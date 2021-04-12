«Книга моря»: уникальный фильм про охотников Чукотки

Сказать, что «Книга моря» – необычный фильм, не станет преувеличением. В нем два визуальных ряда: документальное кино о суровой жизни чукотских морских охотников, и анимация, иллюстрирующая сказания народов Арктики. С одной стороны, суровая реальность, где каждый выход в море может оказаться последним, с другой – мифологическая фантасмагория, где женщины рожают китов, а волки превращаются в косаток. И всё вместе – настоящий магический реализм.

