«Калейдоскоп»: фотозона с элементами Digital signage
Большая часть мероприятий, знаковых событий не только остаются в памяти их участников, но и становятся центром внимания и обсуждения интернет-пользователей. Социальные сети с бесчисленными профилями и группами по интересам, коммерческие, корпоративные сайты, форумы, сотни тысяч и даже миллионы фотографий обновляются ежечасно!
Как это касается активных представителей современного общества или руководителей коммерческих предприятий, организаторов мероприятий? Им определенно стоит обратить внимание на фотозоны «Калейдоскоп» — инновационное решение от BINALED — инициативной группы инженеров, разработавших принципиально новый продукт в области цифровых фототехнологий с элементами Digital signage.
Что такое фотозона «Калейдоскоп»?
Многие участники event-маркетинга давно привыкли к тому, что фотозона — это статичные декорации, оформленные в фирменном стиле заказчика. Однако BINALED предлагают принципиально новое технологическое решение на основе светодиодных программируемых дисплеев и зеркальных конструкций. Говорящее название «Калейдоскоп» буквально характеризует принцип действия установки:
- Дизайнеры разрабатывают анимацию: это может быть абстракция, демонстрация продукта, бренда, короткий видеоролик;
- Конструкция состоит из интерактивного подиума и задней стенки — LED дисплеев, на которые выводится заранее подготовленная анимация;
- Обрамлением служат 5 зеркал, по форме напоминающих ячейку пчелиных сот;
- Изображение, транслируемое на дисплеи, отражается от зеркал, в результате чего возникает эффект калейдоскопа — на этом фоне можно делать очень эффектные фото и короткие видео.
Изобретение сразу приобрело широкую популярность, так как в отличие от скучного статичного фона, оно создает динамику.
Как это применить?
Уже сейчас «Калейдоскоп» активно применяется в качестве фотозоны при проведении мероприятий: торжеств, корпоративных вечеров, выставок. Но у этого технического решения гораздо больше возможностей.
«Основная область применения на текущий момент — коммерческая деятельность. Допустимо брендирование видеоизображения, выводимого на светодиодные экраны. Внешнее оформление также может быть спроектировано под стиль мероприятия, чтобы медиаохват события был максимально широким. Это настоящий арт-объект, который можно использовать не только в развлекательных и коммерческих, но и обучающих целях. Его применение со временем будет актуальным не только на торжественных, корпоративных мероприятиях, выставках и презентациях, но и при проведении тренингов и факультативов», — говорят разработчики «Калейдоскопа».
На данный момент это достаточно сложное техническое решение, которое можно арендовать на срок от одного дня для проведения мероприятий. При этом команда BINALED берет на себя задачи по доставке, монтажу, программированию.
Более подробную информацию о фотозоне можно найти на сайте www.binaled.com