременно. Благодаря возможностям устройства для многозадачности во время видеочатов на Z Fold3 можно делать заметки или обмениваться контентом в чате, не отвлекаясь от разговора.
Для создания быстрых записей и рисования подойдет электронное перо S Pen, специально адаптированное для использования со складными устройствами.
Смартфон Galaxy Z Flip3
Предпочитаете путешествовать налегке? Galaxy Z Flip3 – стильный и компактный гаджет, который подчеркнет индивидуальность владельца и поможет ему общаться и снимать фото и видео без штатива. Передовые функции камеры и необычный форм-фактор позволяют делать селфи, просто установив приоткрытый смартфон на любую плоскую поверхность, а чтобы запечатлеть мимолетное событие, достаточно дважды нажать на кнопку включения сложенного Galaxy Z Flip3. Когда устройство открыто под углом, режим Flex предоставляет новые способы взаимодействия с устройством: например, при просмотре контента видео располагается в верхней половине экрана, а иконки регулировки яркости и громкости – в нижней.
Опасаетесь, что складной смартфон окажется слишком хрупким для путешествий? Ничего подобного: инженеры Samsung уделяли особое внимание защите гаджетов нового поколения от повреждений. Поэтому Z Fold3 и Z Flip3 стали первыми складными смартфонами Samsung, которые не боятся воды: получили самую высокую степень защиты IPX8 и подходят для использования в различных погодных условиях. Корпус устройств укреплен сверхпрочным армированным алюминием (Armor Aluminum), а стекло Corning® Gorilla® Victus™ защищено от царапин и случайных капель. Более того, структура стекла основного экрана смартфона стала на 80% более износостойкой, чем в прошлых моделях складных устройств. Благодаря всему этому смартфоны подходят для постоянного использования и справятся с любыми задачами.
Умные часы Galaxy Watch4
Во время захватывающих приключений – прогулки на природе или изучения улочек европейской столицы, - хочется оставаться на связи и пользоваться приложениями, но при этом не всегда удобно отвлекаться на смартфон. Новые носимые устройства Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic получили новую операционную систему Wear OS с интуитивно понятной оболочкой One UI Watch. Теперь ими можно еще более комфортно пользоваться в любое время и в любом месте – даже беглого взгляда на запястье хватит, чтобы узнать последние новости, а ответ на сообщение потребует считанные секунды.
Каким бы ни был ваш стиль – деловым, спортивным или ультрамодным, – Galaxy Watch4 смогут ему соответствовать. Galaxy Watch4 – более минималистичная модель, а Galaxy Watch4 Classic с поворачивающимся безелем – как можно догадаться, более классическая. Помимо возможности выбрать один из нескольких стильных цветов (Черный, Оливковый, Серебро, Розовое золото), носимое устройство можно кастомизировать с помощью одного из множества сменных ремешков из разных материалов, а также подобрать подходящий циферблат в магазине Galaxy Store.
Но главное, новые гаджеты позволяют всегда оставаться в курсе состояния вашего организма и физической активности – помимо уже привычных функций измерения сердечного ритма, пройденных шагов, сожженных калорий и качества сна, они способны определить уровень кровяного давления пользователя и даже состав его тела – важный показатель, который включает такие параметры, как масса скелетных мышц, базальная скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме.
Наушники Galaxy Buds2
И, наконец, каждое путешествие становится приятнее с музыкой. Инновационные наушники Galaxy Buds2 обеспечивают премиальное качество звука с чистыми высокими нотами и глубокими басами, а еще удобно располагаются в ушах, не вызывая дискомфорта даже после ношения в течение всего дня. Активное шумоподавление блокирует нежелательные звуки, чтобы вы могли хорошо выспаться во время перелета. Если же вам потребуется совершить звонок или пообщаться с близкими по видеосвязи, ваш голос будет звучать четче благодаря системе шумоподавления на основе машинного обучения, отфильтровывающей фоновые звуки.
Активное шумоподавление блокирует нежелательные звуки, чтобы вы могли хорошо выспаться во время поездки. Если же вам потребуется совершить звонок или пообщаться с друзьями по видеосвязи, ваш голос будет звучать четче благодаря системе шумоподавления на основе машинного обучения, отфильтровывающей фоновые звуки.
В режиме активного шумоподавления наушники могут проработать до 5 часов без подзарядки и до 20 часов с подзарядкой от футляра. С выключенным шумоподавлением эти показатели составляют до 7,5 часов и до 29 часов, соответственно – таким образом, вы сможете слушать музыку или смотреть фильмы в наушниках на протяжении всего авиаперелета до места назначения. А при использовании вместе с Galaxy Watch4, всеми настройками наушников можно управлять прямо с запястья, без необходимости доставать смартфон – это особенно удобно в моменты, когда вы торопитесь или не хотите отвлекаться.
Как стать владельцем новинок?
Galaxy Z Fold3 5G доступен в черном и оливковом цветах по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ. Galaxy Z Flip3 в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах продаются по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ. В интернет-магазине и официальных салонах Samsung можно оформить предзаказ на новинки, в том числе на Z Flip3 в эксклюзивном сером, розовом и белом цветах.
Новые модели смартфонов Galaxy Z Fold и Z Flip c гибким экраном можно приобрести по программе Samsung Upgrade с выгодой до 40% и заменой на новое устройство через год. Ежемесячный платеж за использование Galaxy Fold3 составит от 7 990 рублей и от 4 500 рублей – за Galaxy Flip3. В рамках программы участникам впервые доступна опция тест-драйва: складные гаджеты впервые можно протестировать и в течение первых трех месяцев бесплатно обменять их на другой флагман Galaxy (S21, Note20, S20FE).