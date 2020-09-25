Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Калейдоскоп
Карибская жемчужина. Посол Гренады рассказывает об этой удивительной стране в интервью Алине Артц
Промо
25 сентября 2020

Эта крошечная страна в Карибском море — одно из тех мест, что называют «раем на земле». Волшебный климат, роскошная природа с практическим нетронутыми экосистемами, невероятные карнавалы и потрясающе гостеприимные люди. 

Как развивалась сорокалетняя дружбы России и Гренады, чем живет страна сейчас, как получить гренадское гражданство — об этом и многом другом в интервью Алине Артц рассказал Олег Фиррер, посол Гренады в России.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили