«Книга моря»: уникальный фильм про охотников Чукотки
Сказать, что «Книга моря» – необычный фильм, не станет преувеличением. В нем два визуальных ряда: документальное кино о суровой жизни чукотских морских охотников, и анимация, иллюстрирующая сказания народов Арктики. С одной стороны, суровая реальность, где каждый выход в море может оказаться последним, с другой – мифологическая фантасмагория, где женщины рожают китов, а волки превращаются в косаток. И всё вместе – настоящий магический реализм.
Производство фильма заняло пять лет. В фильме звучит исчезающий язык науканских эскимосов, на котором сегодня говорит не более 20 человек. Для съемок документальной линии группой было совершено четыре экспедиции в район Берингова пролива общей продолжительностью полгода. Производство анимации проходило в Москве в течение трех лет.
Анимация «Книги Моря» выполнялась под руководством Эдуарда Беляева, одного из создателей известного анимационного цикла «Гора самоцветов». Материал персонажей и мест действия – скульптурный пластилин. Техника анимации – перекладка. Основная часть предметного мира «Книги Моря» была создана на основе этнографических и археологических источников Северо-Восточной Азии Почти в каждом кадре так или иначе используются элементы древнеберингоморского орнамента, которому не менее полутора тысяч лет.
в прокате с 8 апреля