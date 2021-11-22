Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы

Каппадокия — местность на востоке Турции, почти в 600 километрах от Стамбула. Здесь нет моря, за которым многие едут в эту страну, но, тем не менее, поездка сюда — это незабываемые впечатления. Чудные ландшафты, которые появились здесь благодаря извержениям древних вулканов, люди давно научились использовать в собственных целях. Роскошные отели, обустроенные в скалах, напоминающих гигантские грибы, подземные рестораны, магазины и даже церкви. Прогуливаясь среди невероятных пейзажей Каппадокии, кажется, что находишься где-то на другой планете. Джордж Лукас вдохновлялся местными ландшафтами, когда создавал в «Звездных войнах» образы планеты Татуин. Каждый день на рассвете в небо поднимаются десятки воздушных шаров, россыпь разноцветных точек на синем небе. Стоит обязательно попробовать этот вид развлечения и заказать себе завтрак где-то там среди облаков.