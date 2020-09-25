Карибская жемчужина. Посол Гренады рассказывает об этой удивительной стране в интервью Алине Артц

Эта крошечная страна в Карибском море — одно из тех мест, что называют «раем на земле». Волшебный климат, роскошная природа с практическим нетронутыми экосистемами, невероятные карнавалы и потрясающе гостеприимные люди.

Как развивалась сорокалетняя дружбы России и Гренады, чем живет страна сейчас, как получить гренадское гражданство — об этом и многом другом в интервью Алине Артц рассказал Олег Фиррер, посол Гренады в России.