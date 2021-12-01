Карельский ресторан «Густав Винтер» получил премию как лучший ресторан отеля

Ресторан «Густав Винтер» стал победителем Премии в номинации «Лучший ресторан отеля». Всего на соискание премии было подано более 160 заявок. До финала дошли 97 участников, среди них – отели, рестораны, поставщики товаров и услуг для гостиничной сферы. Участники со всей России боролись за звание лучших в 36 номинациях.

«Густав Винтер» — панорамный ресторан на берегу Ладожского озера. В 2021 году ресторан провел масштабные изменения: усовершенствованы стандарты обслуживания, улучшен сервис, детально проработано и полностью обновлено меню с учетом географических и национальных особенностей региона.