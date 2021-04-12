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«Книга моря»: уникальный фильм про охотников Чукотки

12 апреля 2021
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В основе анимации – мифология морских зверобоев Арктики. Фантазия художников основана на изучении быта народов Чукотки.
Фото: «Высокие широты»
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Снеговые очки. Эквен, древние эскимосы. Середина I тыс. н. э.
Фото: Музей антропологии и энтографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН
В российский прокат вышел анимационно-документальный фильм «Книга моря», в котором мифы и реальность переплетены самым неожиданным образом.

Сказать, что «Книга моря» – необычный фильм, не станет преувеличением. В нем два визуальных ряда: документальное кино о суровой жизни чукотских морских охотников, и анимация, иллюстрирующая сказания народов Арктики. С одной стороны, суровая реальность, где каждый выход в море может оказаться последним, с другой – мифологическая фантасмагория, где женщины рожают китов, а волки превращаются в косаток. И всё вместе – настоящий магический реализм.

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Рабочий момент: съемки весенней охоты, 2014 год.
Фото: «Высокие широты»
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Сбор яиц кайр на птичьем базаре.
Фото: «Высокие широты»
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Ольга Рогова – художник и аниматор «Книги моря». Съемка первой сцены, 2014 год.
Фото: «Высокие широты»

Производство фильма заняло пять лет. В фильме звучит исчезающий язык науканских эскимосов, на котором сегодня говорит не более 20 человек. Для съемок документальной линии группой было совершено четыре экспедиции в район Берингова пролива общей продолжительностью полгода. Производство анимации проходило в Москве в течение трех лет.

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Алексей Вахрушев

Автор сценария и режиссер

Идея воплотить образы далекого прошлого, были и небыли, средствами анимационного кино и объединить их с достоверными съемками промысла современных охотников оказалась благодатной: мифологический сюжет анимационной линии раскрывает природу, смысл и духовность древнего промысла.
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Женщина, которая родила кита – центральный персонаж анимационной линии фильма.
Фото: «Высокие широты»
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Китовая аллея на острове Ыттыгран, древнее эскимосское святилище (XIV–XVI вв.) – вкопанные в грунт параллельные ряды черепов и челюстей гренландских китов.
Фото: Андрей Каменев

Анимация «Книги Моря» выполнялась под руководством Эдуарда Беляева, одного из создателей известного анимационного цикла «Гора самоцветов». Материал персонажей и мест действия – скульптурный пластилин. Техника анимации – перекладка. Основная часть предметного мира «Книги Моря» была создана на основе этнографических и археологических источников Северо-Восточной Азии Почти в каждом кадре так или иначе используются элементы древнеберингоморского орнамента, которому не менее полутора тысяч лет.

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Гарпунер.
Фото: «Высокие широты»
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Стабилизатор гарпуна – «крылатый предмет». Эквен, древние эскимосы. I тыс. н. э. «Бабочки» из моржового клыка представляли собой загадку для археологов, пока однажды в эксимосском погребении не был найден гарпун в собранном виде. «Крылатый предмет» обеспечивал гарпуну устойчивость в полете.
Фото: Музей антропологии и энтографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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Воины в полной экипировке отправляются в поход.
Фото: «Высокие широты»
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Панцирь. Аляска, эскимосы. XVIII–XIX вв. Доспехи воинов-северян представляли собой пластины из моржового клыка, нашитые на одежду из тюленьей кожи.
Фото: Музей антропологии и энтографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Фильм «Книга Моря»

в прокате с 8 апреля

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