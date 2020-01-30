КиноПоиск изменил название к премьере второго сезона «Чудотворцев»

Не спешите удивляться, увидев сегодня в ленте посты от «Страдающего КиноПоиска»: на один день, 30 января, соцсети сервиса (Вконтакте, Facebook) превратились в филиал паблика с мемами про инквизицию и Босха. Новостями из мира кино с подписчиками КиноПоиска делятся админы «Страдающего Средневековья».

Неожиданная коллаборация приурочена к старту второго сезона комедийного сериала-антологии «Чудотворцы: Темные Времена» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях, где действие происходит в Средневековье. Сериал доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD в озвучке «Кураж-Бамбей».

Ироничные посты с мемами от знатоков средневекового юмора будут выходить в течение всего дня как в соцсетях КиноПоиска, так и «Страдающего Средневековья».

Во втором сезоне сериала «Чудотворцы: Темные времена» полюбившиеся герои из небесной канцелярии перемещаются в Средневековье, где постараются справиться с ужасами Темных времен: повсеместным невежеством, грязью, страшными болезнями и смертными казнями. Стив Бушеми играет обычного крестьянина, который занимается самой грязной работой в деревне, а Дэниэл Рэдклифф появляется в роли непутевого сына правителя-тирана. Второй сезон состоит из десяти серий по 20 минут. Первая серия уже доступна на КиноПоиск HD.