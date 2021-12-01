Карельский ресторан «Густав Винтер» получил премию как лучший ресторан отеля
Ресторан «Густав Винтер» стал победителем Премии в номинации «Лучший ресторан отеля». Всего на соискание премии было подано более 160 заявок. До финала дошли 97 участников, среди них – отели, рестораны, поставщики товаров и услуг для гостиничной сферы. Участники со всей России боролись за звание лучших в 36 номинациях.
«Густав Винтер» — панорамный ресторан на берегу Ладожского озера. В 2021 году ресторан провел масштабные изменения: усовершенствованы стандарты обслуживания, улучшен сервис, детально проработано и полностью обновлено меню с учетом географических и национальных особенностей региона.
«Густав Винтер» продолжает светские традиции, заложенные хозяином – знаменитым хирургом Густавом Винтером – и знакомит путешественников с Северным Приладожьем через гастрономические впечатления, природную локацию, культурное и историческое наследие.
Меню ресторана основано на любви к региону. В центре внимания — гость и его вкусовые предпочтения, а также акцент на локальные специалитеты — лесные грибы, северные ягоды, дичь и рыбу. Национальный колорит подчеркнут в ухе «Лохикейтто» со сливками и красной икрой, а достояние Ладоги и Онеги — местная рыба — представлена в тартаре из карельской форели, скоблянке из онежского налима, сугудае из судака и форели с картофелем в травах и малосольными огурцами, печени налима с корнем сельдерея и луковым мармеладом, юшке из ладожской рыбы и беломорских креветок. На десерт — теплый черничный пирог с мороженым, вареники с вишней и малиновым соусом, нежное «морошковое облако» и блины с домашним вареньем.
Парк-отель «Дача Винтера» расположен в Сортавальском районе Республики Карелия на мысе Таруниеми. Отель создан в историческом месте: в начале XX века здесь была построена «Усадьба Тарулинна» – дача для выдающегося хирурга и общественного деятеля доктора Густава Винтера.
В 2021 году ресторан «Густав Винтер» был включен сразу в три концептуальных туристических маршрута, разработанных туроператором «Игора Тур» в рамках акселератора Агентства стратегических инициатив «Открой Свою Россию». Задача ресторана в рамках проекта – познакомить туристов с уникальностью и аутентичностью региона, а также способствовать развитию внутреннего туризма.