Какими должны быть гаджеты для путешествий?

По мере того, как авиакомпании возобновляют регулярные рейсы, все больше жителей России снова могут отправиться в поездки. А это означает новые знакомства, яркие эмоции, приключения и, конечно, море впечатлений и эффектных фото и видео, которыми хочется поделиться с друзьями.

Мобильные устройства – важнейшие спутники в поездках. Они помогают не только общаться с близкими, но и оплачивать покупки, выступают в роли путеводителя по городу и универсального переводчика. Поэтому особенно важно, чтобы гаджеты отлично справлялись со всеми этими задачами, в какой бы части света вы ни находились.

Новые устройства Samsung, представленные в августе на конференции Galaxy Unpacked, соответствуют всем требованиям современных путешественников и придут на помощь в любой ситуации.