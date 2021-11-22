Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы

Байкальский лед
Под ногами огромный черный лед, из трещин которого сплетены причудливые узоры. Зима — отличное время, чтобы исследовать замерзшую поверхность самого глубокого озера на нашей планеты, Байкала. Средство передвижения — теплый хивус, судно на воздушной подушке, а вокруг бесконечное снежное покрывало, на котором торчат, словно башни, огромные ледяные торосы.
Впрочем, в этих местах интересен не только лед — вокруг Байкала удивительная природа, водится множество редких животных, растут растения, занесенные в Красную книгу. В этом регионе располагаются пять особо охраняемых природных территорий: Байкальский, Байкало-Ленский и Баргузинский заповедники, а также Забайкальский и Прибайкальский национальные парки. Байкал — это то место, куда организацию поездки для получения максимального комфорта стоит доверить профессионалам, так как они, например, подберут удобный трансфер до труднодоступных мест рядом с озером и познакомят с уникальными обычаями, о которых знают только местные.
Доверить организацию комфортного путешествия можно консьерж-сервису, например, который предоставляет один из крупнейших банков с иностранным участием — ЮниКредит Банк –для своих привилегированных клиентов с картой PRIME. Персональная координация поездки позволит вам не волноваться о бронировании гостиниц и билетов, регистрации на рейс, транспорте и организации экскурсий. Вам необходимо будет только собрать вещи потеплее и насладиться ледовым царством Байкала.
Мальдивские острова
Если термобелью вы предпочитаете купальник, то вас ждут Мальдивы. Острова, где расположены уютные виллы — идеальное место, где можно с наслаждением сохранять социальную дистанцию. Отличная программа для гедониста: гуава и манго на завтрак, теплый океан, погружения к подводному миру с разноцветными рыбами и огромными зелеными черепахами.
Однако Мальдивы — это не только идеальное направление для райского отдыха. Кроме дайвинга тут можно заняться и другими активностями: например, выбраться на традиционную рыбалку в мальдивских дони, парусных и моторных лодках с загнутым носом, или полюбоваться эндемиками этого дивного мира — не только подводными, ведь ещё здесь обитают гигантские раки-отшельники, летучие лисицы и серые цапли, процветают тропические заросли.
Ещё на этих островах богатая культурная жизнь — страну даже называют «перекрестком Индийского океана», в котором смешались индийские, шриланкийские, малайские, арабские, персидские, индонезийские и африканские национальные особенности. Гуляя по окрестностям, вы можете заприметить танцоров «бодуберу», в движениях которых угадывается что-то из Восточной Африки, или услышать мелодичный бульбуль туранг — горизонтальный аккордеон, сопровождающий традиционные песнопения мальдивиан.
Есть некоторые хитрости, которые помогут сделать ваш отдых комфортнее. Например, организовывать поездку в идеале месяца за четыре — так вы исключите значительную переплату. Или выбирая место для отдыха, лучше отдать предпочтение вилле на одном из небольших частных островов — чем меньше вилл, тем более высокое качество обслуживания, больше внимание уделяется отдыхающим. К примеру, Мадонна, Брэд Питт одно время приезжали отдыхать на частный остров атолла Баа.
Планируя путешествие, важно правильно выбрать место и организатора, ну и, конечно, важно грамотно распорядится финансами. Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира, привилегии и скидки в каждой стране вашей поездки, страхование во время путешествий для вас и вашей семьи — это лишь малая часть, которая позволит сделать ваш отдых комфортнее, если взять с собой правильную банковскую карту. В этом году компания Frank RG провела исследование банковских карт и reward-программ в России и выбрала самую выгодную карту для путешествий из 900 представленных на российском рынке. Ей стала дебетовая карта Prime Visa Signature в пакете услуг PRIME ЮниКредит Банка, на которую рекомендуют обратить внимание эксперты.
Турецкая Каппадокия
Каппадокия — местность на востоке Турции, почти в 600 километрах от Стамбула. Здесь нет моря, за которым многие едут в эту страну, но, тем не менее, поездка сюда — это незабываемые впечатления. Чудные ландшафты, которые появились здесь благодаря извержениям древних вулканов, люди давно научились использовать в собственных целях. Роскошные отели, обустроенные в скалах, напоминающих гигантские грибы, подземные рестораны, магазины и даже церкви. Прогуливаясь среди невероятных пейзажей Каппадокии, кажется, что находишься где-то на другой планете. Джордж Лукас вдохновлялся местными ландшафтами, когда создавал в «Звездных войнах» образы планеты Татуин. Каждый день на рассвете в небо поднимаются десятки воздушных шаров, россыпь разноцветных точек на синем небе. Стоит обязательно попробовать этот вид развлечения и заказать себе завтрак где-то там среди облаков.
Во время любого путешествия важно чувствовать себя уверенно на случай непредвиденных обстоятельств. Благодаря карте Prime Visa Signature вы бесплатно получаете страхование, которое включает международную медицинскую и информационную помощь во время путешествий для вас и вашей семьи, даже если они путешествуют отдельно от держателя карты.