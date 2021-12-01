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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
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Карельский ресторан «Густав Винтер» получил премию как лучший ресторан отеля

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01 декабря 2021
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Фото: Ресторан «Густав Винтер»
На днях были объявлены победители Национальной гостиничной премии.

Ресторан «Густав Винтер» стал победителем Премии в номинации «Лучший ресторан отеля». Всего на соискание премии было подано более 160 заявок. До финала дошли 97 участников, среди них – отели, рестораны, поставщики товаров и услуг для гостиничной сферы. Участники со всей России боролись за звание лучших в 36 номинациях.

«Густав Винтер» — панорамный ресторан на берегу Ладожского озера. В 2021 году ресторан провел масштабные изменения: усовершенствованы стандарты обслуживания, улучшен сервис, детально проработано и полностью обновлено меню с учетом географических и национальных особенностей региона.

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Ресторан «Густав Винтер»

«Густав Винтер» продолжает светские традиции, заложенные хозяином – знаменитым хирургом Густавом Винтером – и знакомит путешественников с Северным Приладожьем через гастрономические впечатления, природную локацию, культурное и историческое наследие.

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Меню ресторана основано на любви к региону. В центре внимания — гость и его вкусовые предпочтения, а также акцент на локальные специалитеты — лесные грибы, северные ягоды, дичь и рыбу. Национальный колорит подчеркнут в ухе «Лохикейтто» со сливками и красной икрой, а достояние Ладоги и Онеги — местная рыба — представлена в тартаре из карельской форели, скоблянке из онежского налима, сугудае из судака и форели с картофелем в травах и малосольными огурцами, печени налима с корнем сельдерея и луковым мармеладом, юшке из ладожской рыбы и беломорских креветок. На десерт — теплый черничный пирог с мороженым, вареники с вишней и малиновым соусом, нежное «морошковое облако» и блины с домашним вареньем.

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Завтрак в ресторане «Густав Винтер»

Парк-отель «Дача Винтера» расположен в Сортавальском районе Республики Карелия на мысе Таруниеми. Отель создан в историческом месте: в начале XX века здесь была построена «Усадьба Тарулинна» – дача для выдающегося хирурга и общественного деятеля доктора Густава Винтера.

В 2021 году ресторан «Густав Винтер» был включен сразу в три концептуальных туристических маршрута, разработанных туроператором «Игора Тур» в рамках акселератора Агентства стратегических инициатив «Открой Свою Россию». Задача ресторана в рамках проекта – познакомить туристов с уникальностью и аутентичностью региона, а также способствовать развитию внутреннего туризма. 

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