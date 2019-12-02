«Калейдоскоп»: фотозона с элементами Digital signage

Как это применить?

Уже сейчас «Калейдоскоп» активно применяется в качестве фотозоны при проведении мероприятий: торжеств, корпоративных вечеров, выставок. Но у этого технического решения гораздо больше возможностей.

«Основная область применения на текущий момент — коммерческая деятельность. Допустимо брендирование видеоизображения, выводимого на светодиодные экраны. Внешнее оформление также может быть спроектировано под стиль мероприятия, чтобы медиаохват события был максимально широким. Это настоящий арт-объект, который можно использовать не только в развлекательных и коммерческих, но и обучающих целях. Его применение со временем будет актуальным не только на торжественных, корпоративных мероприятиях, выставках и презентациях, но и при проведении тренингов и факультативов», — говорят разработчики «Калейдоскопа».

На данный момент это достаточно сложное техническое решение, которое можно арендовать на срок от одного дня для проведения мероприятий. При этом команда BINALED берет на себя задачи по доставке, монтажу, программированию.